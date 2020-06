¿Sabía que a Luis Carlos Galán le encantaba jugar PacMan?

Las aventuras de los primeros amores y la vida en ilustraciones de Luis Carlos Galán protagonizan los recomendados de Intermedio Editores esta semana en la tienda virtual de EL TIEMPO.



De venta en la tienda.eltiempo.com/libros. EL TIEMPO lo llevará gratis en 48 horas en Bogotá y 72 horas en el resto del país. Los suscriptores tendrán 15 por ciento de descuento en el precio de cada uno. También puede comunicarse a través de los números de celular 313 4881277 y 316 6412704.

La vida de Galán Foto: Archivo particular

Galán

Daniel Valero y Laura Álvarez, entre otros

120 páginas/ $40.900



Al cumplirse 30 años de la muerte de Luis Carlos Galán, los autores se dieron a la tarea de llevar su vida al formato de la novela gráfica para que las nuevas generaciones conozcan el legado de este líder que luchó contra el narcotráfico y perdió la batalla. ¿Cómo era su afición por los videojuegos, en especial Pac Man? ¿Cómo logró ser ministro con tan solo 26 años? ¿Por qué estuvo detenido en la plaza de toros? ¿Por qué falló el primer atentado en su contra? ¿Qué tanto sabía y hasta qué punto estaba dispuesto a contarlo para que prefirieran matarlo? ¿Qué hizo para que el establecimiento temblara con su proselitismo? Estos son algunos de los interrogantes que hacen parte de esta crónica gráfica, construida a partir de testimonios de sus familiares y amigos.

Amor juvenil Foto: Archivo particular

El pájaro de Ébano

Valentina Toro

240 páginas/ $ 46.900



Abril es una joven de catorce años que acaba de mudarse con sus padres a Panansia, una pequeña población colgada en las montañas, donde casi siempre llueve y cuyos habitantes son un poco extraños, pues viven agobiados por las leyendas y las fábulas sobre las brujas, que alguna vez, hace muchos años, asolaron el pueblo. Pero el nuevo colegio y los primeros amigos no han impedido que Abril se sienta fuera de lugar, en especial porque sus sueños se han visto perturbados no solo por extrañas imágenes, sino por unas inquietantes piedras negras que alguien amparado en la oscuridad, no sabe quién, le tira cada noche a su ventana. Valentina Toro es una joven ilustradora paisa que ha ganado reconocimiento gracias a su talento en el dibujo y la narración.

Del autor italiano Alessio Puleo Foto: Archivo particular

Escucharás mi corazón

Alessio Puleo

228 páginas/ $45.900



Ylenia sufre desde su nacimiento de una grave enfermedad cardiaca. Su salud se deteriora cada día más, y la única manera de salvar su vida es con un trasplante de corazón. Su padre, Giorgio, decide repentinamente trasladarse a Italia con toda la familia, pues les han contado que allá puede resultar más fácil encontrar un donante. En Italia, Ylenia conoce a Alessandro, un chico rebelde que lo único que quiere es salir de fiesta con sus amigos, le va mal en el estudio y tiene problemas con su padre. Pero después de conocerse, la vida de los dos cambia. En medio del drama de la enfermedad de Ylenia se enamoran, y su amor hace el milagro de devolverle a Ylenia las ganas de vivir y hacer que Alessandro rectifique el rumbo de su vida. El italiano Alessio Puleo es seguido en redes por miles de admiradores.

Amor de juventud con sabor brasileño. Foto: Archivo particular

El muchacho casi atropellado

Vinicius Grossos

356 páginas/ $ 40.900



Luego de sufrir un acontecimiento trágico que cambió su vida y por el cual terminó abandonando su último año de escuela, un joven de diecisiete años empieza a escribir un diario para no enloquecer en sus pensamientos. Con el propósito de volver a empezar, se lanza a escribir apenas dentro de su casa o conjunto. Sin embargo, una tarde todo cambia cuando casi es atropellado mientras viajaba en su bicicleta. Este hecho lo lleva a conocer nuevos amigos, completamente diferentes a él, pero que le enseñan muchas cosas. Vinicius Grossos (26 años) es periodista, nacido en Río de Janeiro, (Brasil). Actualmente vive en São Paulo. Esta es su primera novela. Ha publicado otros tres libros, de los que ha vendido más de 50.000 copias.

La magia del amor Foto: Archivo particular

La maldición de Sofía

Christian Silva

240 páginas/ $40.900



Nicolás conoció a Daniel en el colegio, cuando eran niños, y desde entonces se hicieron amigos entrañables. Fueron luego a la misma universidad a estudiar la misma carrera. Nicolás era tímido, medido y estudioso, y Daniel era desenvuelto y un poco desbocado en todo, con las fiestas, las mujeres, el alcohol y las drogas. A pesar de ser tan distintos, solo la muerte de Daniel, cuando tenían veinticinco años, logró separarlos. Sin embargo, el día del sepelio, Nicolás, que estaba enamorado de la novia de Daniel y que, aunque le costaba admitirlo, envidiaba a su amigo, por encima de su duelo y su tristeza, vio la oportunidad de tomar el lugar de Daniel. Así se quedó con Valentina, la novia de Daniel, y terminó casándose con ella. Su esencia fue cambiando con el tiempo, pero el giro más drástico y definitivo vino cuando conoció a Sofía. Ella fue su perdición, hizo que lo abandonara todo y lo volvió un incapaz.