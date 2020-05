‘Ay corazón (silencio)’, una canción para acompañar la soledad

Armenia es el nombre de un país euroasiático y el de la capital del departamento del Quindío. Pero también es el nombre de una agrupación bogotana que se oficializó en febrero de 2019 con su sencillo ‘Violeta’ y que hoy, después de un disco homónimo y otro en vivo, es protagonista en la escena de la música independiente nacional.



El nombre fue idea de Juan Antonio Toro, vocalista y guitarrista de la banda, quien vivió buena parte de su infancia en ese municipio quindiano. La inspiración, cuenta, vino de otras agrupaciones con nombres de ciudades: Chicago, Berlín, Boston, las cuales, además, ayudaron a perfilar el sonido de Armenia. A Toro lo acompañan Ricardo Laverde en los teclados, Daniel Moreno en el bajo, Alejandro Ochoa en la guitarra y Daniel Cardona en la batería.

A finales de marzo la banda estrenó el sencillo ‘Ay corazón (silencio)’, que habla sobre la soledad. La canción, que estuvo guardada por años, cuenta la experiencia de quien siente ansiedad, e incluso depresión, por aquello que ya no es igual. En esa misma línea, el videoclip, dirigido por María Paula Cote, retrata el vacío que produce visitar espacios que ya no se perciben como antes.



Lejos de pretensiones, el lanzamiento resultó en una suerte de premonición. Días antes del lanzamiento, el Gobierno Nacional había decretado el aislamiento obligatorio por cuenta de pandemia de la covid-19. Así, una canción que en principio se pensó para promocionar el debut de Armenia en el Festival Estéreo Picnic aplazado por la emergencia sanitaria—, se resignificó entre sus seguidores.



“La gente nos empezó a decir que la canción les hablaba de lo que se estaba viviendo, y eso nos sorprendió. De cierta forma, nos hizo entender que teníamos el deber de seguir acompañando a las personas”, comentó Juan Antonio Toro en entrevista con EL TIEMPO.

¿Cómo ha pasado estos días de cuarentena?



He estado conociendo mucho más al público y haciendo música. Es vital que los artistas en nos preocupemos por hacer música. Claro, las presentaciones en vivo se han visto afectadas y eso es un corto en nuestros ingresos, pero hay que aprovechar este tiempo para retratar la época que vivimos y, de alguna manera, acompañar a las personas que se distraen con lo que hacemos.



La nueva canción habla sobre la salud mental, ¿por qué ese interés?



Quisimos darle visibilidad al tema, desde la canción y el videoclip, que estos estados y afecciones emocionales se pueden vivir día a día y por el mismo tabú no nos damos cuenta de cómo nos afecta. Es el 2020 y de todo se debe hablar.



Dice que los artistas deben retratar la época en la que viven, ¿qué está retratando Armenia?



Esa frase la dijo Nina Simone, que vivió la época de la violencia racial. En sus letras ella retrató ese contexto. Hay artistas que hablan en sus canciones sobre fenómenos sociales de su época. Con Armenia me estoy poniendo la vara de que la gente, a través las canciones, sepa dentro de unos años cómo era la vida de un joven empezando la década del 2020. El sonido de la banda es ochentero, sí, pero no hablamos de la séptima papeleta porque no lo vivimos. No sería honesto.

Esta emergencia ha golpeado a la industria musical desde distintos frentes, ¿cómo ha sido para los artistas independientes?



Afectó, sobre todo, a las venues. Estamos pidiendo que no mueran porque son los espacios que tenemos para movernos. Yo tengo fe de que las personas poco a poco van a mirar lo que se está haciendo aquí. Ahora nuestra intención es estar con nuestro público. Nuestra filosofía es que nosotros no somos más que la persona que nos está escuchando.



¿Y preparan algún otro estreno pronto?



Este 01 de mayo lanzamos cuatro remixes de ‘Ay corazón’ y el 15 de mayo una colaboración con Pavlo, un cantante de Medellín. Ambos proyectos los trabajamos durante esta cuarentena. Para la canción con Pavlo, por ejemplo, grabé la voz con el micrófono del celular.



Además de la presentación en el Estéreo Picnic, ¿qué otro proyecto quedó en el tintero?



Un segundo disco que íbamos a empezar a grabar antes de la cuarentena. Es un disco que escribí durante el segundo semestre de 2019, en medio de una particular situación social y política. No me gusta repetirme, entonces trae un nuevo sonido más guitarrero. Queremos que la gente vea que Armenia quiere tocar mucha facetas y quiere abrir la posibilidad para que más personas puedan escuchar bandas locales.

