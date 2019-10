Cuándo usar correctamente 'De la ceca a la meca', 'has', 'entérese de'

Pregunta: ¿De la ceca a la meca?, ¿De la seca a la meca?, ¿De la Seca a la Meca?, Gladis Roa S.



Respuesta: “De la ceca a la meca”, que significa ‘de una parte a otra’ o ‘de aquí para allá’. Se escribe con minúsculas iniciales, porque ceca y meca son nombres comunes: ceca es ‘fábrica de moneda’, y meca, ‘lugar donde una actividad tiene su mejor cultivo’.

“Estos son los espacios que siempre haz querido” (aviso). Mejor “...que siempre has querido”. La forma has es la que corresponde al verbo haber, yo he, tú has, él ha, que actúa como auxiliar de los demás verbos, yo he subido, tú has querido, él ha votado.



Haz, en cambio, es inflexión del verbo hacer, haga usted, haz tú, hagan ustedes. Como pista para no caer en error ortográfico, les recomiendo que cambien “haz” por “haga”. Si las dos formas son equivalentes, ese “haz” es con z. Si no, “tú has querido”, “usted haga querido”, ese “has” es con s. Hay también un “haz”, sustantivo, que significa ‘atado’, “haz de trigo” o “rayo”, “haz de luz”, y un “as”, sustantivo con el que se designa la carta de la baraja de naipes correspondiente al ‘1’.

Entérese de



“Y entérese cómo puede contribuir a esta causa” (La W). Mejor: “...entérese de cómo...”. El verbo enterarse, pronominal, se enteró, entérese, requiere preposición de para el complemento de materia, “entérese de sus opciones”, “entérese de cómo puede contribuir”, lo mismo que otros verbos pronominales, “quéjese de la falta de ayuda”, “olvídese de su plata”.



Licra



“Lycras desde $ 49.950” (aviso). Mejor: “Licras...”, pues la y solo va al final, después de otra vocal, Sibundoy, carey, hoy, casos en los cuales la y es vocal. Por eso se llama i griega. En posición inicial o intermedia actúa como consonante, yoyo, vaya, Guayana.



Por eso se llama también ye. Dicho eso, queda claro por qué las palabras inglesas nylon, lycra, Sydney, con y intermedia en función de vocal, se escriben en español nailon, licra, Sídney. También por lo ya dicho, la y final de voces inglesas como sexy, pony, rally, cambia a i en su adaptación al español, sexi, poni, rali.



Y, como to- da norma tiene su excepción, en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, hay un par de palabras coladas, pyme y fraybentino, en las que la y intermedia tiene función de vocal. Finalmente, cabe aclarar que en DLE aparece la palabra lycra, pero en cursiva, como extranjerismo que es, con la debida identificación de “voz inglesa” y con remisión inmediata a la forma española, licra.

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria@fernandoavila52