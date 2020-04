Salud y bienestar en cinco opciones útiles para estos días

¿Por qué sentimos ciertos dolores?, ¿cómo funcionan nuestros órganos?, ¿cómo prevenir adicciones?, ¿cómo alimentarnos sanamente? y trucos para relajar a los niños.



En estos días de confinamiento obligatorio, un libro nos lleva a mundos maravillosos. Estas son algunas novedades de nuestra tienda virtual en temáticas de bienestar y salud.



El momento actual invita a aprender a balancear el trabajo en casa con los espacios de relajación. Foto: Archivo particular

Respirando juntos: mindfulness para niños

LORENA SANTOS

240 PÁGINAS / $ 40.900



Mindfulness o ‘atención plena’ es una técnica moderna de meditación cuyos beneficios para la salud física y mental están ampliamente comprobados y hoy son avalados por la ciencia. Por esto se ha expandido con éxito y ayuda a médicos y pacientes a reducir el estrés frente a difíciles situaciones de enfermedad. La buena noticia es que el mindfulness también es para niños. Este libro entrega un práctico programa para enseñar la atención entre adultos guía y los menores. Sin entrenamiento previo necesario, este manual introduce a padres y maestros en la práctica con ejercicios.

Margarita Ortega invita a una alimentación sana. Foto: Archivo particular

El perfecto balance

MARGARITA ORTEGA

224 PÁGINAS / $ 42.900



Después de Regresa al origen, Margarita Ortega continúa compartiendo sus vivencias y hallazgos producto de su búsqueda de quince años en torno a la alimentación y la recuperación de la energía física, mental y espiritual. En estas páginas habla de la salud, de la alimentación consciente, la limpieza del cuerpo, la actividad física y, en general, de la inclinación a un estilo de vida natural y auténtico en todos los sentidos. Para que los lectores puedan llevar a la práctica este estilo de vida respetuoso, el libro trae recetas de cocina natural y sin aditamentos animales, así como fórmulas para preparar productos de belleza y para el hogar, y ejercicios de yoga y meditación.

Aprenda a conocer qué mensajes le están mandado sus órganos del cuerpo. Foto: Archivo particular

Su cuerpo tiene algo que decirle

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ, M. D.

200 PÁGINAS / $ 40.900



Carlos Francisco Fernández, el ‘Doctor City’, uno de los personajes más queridos y consultados en asuntos médicos por lectores y televidentes de EL TIEMPO, entrevista a los distintos órganos del cuerpo y a las enfermedades más comunes que afectan a los colombianos. Así, los órganos hablan de su funcionamiento y cuidado, mientras las enfermedades confiesan de qué se valen para atacar e instalarse en todas partes y a qué le temen en el momento de debilitarlas o erradicarlas. Estas entrevistas son una original y simpática manera que el doctor creó para acercar a los lectores a estos temas e invitarlos a conocer el funcionamiento de su cuerpo y cuidar su salud. El doctor Fernández, autor también del libro Le tengo el remedio, es médico cirujano.

Cecilia Besso explica el mundo de las adicciones. Foto: Archivo particular

Esto le puede pasar a usted o a sus hijos

CECILIA BESSO

176 PÁGINAS / $ 42.900



Nadie está preparado para aceptar y asumir que alguno de sus seres queridos consume drogas. Mucho menos si se trata de enfrentar los comportamientos y los cambios que acarrea la enfermedad. Por lo que la primera reacción de los miembros de la familia es negar esa realidad, lo que no contribuye a una mejora. Para tratar de forma adecuada esta enfermedad, la especialista argentina Cecilia Besso, experta en adicciones, habla de las libertades con las que se toma una decisión alrededor del consumo y no consumo de sustancias legales e ilegales. Por medio de investigaciones, consejos y ejemplos de otros países, aborda las consecuencias que tiene una adicción tanto para la persona como para su entorno, y también permitirá identificar cuándo una persona es adicta.

El doctor Duque se hizo famoso por su canal en YouTube y la manera didáctica como explica las afecciones mentales. Foto: Archivo particular

No te entiendo, no me entiendo

SANTIAGO DUQUE, M. D.

160 PÁGINAS / $ 40.900



La medicina psiquiátrica y las enfermedades del ánimo generan cada vez un mayor número de consultas en todo el mundo. Sin embargo, no se ha desmitificado el cliché de ‘locura’ al que está vinculado cualquier término o medicamento psiquiátrico. Sin prejuicios ni generalizaciones, el doctor paisa Santiago Duque (autor del canal A profundidad, en YouTube) habla en este libro de cómo funciona el cerebro y 10 enfermedades que se pueden identificar a partir de los comportamientos de las personas. Además, aborda y explica cada tema entendiendo que una enfermedad del ánimo puede ser un padecimiento igual de común como cualquier otro del cuerpo y con las mismas posibilidades de evolución.

