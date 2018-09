Cuatro años después, así recuerdan a Gustavo Cerati

Era la mañana del 4 de septiembre de 2014, cuando se anunció el fallecimiento de Gustavo Cerati, a los 55 años, después de cuatro años en coma, en la clínica Alcla de Buenos Aires.



Sus seguidores sabían que el desenlace era casi natural, después de haber acompañado al ídolo y a su familia durante los años en coma que siguieron al accidente cerebrovascular que sufrió al terminar un concierto en Caracas, en mayo del 2010. Sin embargo, en las fechas relacionadas con la vida y obra de Cerati, lo siguen acompañando.



Esta vez, las redes se manifiestan conmovidas por el mensaje publicado por la hija del vocalista y líder de Soda Stereo, Lisa Cerati en su cuenta de Instagram: "Y hoy me acuerdo que hace 4 años pasaste de ser mortal a inmortal. Bah, ¿qué digo? Siempre fuiste inmortal".

A la par, los medios han hecho eco de una reciente entrevista de su hijo Benito, ahora también líder de una banda de música -Zero Kill-, en la recordó las últimas palabras que le dijo Gustavo, antes de partir al último tramo que alcanzó a realizar de la gira del álbum Fuerza Natural cuyos últimos conciertos fueron en Colombia y Venezuela.



"Yo había estado en su casa y me dejó en la puerta de la de mi mamá. Me dijo: "No nos vamos a ver por un largo tiempo". Y se fue", recordó Benito Cerati, que además agregó que había cerrado ya el duelo y no le había quedado nada pendiente.



Por otro lado, Charly Alberti, baterista y ex miembro de la banda que consagró a Cerati, también compartió en sus redes un mensaje con una fotografía en la que aparece al lado del músico fallecido. Con las palabras 'Cuánto se te extraña'

Por otro lado, los seguidores del ídolo del rock latinoamericano, esperan el anunciado documental de dos horas, de la serie Bios del cantal NatGeo, en el que se revelarán aspectos de la vida personal y artística de Cerati.