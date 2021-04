Algunos libros para leer en estos días de nueva cuarentena

Literatura, superación personal, motivación, periodismo y mucho más hacen parte de las novedades editoriales que por estos días llegan a las librerías del país.

La tragedia de Belinda Elsner

Germán Espinosa

Panamericana

Editorial

179 páginas

$ 32.000

El libro de Espinosa es de Panamericana Editorial. Foto: Archivo particular

Germán Espinosa (La tejedora de coronas) es una de las voces literarias colombianas más importantes del siglo XX. Su pluma mordaz y deliciosa es reeditada en este thriller policiaco. En una Bogotá criminal y caótica, una mujer (Belinda), con una familiar ‘normal’, enloquece, asesina a su esposo y lo intenta con su hijo, que se salva por poco de correr la misma suerte de su progenitor. Sin embargo, la ira homicida de Belinda regresará años más tarde, con el firme propósito de finalizar su cometido inicial.

El libro es de Editorial Acantilado Foto: Archivo particular

El lugar de la espera

SONIA HERNÁNDEZ

Editorial Acantilado

176 páginas

$ 72.000



En esta novela coral y narrada en primera persona del plural, los personajes comparten algo más que la voz que habla en nombre de todos ellos: viven en un mismo lugar simbólico, el de una generación no ya perdida, sino extraviada a causa de la espera de una señal que les indique el momento decisivo en el cual realizar la obra, o tomar la decisión, que dé sentido a sus vidas. Hernández (Barcelona, 1976) fue escogida por Granta como una de los mejores narradores jóvenes en español.

El libro es de Intermedio Editores. Foto: Archivo particular

Depresión vs. Yo

ESMERALDA FRANCO M.

Intermedio

Editores

220 páginas

$ 44.900



A lo largo de los años, las personas que han sufrido un malestar emocional se han enfrentado con el estigma de la sociedad y, en muchas ocasiones, a pesar de que no logran sentirse anímicamente saludables, resulta complicado encontrar aquello que no las deja enfrentarse con el día a día. En estas páginas, la autora, terapeuta profesional de muchos años en depresión, explica en qué consiste esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y qué podemos hacer cuando padecemos de esta afección o cómo ayudar a otros.

El libro es de Intermedio Editores Foto: Archivo particular

Una asamblea que transformó el país

Antonio Navarro Wolf

Intermedio

Editores

196 páginas

$ 44.900



Como colombianos, solemos estar más acostumbrados a hablar de nuestros intentos fallidos que de los logros de nuestra nación, especialmente a nivel político e histórico. Hemos documentado de manera precisa y detallada la violencia liberal y conservadora

posindependencia, la formación de las guerrillas, la aparición del narcotráfico, pero poco hemos hablado de un suceso que determinó a la Colombia del día de hoy: la Asamblea Constituyente, espacio en el que nació la Constitución de 1991 –que en 2021 llega a sus treinta años–, aquella que proclama que “Colombia es un Estado social de derecho”.



Y aunque la Constitución fue un logro colectivo –y valga la pena también resaltarlo, un conjunto de casualidades favorables–, hay personajes de la vida pública y política que resultaron determinantes, en donde Antonio Navarro Wolff se destacó como presidente de la Asamblea constituyente, junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. En este libro conoceremos desde su testimonio cómo fue todo el proceso

de hacer una nueva carta magna, ahondando en problemáticas de la época, como el narcotráfico, las guerrillas y la predominancia de la clase política tradicional.



Para ello, Navarro Wolff nos lleva incluso a su época como militante del M-19, pues tal y como lo afirma en su primer capítulo, sin la firma del acuerdo de paz entre este grupo insurgente y el Estado colombiano, la Constitución de 1991 no hubiera sido posible. Estas páginas tienen en su interior la historia de aquel momento en el que bancadas de diferentes partidos se unieron con un solo propósito, darle voz y espacio a las necesidades de la población colombiana, a la vez que su autor nos comparte unas

profundas reflexiones y anécdotas entorno a la paz, el buen gobierno, la insurgencia y los desafíos que todavía persisten el país.

El libro es de Intermedio Editores. Foto: Archivo particular

EE.UU. una democracia en peligro

Juan Manuel De Castells

Intermedio Editores

120 páginas

$ 44.900



En noviembre de 2020, el mundo entero estuvo en vilo durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en donde Biden y Trump se disputaban, lo que podríamos decir, el título más importante del mundo. Y como si las elecciones presidenciales no hubieran sido suficientes, a comienzos de este año vimos cómo los seguidores de MAGA –Make America Great Again– se tomaron el Capitolio por la fuerza.



Estos hechos, sin duda, despertaron la curiosidad de los espectadores y pusieron en tela de juicio el papel del Colegio electoral, generando duras críticas contra

el sistema de elección de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, puso en duda si la democracia estadounidense es tan fuerte como dice ser.



No obstante, aunque esto pareciera un problema de polarización reciente, nuestro autor, Juan Manuel De Castells, nos muestra que el país del norte, aquel que se autoproclama como la mejor democracia del mundo, viene presentando problemas estructurales a nivel social y político hace varios años, los cuáles quedan en evidencia en su sistema electoral. Es así como nuestro autor nos demostrará que el Colegio

electoral responde a las necesidades de una sociedad que no ha podido superar el racismo, en donde la xenofobia y el culto religioso juegan un papel

determinante.



El riguroso análisis de Juan Manuel De Castells, sustentado en estudios de reconocidas instituciones, la historia del país norteamericano y años de experiencia, nos demostrará que, sin el adecuado manejo, un estallido en el gobierno americano puede ocurrir en cualquier momento.

