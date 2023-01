El hombre que amaba a los perros

Leonardo Padura



Un gran escritor cubano, que podríamos ubicar dentro del post-boom, aquel movimiento mucho más expansivo e incluyente que el famoso boom que le antecedió.

Padura nos ha legado una saga policíaca con detective a la cubana,pero el comentario va para su más deslumbrante novela, 'El hombre que amaba a los perros' (Tusquets), tan extensa como intensa, y de laudable técnica narrativa. Tres historias transcurren simultáneamente y su narración se va alternando a lo largo de las páginas. Las dos primeras dan cuenta de dos personajes a quienes la Historia y el destino los juntó de manera trágica: Liev Davídovich, mejor conocido como Trotski, (el gran ideólogo de la Revolución de octubre y fundador del Ejército Rojo; defenestrado y perseguido por Stalin) y Ramón Mercader, el revolucionario catalán que bebió en la leche materna el odio a la burguesía y se convirtió en el asesino de aquél.



(Lea además: El colonialismo de Abdulrazak Gurnah como reverso del paraíso)



La manera como Mercader fue entrenado para matar a la ciega; el modo como llegó a México y se ganó la confianza de Trotski y de cuantos lo rodeaban, para finalmente lograr tenerlo a su merced, es una exhibición de habilidad narrativa y de creación de suspenso, mediante una dosificación calculada de la acción.



La tercera historia corre por cuenta de Iván, un posible trasunto de Padura, que nos da su mirada sobre Cuba, y que es quien establece diálogo con “el hombre que amaba a los perros”. La pista con la que cuenta el lector para ir deduciendo quién es este misterioso personaje que tiene los días contados, es que siempre está acompañado con dos galgos rusos, pero no es ruso.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Foto: archivo particular

Es una novela ambiciosa, que nos da una descarnada imagen de lo que fue el comunismo (más aún, del estalinismo) y de cómo se fraguó la Guerra Civil en España, con presencia escénica de personajes históricos como Dolores Ibárruti, la “Pasionaria”. Meritoria es la forma como el autor combina la realidad objetiva (él la llama verificable) con la realidad ficticia, es decir, la que es producto de la conjetura y la imaginación. El libro no duda en mostrar cómo Stalin se adueñó de la Unión Soviética; se convirtió no sólo en su Estado sino en la sociedad misma, a punta de terror y purgas. Un personaje de la novela calcula que Stalin segó la vida de alrededor de veinte millones de soviéticos. El método más socorrido era la secuencia: delación, tortura, confesión y ejecución. "El sepulturero" (como lo llamaban) inicialmente machacó a sus enemigos políticos (y a sus amigos también, porque sabían mucho), pero al final persiguió a quiénes más le habían obedecido, incluyendo a Mercader.



Paralelamente, Padura va mostrando cómo en España, el sueño republicano se va esfumando, y cómo el rodillo nazi se va apoderando de Europa. Por tanto, esta inacabable novela es un curso de Historia, de periodismo, de política y, sobre todo, de buena literatura.



(Le puede interesar: Irán, según la escritora Parinoush Saniee)



***

Facebook Twitter Linkedin

Niña, mujer, otras, de Bernardine Evaristo Foto: archivo particular

Niña, mujer, otras

Bernardine Evaristo



Publicada por AdN (Alianza de Novelas), la presente entretenida y contracultural obra de la autora anglonigeriana, por su contenido (mas no por su estilo ni técnica) nos pone en la misma ruta de las obras de Chimamanda Ngozi Adichie y Zadie Smith. La activista Bernardine, ganadora (con lujo) del Premio Booker 2019, en su novela le da voz y protagonismo, se diría épico, a mujeres vapuleadas por la vida; que guerrean a lomo partido para romper los grilletes con los que llegaron al mundo, que no es el primero ni el segundo, sino el que Schopenhauer, contradiciendo a Leibniz, llamaría el peor de los mundos.

Todas las mujeres de Bernardine buscan (bien sea fundando una compañía de teatro o una de aseo) dar el salto cualitativo que a una inmigrante (como en el caso de Carole y su madre Bummi) no se le da todos los días:



“Bummi sintió tal orgullo cuando su hija entró en la famosa universidad para ricos que fotocopió la carta de aceptación de la facultad no una ni dos veces sino ¡tres!



Para enmarcar y colgar las copias...una en la pared del pasillo, otra por detrás de la puerta del baño y otra encima del televisor donde ella misma pudiera verla al levantar la vista del aparato



No habría podido anticipar que aquello derivaría en que Carole acabara rechazando su verdadera cultura”



Y así parezca un renegar de la raza o una forma de lavarse la sangre (como hicieron muchos que llegaron al Nuevo Mundo), no hay de otra, porque la cadena de la predestinación de un africano no se rompe sola. El problema de la identidad (como el de la clase social) es pues un tema álgido en la novela:



“Le confesó el enfado que le dio cuando Carole le dijo que iba a casarse con un blanco, era el principio del fin de la línea familiar nigeriana pura



Sus hijos serían mezclados, y los hijos de estos parecerían blancos



Se borrarían en dos generaciones



(Además: 'Un jardín es una escuela de virtudes éticas’: Santiago Beruete)



¿para eso vinimos a Inglaterra?”



La novela de Evaristo es entonces un testimonio del drama de ser exiliado, transterrado, desposeído, desde todos los ángulos y por ello a cada “niña, mujer u otra” le dedica uno o varios capítulos, porque cada una (Amma, Yazz, Dominique, Carole, Bummi, La Tisha, Shirley, Winsome, Penelope, y demás) vive su propio drama y construye su historia por aparte. Pero no lo hace en un tono lastimero y menos aullando, sino que opta por una narrativa asaz poética, que rezuma en cada página un finísimo sentido del humor.



