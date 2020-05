—Teleclases.

—Buenos días.



—Mariana, debes abrir el micrófono.



—Pídele a tu mamita que te ayude a abrir el micrófono.



—Hola tícher.



—Hola profe.—Mi mamá no podía ayudarme con el micrófono porque estaba en el baño.

—Hola Martín, hola Sofía, hola Santiago. Me alegra verlos. ¿Cómo están?

—¿Profe tú me ves?

—Pero ¿qué hay de malo que diga que estabas en el baño si es verdad?

—Ti: te extraño. Cuando volvamos al colegio te voy a dar un abrazo.

—¿Alguien me ve?

—Tícher ¿qué vamos a hacer hoy?

—Yo también te extraño Camila y también te voy a dar un abrazo cuando nos veamos.

—Santiago tiene cara de tomate.

—Hoy vamos a trabajar la guía que les mandé. ¿La tienen?

—Hola profe.

—Sí Mariana, yo te veo.

— o a oos no lo igo.

—¿Cuál guía?

—Miguel no moleste.

—Alejandro está hablando como un robot.

—Díganle al papito o a la mamita que abran la guía en el computador, o si pudieron imprimirla entonces búsquenla por favor.

—Migel tiene naris de sanaoria.

—Profe: ¿la guía es la de los sinónimos?

—Hola tícher.

—Alejandro: pídele a los papitos que te desconecten y vuelvan a entrar a Zoom porque no podemos oírte bien. ¿Me escuchaste amor?

—En mi casa no tenemos impresora.

—Hola ti.

—Alejandro se quedó congelado. Parece una estatua.

—Niños recuerden que el chat no lo usamos para jugar.



—¿Qué son los sinónimos?

—Santiago es bobo no puso la z ni la h.

—Amores: la clase en Zoom dura 45 minutos. Nos tiene que rendir el tiempo.

—Perdón profesora, soy la mamá de Sofía. ¿por dónde envió la guía? Es que no la encuentro.

—Les voy a compartir la pantalla para que puedan identificar la guía de sinónimos que les envié el jueves por mail y también por la plataforma de tareas del colegio.

—Migel tiene naris de zhanaoria.

—¿Qué es compartir la pantalla?

—Hola profe, no había podido entrar.

—Camila deja de compartir tu pantalla para que yo pueda mostrarles la guía. Pídele ayuda a tus papitos.

—La guía de sinónimos la envié el jueves por el correo electrónico.



—Tícher Alejandro ya se salió.

—Niños: ¿alguien sabe si Salomé se ha conectado a otras clases? Con la de hoy ya son dos veces que no se conecta.

—O a rofe ¿a o ra me o es?

—Santiago no sabe escribir zanahoria.

—Alejandro todavía no puedo escucharte bien. Si tú me oyes entonces quédate con el micrófono apagado y me preguntas por el chat.

—Salomé está enferma pero no es de coronavirus. Tiene diarrea.

—Tícher ¿la guía es la del dibujo de un enano?

—Alejandro se ve como un robot. No se le entiende nada.

—Santiago y Miguel por favor: el chat no es para jugar.

—Santiago y Miguel: ya les dije que el chat no es para jugar.

—¿Salomé tiene coronavirus?

—Sí Camila, la guía de sinónimos es la que tiene el dibujo de un enano.

—Profe: Alejandro volvió a salirse.

—¿Podemos colorear el enano?

—Regañaron a migel y a santiago

—Vamos a empezar: ¿alguno me recuerda por favor qué son los sinónimos?

—Profe yo todavía no tengo la guía.

—Profesora: con mucho respeto sugiero que apague los micrófonos de los niños para que pueda avanzar la clase. Gracias.

—¿Tícher puedo contarte algo?

—Mariana: dinos por favor qué son los sinónimos.

—Con el debido respeto no estoy de acuerdo con la mamá de Camila: los niños llevan muchos días encerrados y es importante que puedan HABLAR Y JUGAR entre ellos.

—Profe: ¿yo puedo decir qué son los sinónimos?



