¿Cuándo tildar las palabras graves como pódcast, úber, pícnic, cóvid?

Pregunta: ¿Cuándo se tildan las palabras graves?, Patricia Sanmiguel.



Respuesta: Las palabras graves son las que tienen el acento en la penúltima sílaba, como sucede con la mayoría de vocablos de nuestra lengua. No se tildan cuando terminan en vocal, canta, Pepe, casi, zonzo, urdu; ni cuando terminan en vocal seguida de n, roban, examen, esmoquin, fueron, sumun; ni cuando terminan en vocal seguida de s, viejas, rifles, neurosis, osos, cactus.

Se tildan cuando tienen otras terminaciones, pódcast, úber, báner, escáner, pícnic, cóvid, récord. Esta norma se extiende a las palabras terminadas en n y en s no precedidas de vocal, wéstern, bíceps, tríceps, ítems…

Orleans



Citas: “Según dijo Álvaro de Orléans", “Agregó Orleáns”. Comentario: Orleans es palabra aguda terminada en ns, por lo que no lleva tilde. Deben evitarse las formas Orléans, pues no es esa la pronunciación, y Orleáns, que sí corresponde al sonido, pero la norma exige tildar las agudas terminadas en s precedida de vocal, baipás, payanés, anís, veintidós, patatús, y no las terminadas en s precedida de otra consonante, caso de Orleans. La Casa de Orleans tiene en francés el nombre Maison d’Orléans, este sí con tilde.

Del

​

Pregunta: “Del vecino” o “de el vecino”?, José Robles Ferrer. Respuesta: La contracción “del” es obligatoria, tanto en el lenguaje escrito como en el hablado, “del totazo” y no “de el totazo”, “del niño” y no “de el niño”. Si el artículo corresponde a un nombre propio, en cambio, debe evitarse la contracción, “Era cónsul de El Salvador”, como también debe evitarse cuando se trata del pronombre “él”, “Ese conejo es de él”. En resumen, nunca se escribe “de el” (sino “del”), pero sí “de El” (“es habitante de El Cairo”) y “de él” (“es asunto de él”).

Nombre artístico



Cita: “Violinista y cantante argentino, conocido como el ‘violinero del apocalipsis’”. Mejor: “el Violinero del Apocalipsis”, con las mayúsculas que deben llevar las palabras principales de los sobrenombres artísticos, la Faraona (Lola Flores), el Tenor de las Américas (Pedro Vargas), el Zorzal Criollo (Carlos Gardel), el Príncipe de la Canción (José José)…

Exigimos



Cita: “Exigimos por sus garantías laborales” (cartel). Mejor: “Exigimos sus garantías laborales”, pues el verbo exigir va sin preposición (por), por ser verbo transitivo. Quizá se confundió su régimen con el del verbo luchamos, que sí requiere preposición, “Luchamos por sus garantías laborales”.



Crimen



Cita: “Esa justicia le cerró la puerta [A SANTOFIMIO]por el crimen de Galán”. Mejor: “… por su crimen contra Galán” o “…por el asesinato de Galán”, ya que crimen significa ‘delito grave’, y el delito grave en este caso es de Santofimio, no de Galán.



Fernando Ávila

Preguntas: feravila@cable.net.co

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52