El sábado de la primera semana de diciembre, papá inauguró la Navidad en nuestra casa: armó el árbol, instaló una vieja estructura de luces en la fachada y adornó el interior con muñecos de Papá Noel y un hombre de nieve. Luego construyó un pesebre. Por esos mismos días, lo descubrí secreteando con mi madre, supuse que planeando los regalos que nos darían el 25 de diciembre.

Yo acababa de cumplir 13 años, y mi mayor miedo era no recibir nada. Andrés, compañero del colegio, un año mayor que yo, me lo había advertido. “Lo último que recibí fue un par de medias”, me dijo, y se quitó los zapatos para mostrármelas.

Estaba seguro de que eso no me pasaría. La razón era simple: mi hermano menor. “Mis padres no serían capaces de comprar un gran regalo para mi hermano y dejarme a mí con un par de medias”, le dije a mi amigo. Además, llevaba algunas semanas ‘trabajando’ a mi padre: mostrándole publicidad de la consola que quería, haciendo breves alusiones a lo bien que me había portado todo el año y a mis notas escolares, que siempre eran satisfactorias. Él se limitaba a sonreír y cambiaba de tema.



El lunes que siguió a las decoraciones, mi padre se quedó en casa por vacaciones de su trabajo. Parecía un pez fuera del agua: se levantó temprano, se duchó y, luego de peinar sus cabellos, que ya comenzaban a tornarse grises, contempló la sala en silencio, sin saber qué hacer. Se acomodó en el sofá un rato, encendió la televisión y pasó los canales. Después del desayuno, se sentó frente al computador a revisar las redes sociales. Tenía los ojos negros y el rostro un poco enjuto, con una nariz grande que causaba estupor.



Yo me aproximé a su silla y vigilé, por encima de su cabeza, la pantalla a la espera de alguna pista que me indicara cuál sería mi regalo. Luego le pregunté por el obsequio de mi hermano.



“Todavía no lo hemos comprado”, respondió.



No podía creerlo, quedaban pocos días para Navidad y mi padre solía comprar los regalos mucho antes para evitar aglomeraciones en tiendas o incidentes de último momento. Le pregunté a mi madre, y su respuesta me dejó tranquilo.

“No, no hemos comprado el regalo de Luis, solo el tuyo”.



Si yo tenía regalo, era cuestión de tiempo para que escuchara algo sobre el obsequio de mi hermano. Y así fue. Dos días más tarde, con el oído sobre la puerta del cuarto de mis padres, me enteré de que papá le había comprado un carro eléctrico, un Lamborghini en miniatura de color rojo que entregarían el mismo 24 de diciembre en casa de mi abuela. Mi madre se lo describió a ella por teléfono. Mis ojos verdes se iluminaron. Si ese era el obsequio que recibiría mi hermano, con seguridad el mío sería la consola que había pedido a mi padre.



En la mañana siguiente, salimos a comprar la ropa para estrenar. Mamá explicó lo que comeríamos en la cena de Navidad y Año Nuevo:



“El veinticuatro cenaremos un pollo al horno. Haré buñuelos y natilla; para fin de año he pensado en que podemos preparar unas costillas. Y no debemos olvidar las uvas, para pedir los deseos”.



Le hablaba a papá. Miré su pelo castaño oscuro que brillaba, los labios pintados de rojo y las uñas de sus manos de color rosa claro, y pensé en que mi padre era muy afortunado de haberse casado con ella. En todo el trayecto hablaron de los preparativos. Mi hermano interrumpió para preguntar de qué modo el Niño Dios entraba a una casa sin que lo descubrieran.



–Él no deja los regalos si hay alguien despierto –dijo mi padre. Puede ver a través de las paredes. Cuando se asegura de que una familia está bien dormida, entonces entra por la ventana o por el patio.



–¿Y si es en un edificio? –preguntó Luis.

–Escala –dijo papá.

–¿Y si tiene cincuenta pisos?

–Sube volando.

–¿Tiene un trineo como Santa?

–Vuela con una nube –dijo papá.



Sonreí ante las preguntas de mi hermano y las ocurrencias de mi padre. Desde hacía cuatro años yo sabía que era papá quien traía los regalos. Mi hermano, seis años menor, todavía creía en aquella fantasía de que alguien más entraba a las casas en la madrugada para dejarlos. En varias ocasiones me dijo que quería despertarse para ver el momento en que el Niño Dios dejaba los juguetes. Por supuesto, nunca lo lograba. El sueño terminaba venciéndolo y no era hasta la mañana cuando se regocijaba con lo que encontraba junto al árbol o sobre la cama.

–Voy a ponerle una trampa –dijo Luis–. Quiero conocerlo.

–Si cae en la trampa, no podrá seguir repartiendo regalos y muchos niños no recibirán nada –dijo mamá.



Mi hermano desistió. Llegamos al almacén de ropa y tres horas más tarde estábamos de nuevo en casa. Mamá guardó la ropa nueva en su armario y mi padre regresó de nuevo al computador.

En los días que siguieron no se habló más de Navidad y Año Nuevo. Mamá no mencionó los regalos y, aunque yo no sabía qué era el mío, le dije a mi amigo Andrés que recibiría un Xbox. La mentira hizo que mi curiosidad aumentara; si mi regalo ya estaba comprado, significaba que estaba oculto en algún lugar de la casa. En las mañanas, sin que mi madre lo notara, entraba al cuarto principal y revisaba los cajones del armario, miraba debajo de la cama o en las cómodas; luego, frustrado, pasaba a la biblioteca y escudriñaba detrás de los libros de mi padre; cuando terminaba de buscar allí, me iba a la cocina y abría cada uno de los cajones de la alacena.



Esta rutina la repetí hasta el 23 de diciembre, cuando concluí que el regalo debía estar en casa de los abuelos, donde llegaría el Lamborghini de Luis.



El 24 de diciembre, Andrés me visitó. Le conté del carro eléctrico de mi hermano y de mi infructuosa búsqueda.



–El Xbox debe de estar en casa de mis abuelos –dije.



–Mañana vengo tempranito para que probemos el aparato. Ojalá tenga el juego de fútbol –me dijo mi amigo antes de marcharse.



El resto de la noche transcurrió de la manera acostumbrada: Luis se vistió con su ropa nueva y esperó cerca del árbol. Mi padre puso música, destapó una botella de vino y sirvió a mi madre, que horneaba el pollo. Mis abuelos no llegaron hasta medianoche. Entraron a casa con las manos vacías. Los miré inquieto y luego me asomé a la calle para contemplar su vehículo, que estaba estacionado al lado del jardín. Los regalos debían de estar allí. Tenía ganas de verlos, pero sabía que no había nada que hacer: mis padres no nos los darían hasta el otro día.



Luego de cenar, mi hermano y yo nos fuimos a la cama. Él se durmió en cuestión de minutos. Yo permanecí un rato mirando el techo de la habitación, pensando en lo que haría si en la mañana encontraba un par de medias para mí debajo del árbol de Navidad.



*Su libro más reciente es 'El hotel de los difíciles'. En 2022, planeta publicará su libro de cuentos 'Espiar a los felices'.