—a usted no le importa que nos allan rgfñado no sea metida

—Profe no me acuerdo bien qué son los sinónimos. Son como unas palabras ahí, pero no sé cuáles.

—Olvidé presentarme: soy el papá de Martín.

—Sí Mariana. Los sinónimos son palabras. Emilio: tú dijiste que quieres hablar; recuérdanos por favor cuáles son.

—Lucia es verdad no sea tan metida si nos rejañaron no es su problema metida lucia tiene cabeza de tortuga.

—Profe es que yo quería hablar pero era para contarte que mañana voy a cumplir 8 pero no me van a poder hacer fiesta porque nadie puede venir pero mi mamá me dijo que sí me van a hacer torta y me van a dar regalos pero yo estoy un poquito triste porque yo quería que me hicieran una fiesta como cuando cumplí 7.

—Miguel y Santiago: les voy a pedir que por favor llamen a sus papitos para hablar con ellos porque no se están comportando bien. Los dos le deben una disculpa a Lucía y a los demás compañeritos.

—Profe yo sé que son los sinónimos.

—Emilio te felicito por tu cumpleaños. Seguramente mañana será un día muy lindo para ti. Laurita: cuéntanos por favor qué son los sinónimos.

—profe esque mi mama está en el comedor en una reunión de la ofisina en el computador y no puede benir.

—Los sinónimos son las palabras iguales, ti.

—pues digale a su papa que venga

—Muy bien Laurita muchas gracias. Los sinónimos son las palabras que tienen un significado similar. ¿Alguien me quiere dar un ejemplo de sinónimos por favor?

—digale al suyo metido.

—Caliente y calor.

—Tícher ¿podemos colorear ya el enano? Di que sí ti.

—Sofía dice que caliente y calor son sinónimos. ¿Alguien más tiene un ejemplo?

—es que migel no puede llamar al papa porque como son separados el vive en otra casa.

—Feo y horroroso.

—Muy bien Martín: feo y horroroso pueden ser sinónimos. ¿Quién más quiere participar?

—Lucia yo lo conte lo de mis papas pero era un secreto de mejores amigos y ya no somos mejores amigos sino peores.

—Fiesta y cumpleaños son sinónimos.

—Hola tícher. A mi mamá se le había olvidado la clase. Perdón por llegar tarde pero es que no me había podido conectar.

—Santiago es feo y migel es orroroso

—Bien Emilio. Quizás en algunos casos fiesta y cumpleaños no son sinónimos, pero teniendo en cuenta lo que tú nos contaste pueden entenderse como palabras afines. Bienvenida Julieta: estamos hablando de los sinónimos. Pídele a tus papitos que te muestren la guía que tiene el dibujo de un enano.

—Tícher ¿podemos colorear ya el enano?

—Lucia es sinonima de fea y horrorosa

—Camila ya vamos a colorear el enano, pero primero vamos a pensar entre todos cuál palabra puede ser sinónimo de enano. ¿Quién quiere responder?

—Yo ya pinté mi enano.

—Yo digo que chiquito.

—Laura dice que chiquito y enano son sinónimos. ¿Qué opinan?

—Que sí.

—Sí

—Sí

—Sí

—Profe yo pienso que enano es enano y ya... no tiene sinónimos. Sólo enanito.

—Que sí

—No porque nosotros somos chiquitos pero no somos enanos.

—Pero los enanos no son grandes.

—Migel sí es enano.

—Enano y chiquito no es igual porque los niños somos chiquitos pero después no.—Muy bien Julieta. Es cierto. ¿Entonces se les ocurre otro sinónimo para enano?

—profe soy Alejandro no me funciona el microfono deforme.

—Ti, en el chat Alejandro dice que el micrófono no le funciona porque es deforme.

—Alejandro no es deforme.

—Gracias Julieta. Es que no puedo mirar el chat porque estoy compartiendo mi pantalla.

—Santiago y migel son enanos deformes.

—Tícher déjanos colorear ya al enano.

—bobos dige que deforme es como enano deforme y enano son sinónimos aprendan a leer.

