Los cuentos infantiles son tradicionales dentro de las familias, se utilizan para dormir a los niños en las noches o para entretenerlos. Las fábulas dejan grandes lecciones en los infantes y crean lazos con sus padres.

Otros de los beneficios son: fomentar la creatividad y la imaginación en los niños, ayuda a comprender y expresar sus emociones, los niños desarrollarán habilidades por la lectura y los niños también desarrollarán valores, ya que estos cuentos traen reflexiones sobre el amor, la amistad, el respeto, entre otros.

Cuento de la ratita presumida



Érase una vez una ratita que era muy presumida. Un día estaba barriendo su casita, cuando de repente encontró en el suelo algo que brillaba: era una moneda de oro. La ratita la recogió del suelo y dichosa se puso a pensar qué se compraría con la moneda.



“Ya sé, me compraré caramelos. ¡Oh no!, se me caerán los dientes. Pues me compraré pasteles. ¡Oh no! me dolerá la barriguita. Ya sé, me compraré un lacito de color rojo para mi rabito.”



(Siga leyendo: Cómo mantener su cerebro activo y mejorar sus capacidades).

La ratita guardó la moneda en su bolsillo y se fue al mercado. Una vez en el mercado le pidió al tendero un trozo de su mejor cinta roja. La compró y volvió a su casita.



Al día siguiente, la ratita se puso el lacito en la colita y salió al balcón de su casa para que todos pudieran admirarla. En eso que aparece un gallo y le dice:



— Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?



Y la ratita le dijo:



—No sé, no sé, ¿tú por las noches qué ruido haces?



—Yo cacareo así: quiquiriquí —respondió el gallo.



—¡Ay, no!, contigo no me casaré, me asusto, me asusto —replicó la ratita con un tono muy indiferente.



Se fue el gallo y apareció el perro:



— Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?



Y la ratita le dijo:



—No sé, no sé, ¿tú por las noches qué ruido haces?



—Yo ladro así: guau, guau — respondió el perro.



—¡Ay, no!, contigo no me casaré, me asusto, me asusto —replicó la ratita sin ni siquiera mirarlo.



Se fue el perro y apareció el cerdo.



(Además: Enzima que protege contra virus podría impulsar evolución del cáncer).

Facebook Twitter Linkedin

Cuento infantil Foto: iStock

— Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?



Y la ratita le dijo:



—No sé, no sé, ¿tú por las noches qué ruido haces?



—Yo gruño así: oinc, oinc— respondió el cerdo.



—¡Ay, no!, contigo no me casaré, me asusto, me asusto —replicó la ratita con mucho desagrado.



El cerdo desaparece por donde vino, llega un gato blanco y le dice a la ratita:



— Ratita, ratita tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?



Y la ratita le dijo:



—No sé, no sé, ¿tú por las noches qué ruido haces?



—Yo maúllo así: miau, miau— respondió el gato con un maullido muy dulce.



—¡Ay, sí!, contigo me casaré, tienes un maullido muy dulce.



La ratita muy emocionada, se acercó al gato para darle un abrazo y él sin perder la oportunidad de hacerse a buen bocado, se abalanzó sobre ella y casi la atrapa de un solo zarpazo.



La ratita pegó un brinco y corrió lo más rápido que pudo. De no ser porque la ratita no solo era presumida sino también muy suertuda, esta hubiera sido una muy triste historia.



Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

El príncipe rana



En una tierra muy lejana, una princesa disfrutaba de la brisa fresca de la tarde afuera del palacio de su familia. Ella llevaba consigo una pequeña bola dorada que era su posesión más preciada. Mientras jugaba, la arrojó tan alto que perdió vista de ella y la bola rodó hacia un estanque. La princesa comenzó a llorar desconsoladamente. Entonces, una pequeña rana salió del estanque saltando.



—¿Qué pasa bella princesa? —preguntó la rana.



La princesa se enjugó las lágrimas y dijo:



—Mi bola dorada favorita está perdida en el fondo del estanque, y nada me la devolverá.



