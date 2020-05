Rapero puertorriqueño Residente lanzará nuevo sencillo

El rapero puertorriqueño Residente anunció que el jueves lanzará un nuevo sencillo como un regalo para sus seguidores "antes que el mundo se acabe".



"Este jueves les regalo un tema nuevo antes que el mundo se acabe", publicó el artista junto con un corto vídeo en sus redes sociales.



En el vídeo aparece Residente luciendo una gorra y besándose con una mujer, posiblemente su novia, la modelo polaca Kasia Marciniak, debajo de un cuerpo de agua, pareciendo ser una piscina.

El nuevo sencillo será el más reciente del rapero boricua desde que el 27 de febrero publicó "René", su canción más íntima de su carrera.



Residente confiesa que esta canción, además de ser el tema más importante en su vida personal, componerlo le ayudó en un momento muy difícil hace unos años atrás.



"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", dijo el cantante en aquel entonces.



El sencillo viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por el propio artista. El artista confesó que siempre se ha sentido fuerte, incluso después del asesinato de su amigo, Christopher, pero que en ese instante se sintió vulnerable.



Tras aquella experiencia, al día siguiente, escribió el tema, además de hablar del asunto de esos sentimientos con su madre.



El resultado es el tema y vídeo más íntimo de su carrera, a pesar de que como reconoce ha hecho temas muy honestos en estos años y una canción con un resultado en el que describe quién es, de dónde viene y cómo se siente.



El mismo fue rodado en su pueblo natal de Trujillo Alto y en el que hace un repaso de su vida hasta el presente.



En el video aparece Residente en un campo de béisbol con indumentaria de ese deporte, hace una incursión en su biografía desde sus años de niñez, además de retratar la dureza de una familia, como el mismo señala de clase media-baja que no lo tuvo fácil para salir adelante.



Incluso, en el video Residente incluyó la participación de su hijo, Milo, siendo la primera vez que el artista presenta públicamente el rostro de su vástago.