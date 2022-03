La música acompaña a los seres humanos en todo tipo de ocasiones. Hay canciones que son el fondo de momentos de alegría o de tristeza y otras que se volvieron himnos de un año o una época.



Detrás de la música están los artistas, cantantes, compositores y productores que lograron regalarle a los fanáticos recuerdos inolvidables.



Algunos cantantes y artistas han decidido retirarse de la industria tras haber vivido buena parte de sus años en el mundo del entretenimiento. Las razones son múltiples: varios músicos decidieron despedirse debido a cambios en sus creencias personales, otros han determinado que ya ha sido demasiado tiempo y quieren descansar.

Además de la sorpresa que algunos se llevaron con la noticia de que Daddy Yankee, uno de los más grandes exponentes del reguetón, se retiraría tras 32 años de carrera en el entretenimiento, otros artistas se han despedido recientemente de las tarimas y los estudios de grabación.

Sinnead O'Connor

La cantante ha publicado en su cuenta de Twitter varios mensajes sobre el orgullo que le genera haberse convertido al islam. Foto: Twitter de Shuhada' Davitt @MagdaDavitt77

La vocalista irlandesa ha tenido altibajos en su carrera. Desde críticas de los medios por sus posturas políticas, pasando por sus actitudes con paparazzis y hasta fue diagnosticada con Trastorno Bipolar de la Personalidad.



Con grandes clásicos como ‘Zombie’ o ‘Linger’, ha sido la voz de grandes himnos de protesta que retrataban la época de ‘The Troubles’ (la guerra civil en Irlanda) y de canciones románticas. Es ganadora de diversos premios Grammy y fue la primera artista en negarse a recibir los laureles en 1999.



Se convirtió al Islam recientemente, más específicamente en el 2018, y cambió su nombre a Shuhada’ Davitt.



De acuerdo al medio de República Dominicana ‘Listín Diario’, la cantante anunció su retiro de la música. “Estoy anunciando mi retiro de las giras y la industria. Estoy envejeciendo y cansada”, declaró en su cuenta de Twitter, al tiempo que informó que lanzará su último álbum ‘No Veteran Dies Alone’.

Joan Manuel Serrat

El cantante nació hace 78 años en Cataluña. Foto: EFE / Alejandro Bolívar

La pandemia imposibilitó actuar en público y además creció la necesidad de recuperar la vida familiar FACEBOOK

TWITTER

Antes de su partida, el cantante catalán llevará a cabo una última gira llamada ‘El vicio de cantar’ por países de América Latina y el Caribe antes de terminar en España. En Colombia se presentará en el Movistar Arena el 25 de mayo del 2022.



Cumple 57 años de carrera musical. Este cantautor se ha influenciado con la obra de grandes poetas y trovadores como Federico García Lorca, Mario Benedetti, Violeta Parra y Víctor Jara. Fue reconocido como Persona del Año por los Grammy Latino en el 2014.



Por su contribución a la música y la lengua española le dieron un Doctorado Honoris Causa. En el tiempo de las dictaduras del Cono Sur, se le prohibió hacer giras en Chile debido al contenido político de sus letras y sus declaraciones en contra de Francisco Franco en España.



Al finalizar el 2022, Serrat se despedirá de los escenarios. Sobre las razones de su retiro, Serrat dijo al diario español ‘El País’: “La pandemia imposibilitó actuar en público y además creció la necesidad de recuperar la vida familiar”.

Enrique Bunbury

El cantante realizará su última gira para despedirse de las tarimas. Foto: AFP

Vocalista de la banda ‘Héroes del Silencio’, el cantante nacido en Zaragoza ha declarado que en los últimos conciertos se ha sentido enfermo de la garganta.



“Un compendio de síntomas y dolores me acompañan desde la mañana hasta el momento de subirme a un escenario”, explicó Bunbury.



A pesar de que informó a finales de febrero que se retiraría como cantante, Bunbury ha expresado que aún ve un sinfín de posibilidades en su carrera creativa.



El medio español ‘EPE’ reportó que el artista aún ve entre sus opciones “componer canciones, grabar discos, pintar y escribir libros de poesía. Todos forman parte de mis objetivos".

Farruko

A finales de enero, el cambio de parecer de Farruko en medio de un concierto se volvió viral cuando interrumpió su presentación en Miami para dar ‘sermones religiosos’, como lo llamaron algunos de los fanáticos y asistentes al concierto.



Farruko pidió perdón por el contenido de sus canciones, pues afirmó que no las encuentra coherentes con su actual camino espiritual en el que quiere acercarse a Dios.



“Sabe Dios a cuántos de sus hijos lastimé y ahora me paro como un varón para pedirles perdón”, dijo Carlos Reyes (su nombre de nacimiento).



En sus redes sociales, Reyes ha expresado que esta es su última temporada y se retirará de manera definitiva de las tablas.



No es el único reguetonero que ha abandonado la música para emprender un camino espiritual: en la radiodifusora ‘Oxígeno’ recordaron que Héctor El Father también se retiró de la música para volverse pastor cristiano.

Daddy Yankee

Daddy Yankee en los Premios Lo Nuestro, en 2020. Foto: EFE

Tras 32 años de carrera, el reguetonero que regaló clásicos como ‘Gasolina’, ‘Yo Voy’ y ‘La Santa’ junto a Bad Bunny, ha decidido retirarse de los escenarios. Realizará una última gira para despedirse de las fieles audiencias.



El puertorriqueño fue la cara de la apertura en todo el mundo del reguetón, pero el 21 de marzo compartió un video declarando que finalmente veía la meta después de una carrera de talla mundial.



“La gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo Daddy Yankee en su emotivo video de despedida.



Antes de su partida, se presentará en distintos países del mundo. En Colombia dará conciertos en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá.

Este año, los fanáticos deberán despedirse de algunos de sus artistas favoritos, pero aún queda la duda de si todos los que han decidido terminar sus carreras musicales lo harán de manera definitiva y permanente. Así como Don Omar, quien declaró en el 2017 que se retiraría, pero volvió a aparecer en el 2019 expresando que quería volver a hacer música.



Wisin y Yandel también se separaron hace un tiempo y uno de ellos mencionó que quería ser mejor padre para sus hijas.

