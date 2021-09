La princesa y el sapo o la importancia de alcanzar los sueños

Rompiendo los esquemas tradicionales de los cuentos de hadas, en el año 2009 Disney estrenó el filme La princesa y el sapo, guion basado en el libro La princesa rana, de la escritora estadounidense E.D. Baker. El sueño de Tiana, protagonista de la historia, es ser chef y tener su propio restaurante; su amor por la cocina fue inculcado por su padre, quien siempre le dijo que la comida era el mejor instrumento para unir a la gente.

Más allá de su trama, La princesa y el sapo invita a conocer sobre la época dorada del jazz, género musical que nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva Orleans; de hecho, uno de los personajes, Louis, un caimán que toca la trompeta, hace un homenaje al famoso trompetista Louis Armstrong (1891-1971).



La banda sonora fue realizada por el compositor Randy Newman y dos de sus temas –Down in New Orleans, interpretado por Dr. John, y Almost There, por Anika Noni Rose, quien hace además la voz de Tiana– fueron nominados al Óscar en la categoría de Mejor Canción. La producción cinematográfica también fue nominada a Mejor Película de Animación.



Como dato curioso, Disney produjo otro filme inspirado en este género musical: Soul (2020); además, inauguró este año en el parque temático Epcot de Orlando (Florida) la muestra The Soul of Jazz: An American Adventure, y entre los objetos exhibidos se encuentra una de las trompetas de Armstrong,



En su propósito de adaptarse a los tiempos modernos, Disney ha presentado princesas distintas al prototipo clásico de belleza: la china Mulán, la árabe Jazmín, la nativa americana Pocahontas y la afrodescendiente Tiana. Si bien en su estrenó La princesa y el sapo generó muchas polémicas, esto ocurrió justo cuando Barack Obama se convirtió en el primer afrodescendiente en Estados Unidos; la historia permite conversar con los niños y niñas sobre la inclusión, el racismo y el feminismo, temas que en la actualidad están siendo revisitados y analizados bajo otra mirada.