—Si Salomé tiene coronavirus todos nos podemos morir.

—Sí Camila. Vamos ya a pintar el enano, cada cual del color que quiera. No sé quién dijo que Salomé tiene coronavirus pero eso no es verdad niños. Ninguno se va a morir.

—Profe: Alejandro escribió que el deforme no es el micrófono sino que él quiere decir que deforme es sinónimo de enano.

—Yo pinté el enano hace rato.

—Muchas gracias Laurita por la aclaración. Alejandro ya te entendimos. Gracias por participar. Niños: ¿Les parece que deforme puede ser un sinónimo de enano, como nos propone Alejandro?

—Sí

—Sí

—Sí

—Profe qué pesar. Yo vi un enano en el circo y sí era muy deforme.

—Lucía deforme orrorosa.

—Profe ¿ahora sí podemos pintar el enano?

—Mentira tícher: todos nos vamos a morir. Mi abuelita ya se murió y mi mamá dijo que todos nos vamos a morir.

—¿Los enanos de qué se mueren?

—Es cierto Emilio, todos nos vamos a morir. Me refiero a que no nos vamos a morir ya. Salomé no tiene coronavirus y por eso no debemos tener miedo de estar contagiados.

—Santiago tiene cara de tomate y de enano.

—¿A los enanos también les da coronavirus?

—¿Puedo pintar al enano con marcadores?

—Profe yo no quiero que tú te mueras. Cuando volvamos al colegio te quiero dar un abrazo.



—Lucía parece contagiada y se va a morir.

—Pueden pintar el enano del color que quieran. Camila yo a ti también te quiero dar un abrazo.

—Tícher y ¿qué vamos a hacer cuando acabemos de pintar?

—Migel tiene nariz de enano feo deforme.

—Profesora, perdone que intervenga de nuevo, esta vez por acá, pero el diálogo de los niños en el chat se salió de control.

—Yo ya terminé de pintar al enano.

—Muchas gracias mamita. En este momento no puedo ver el chat pero tan pronto terminemos la clase voy a leer y los niños que hayan seguido usándolo para jugar saben que tendré que enviarle una nota a sus papás.

—El enano de Sofía quedó muy chistoso.

—Profe es que no están jugando sino peleando.

—Sí profe, pero Miguel fue el que empezó. Fíjese y verá. Y además Lucía es muy metida porque nadie la estaba molestando y ella se metió sola.

—Santiago la profesora le va a mandar una nota a su mamá.

—Qué pesar de Salomé si se muere.

—Miguel y Santiago, cuando termine la clase por favor se quedan y hablamos un ratico. Lucía también. Amores ya se nos va a acabar la clase.

—Mi enano sí es deforme.

—Bueno tícher.

—Amores: se nos está acabando el tiempo. Cuando vayan terminando de pintar el enano me lo muestran en la pantalla y yo lo veo para registrar la evidencia del trabajo en clase. Y luego cada uno va a pensar un sinónimo de la palabra cuarentena. Cuando me muestren el dibujo y digan la palabra pueden desconectarse, menos Miguel, Santiago y Lucía.

—¿Pueden ser dos palabras?

—Cuarentena es una palabra muy difícil profe.

—Muéstrame tu enano Mariana y dime un sinónimo de cuarentena.

—Cuarentena no tiene sinónimos.

—Que importa a la de migel tambien.

—No sé profe.

—Mucho tiempo.

—Aburrido.

—Comer mecato.

—Algo raro

—Coronavirus.

—Quedarnos en la casa.

—Morirse.

—No salir.

—Migel es mas deforme que Santiago

—Muy aburrido.

—Pereza.

—No bañarse.

—Estar sin amigos.

—Teleclases.

ADRIANA VILLEGAS BOTERO*Adriana Villegas Botero (1974, Manizales, Colombia). Periodista, abogada, escritora. Dirige la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Autora de la novela ‘El oído miope’ (2018) y del volumen de cuentos ‘El lugar de todos los muertos’ (2019).