***

Facebook Twitter Linkedin

'Homo Emoticus', de Richard Firth-Godbehere Foto: archivo particular

Homo Emoticus. La historia de la humanidad contada a través de las emociones

Richard Firth-Godbehere



Después de que un libro del psicoanalista italiano Luigi Zoja nos reveló cómo la paranoia y la locura han hecho la Historia, ahora el científico y filósofo de la Queen Mary University of London nos revela el papel de las emociones a través de la Historia. Si bien su investigación es interdisciplinar, el maravilloso texto (en edición de Salamandra) es fundamentalmente un libro de Historia con fuerte sustrato filosófico. Lo anterior en razón a que rastrea las emociones (y los conceptos similares) desde Platón, pasando por Pablo de Tarso y San Agustín y por episodios como las Cruzadas, las cazas de brujas y diversas guerras cuyo acicate han sido, cómo no, las emociones. La lectura del sesudo libro nos deja claro que las emociones no son tan individuales ni tan exclusivas del fuero interno de cada persona como se cree, sino que dependen mucho de lo que Firth denomina “régimen emocional” (también habla de conceptos afines, pero no equivalentes como, “refugios emocionales” y “comunidades emocionales”). Por ejemplo, las emociones de un islámico dependen mucho del Corán y las de un cristiano (el “amor uti”) tienen su sustento en el neoplatónico de Numidia canonizado en 1298, Aurelius Agustinus:



“La idea de que Dios es amor proviene directamente de San Agustín […] La concepción agustiniana de la emoción contribuyó a forjar un régimen emocional que llegaría a abarcar a toda la cristiandad. La forma en que se supondría que los buenos cristianos debían actuar, expresar sus sentimientos e incluso rezar hunde sus raíces en los escritos de San Agustín. Su concepción del amor cambió el mundo, eso es evidente. Pero no siempre para mejor.”



(Lea además: Fernando León de Aranoa: cine para los marginados)



Saber gestar o explotar el régimen emocional de un conglomerado es lo que posiciona a un caudillo, un dictador o un líder. Y el hecho de no controlarlas o no morigerarlas (como recomendaba la ética aristotélica) pone en peligro la racionalidad.



La riqueza conceptual e histórica del libro de Firth, es tal, que uno de sus capítulos es un curso acelerado de filosofía de la India (explicando los conceptos de dharma y artha); otros recrean y explican, siempre enfocados en las emociones, el budismo, el estoicismo, el cristianismo, la cultura otomana, la vergüenza japonesa, la neurosis de guerra, la histeria masculina, etc. Nos ofrece también definiciones muy apropiadas sobre, por ejemplo, la ira, los sentires (que pueden ser morales, intelectuales y estéticos), el miedo (el soporte de la religión), los afectos y los gustos, estos últimos dictados, si es que no impuestos por la cultura. Por supuesto, a la hora de definir el concepto mismo de emoción (“invento muy moderno”), no es como decir ¡sople acá! Y Firth les da voz a los que toca: Avicena, Tomás de Aquino, Mandeville, Hume, Hobbes, Descartes, Darwin, Charcot, Freud, James, Lange. ¿Habrá necesidad de más?



***

Facebook Twitter Linkedin

'La luz revelada', de Serge Haroche Foto: archivo particular

La luz revelada. Del telescopio de Galileo a la extrañeza cuántica

Serge Haroche



Publicado por Debate, el libro del físico francés, ganador del Premio Nobel de Física en 2012, es por encima de todo un libro científico (“Nuestra sociedad tiene más necesidad que nunca de ciencia”), cargado de conceptos propios de campos del conocimiento como la física, la astronomía, la óptica y las matemáticas; pero para quienes no pisamos esos terrenos, nos deja la atractiva opción de leerlo como un libro de Historia, la de cómo los humanos han estudiado el fenómeno de la luz.



(Lea además: Serge Haroche: el Nobel que encendió la luz)



El profesor Haroche inicia su singladura en el año 1000 con Alhacén, un matemático y astrónomo árabe (nada raro pues se vivía la llamada Edad de Oro del Islam, que duró más de quinientos años y alimentó el conocimiento en Europa) quien ya tenía conocimiento de que “la luz no emana ni de nuestros ojos ni de los objetos que nos rodean, sino que estos reflejan hacia nuestra pupila los rayos procedentes de fuentes lumínicas como el sol y las lámparas.” Pero es con Galileo, o mejor, con su reducción fenomenológica (pues fue el primero en contemplar el cielo con claro interés científico) con quien se inicia la historia que se puede llamar científica, pues fue el primer hombre de ciencia que, en la modernidad, no sólo intuyó la velocidad finita de la luz, sino que, habiendo perfeccionado el telescopio de refracción contribuyó para la medición de dicha velocidad. De ahí en adelante, la descripción del Dr. Haroche, en medio de teoremas, postulados, fórmulas y diagramas de invaluable valor histórico, nos da cuenta de los aportes de científicos de todas las épocas y diversa procedencia, tales como, Descartes, Newton, Michelson, Young, Fermat, Huygens y, por supuesto, Einstein, entre muchos otros, hasta llegar a las perspectivas que dominan la física moderna: la relatividad y la física cuántica. Aparte de la manera de desplegar, lo más didáctica y comprensiblemente posible todo lo que la ciencia ha dicho en torno al fenómeno de la luz, el libro (y así consta desde la introducción) es un ejemplo de qué es, para qué sirve y cómo se debe llevar a cabo ese regalo de la Ilustración y de la modernidad: la investigación.



JORGE IVÁN PARRA*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

​*Crítico literario, autor del blog 'De libros y autores' de EL TIEMPO y profesor de las maestrías de Literatura y de filosofía latinoamericana de la U. Santo Tomás.