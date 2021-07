Mau y Ricky no se pierden un concierto de Ricardo Montaner

Hacía rato que los hermanos Mau y Ricky le querían hacer un tributo a la fiesta. Sobre todo en estos tiempos en los que los encuentros han sido limitados. Por eso lanzaron 3 de la mañana, un sencillo que habla del poder de esos encuentros, de la música y de una historia de amor que parece estar al borde del abismo. Todo en una mezcla de sonidos urbanos y un poquito de rock con el apoyo del cantante colombiano Sebastián Yatra y el puertorriqueño Mora.

“Queríamos que la gente se sintiera en una fiesta. Pero más allá de eso, buscamos que conectaran con la importancia de la conexión con los demás. La rumba es una excusa para otros encuentros, para conocer a alguien”, explica Mau. “También es como creer que se puede escapar del amor, en una fiesta, pero no es tan fácil. Pero al final las cosas salen bien: es la historia de un personaje que llama a su novia, con la que ha terminado, a decirle que la llama después de las 3 de la mañana porque sabe que está sola”, agrega Ricky.



Los hermanos e hijos del cantante Ricardo Montaner se han convertido en estrellas de la música urbana. Entre sus colaboraciones, han cantado con Karol G, en Mi mala, y antes con Yatra, en el éxito Ya no tiene novio. “Siento que estamos empujando las barreras, probar cosas diferentes y, si es el caso, incomodarnos para hacer algo hermoso”, recalca Mau, que con su hermano se le midieron al reto de responder nuestro cuestionario sonoro.



¿Qué sitio los inspira?

Ricky: Nuestro estudio me inspira mucho.

Mau: Y a mí me inspira que la gente adopte una canción, la haga suya; eso me motiva demasiado.



¿Qué canción sueñan con interpretar y no han podido?

Ricky: Tenemos una canción que no hemos sacado porque no hemos conseguido el momento correcto para hacerlo. Pero estoy convencido de que cuando eso pase, le va a encantar a la gente. Creo que lleva tres o cuatro años y realmente sueño con sacarla.



¿Cantan en la ducha?

Claro que sí. De hecho, cantamos en todos lados y más de lo que gente cree.



¿A qué artista imitaban cuando eran niños?

A Servando y Florentino, nos encantaba (dicen emocionados y en coro).



¿Con quién les habría gustado compartir escenario?

Con Michael Jackson (de nuevo responden al unísono), pero tienen que darnos más tiempo para aprender bien los pasos, bromea Mau.



¿Y los mejores conciertos en los que han estado?

Mau: Recuerdo Coldplay, The 1975, el concierto de J Balvin de Medellín de 2019.

Ricky: También los de mi papá. Hemos ido a todos y nunca nos cansamos.



¿Qué bandas los devuelven a la adolescencia?

Ricky: Blink 182; alguna vez, Eminen y, claro, Servando y Florentino.



¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

Ricky: No me acuerdo como se llama, pero letra era: ‘Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito’.

Mau: eso era a diario y yo me acuerdo de una oración que hacía mi mamá: ‘Cuatro pilares tiene mi cama y cuatro angelitos guardan mi alma’.



¿El mejor juguete para oír música?

Mau: Amo escuchar música en el auto y mirar por la ventana.



¿El primer disco que compraron?

Ricky: Uno de Limp Bizkit, creo que fue Significant Other, donde salía Nookie.



¿Y la primera canción que compraron en plataformas digitales?

No me acuerdo, dice Ricky, pero teníamos iTunes. Siempre fuimos unos compradores compulsivos de música. El mejor regalo era esa tarjeta prepaga y yo me gastaba la plata en canciones.

Yo era igual, siento que tenías que elegir muy bien cada tema, agrega Mau.



¿Tres canciones para encender una fiesta con Mau y Ricky?

Pues, claro que 3 de la mañana; Tusa, de Karol G, y Vida de rico, de Camilo.