La rana intentó consolar a la princesa, y le aseguró que podía recuperar la bola dorada si ella le concedía un solo favor.



(Además: Las increíbles nuevas especies descubiertas este 2022).

—¡Cualquier cosa! ¡Te daré todas mis joyas, puñados de oro y hasta mis vestidos! —exclamó la princesa.



La rana le explicó que no tenía necesidad de riquezas, y que a cambio solo pedía que la princesa le permitiera comer de su plato y dormir en su habitación.



La idea de compartir el plato y habitación con una rana desagradó muchísimo a la princesa, pero aceptó pensando que la rana jamás encontraría el camino al palacio.



La rana se sumergió en el estanque y en un abrir y cerrar de ojos había recuperado la bola.



A la mañana siguiente, la princesa encontró a la rana esperándola en la puerta del palacio.



—He venido a reclamar lo prometido —dijo la rana.



Al escuchar esto, la princesa corrió hacia su padre, llorando. Cuando el amable rey se enteró de la promesa, dijo:



—Una promesa es una promesa. Ahora, debes dejar que la rana se quede aquí.

Facebook Twitter Linkedin

Cuento infantil Foto: iStock

La princesa estaba muy enojada, pero no tuvo otra opción que dejar quedar a la rana. Fue así como la rana comió de su plato y durmió en su almohada. Al final de la tercera noche, la princesa cansada de la presencia del huésped indeseable, se levantó de la cama y tiró la rana al piso. Entonces la rana le propuso un trato:



—Si me das un beso, desapareceré para siempre —dijo la rana.



La princesa muy asqueada plantó un beso en la frente huesuda de la rana y exclamó:



—He cumplido con mi parte, ahora márchate inmediatamente.



De repente, una nube de humo blanco inundó la habitación. Para sorpresa de la princesa, la rana era realmente un apuesto príncipe atrapado por la maldición de una bruja malvada. Su beso lo había liberado de una vida de soledad y tristeza. La princesa y el príncipe se hicieron amigos al instante, después de unos años se casaron y vivieron felices para siempre.



(Además: Comodidad y estilo: consejos para lucir la ropa ancha y estar a la moda).

Patito feo

En la granja había un gran alboroto: los polluelos de Mamá Pata estaban rompiendo el cascarón.



Uno a uno, comenzaron a salir. Mamá Pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto.



A las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá Pata, todos los polluelos y los animales de la granja, se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente, del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron se quedaron sorprendidos, este patito no era pequeño ni amarillo y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris y en vez del esperado graznido, cada vez que hablaba sonaba como una corneta vieja.



(Además: Lujo artesanal, la apuesta por mantener viva la tradición indígena de Putumayo)

Facebook Twitter Linkedin

Cuento infantil Foto: iStock

Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo: “Este patito es demasiado feo”.



Pasaron los días y todos los animales de la granja se burlaban de él. El patito feo se sintió muy triste y una noche escapó de la granja para buscar un nuevo hogar.



El patito feo recorrió la profundidad del bosque y cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el hogar de una humilde anciana que vivía con una gata y una gallina. El patito se quedó con ellos durante un tiempo, pero como no estaba contento, pronto se fue.



Al llegar el invierno, el pobre patito feo casi se congela. Afortunadamente, un campesino lo llevó a su casa a vivir con su esposa e hijos. Pero el patito estaba aterrado de los niños, quienes gritaban y brincaban todo el tiempo y nuevamente escapó, pasando el invierno en un estanque pantanoso.

Finalmente, llegó la primavera. El patito feo vio a una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercárseles. Pero recordó cómo todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua se quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino un apuesto y joven cisne. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. ¡Ellos eran patitos, pero él era un cisne! Feliz, nadó hacia su familia.

Más noticias:

Oración al Ángel de la Guarda

Poderosa oración a San Cipriano que ayudará con sus problemas amorosos

Sabueso fino: así es la única raza de perro 100 % originaria de Colombia

REDACCIÓN TENDENCIAS