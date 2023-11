Cuidado: Miguel Bosé denuncia perfil falso en redes que se hace pasar por él

El artista español Miguel Bosé denunció en sus redes sociales que hay un perfil falso suyo, que puede estar engañando a sus seguidores. El cantante dio esta alerta al ser avisado deque posiblemente estarían intentando hacer fraudes a nombre suyo.

“Esta cuenta no es mía -escribió Bosé adjunto a un pantallazo con la imagen del perfil falso, identificado como “Miguelbose112”.



“Es un fraude. No le permitáis el acceso a vuestras cuentas. No le invitéis a que os siga. Cuidado. Mucho impostor en estos días tan delicados«, advertía Miguel Bosé junto al pantallazo que compartía y en el que se puede ver la artimaña de este usuario por hacer creer a los fans del artista que es él”.

Este tipo de suplantaciones ocurre con frecuencia y más cuando se trata de celebridades. El falso perfil usa la misma fotografía que usa el artista en su perfil oficial y publica mensajes para los seguidores del cantante:



“Querido fan te agradezco mucho por tu contribución hasta ahora en mi página oficial con tus me gusta y hermosos comentarios, fue por eso que decidí abrir esta cuenta privada para apreciarlos especialmente”, es uno de los textos del falso perfil, denunciado por el artista.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO