Cita: “Diego Guaque confesó que pasó con Caracol en medio de su enfermedad y si lo trataron bien” (Soho). Mejor: “Diego Guauque contó qué pasó con…”. Tres cambios pertinentes. El primero, porque el apellido Guaque no parece existir, y sí Guauque, que en lengua indígena significa ‘el que vive en la montaña’.

El segundo, contó, pues se trata de una información positiva y no de un reconocimiento sobre una falta cometida por Guauque. Se confiesa lo que uno hace mal (calumnié al canal), y no lo que una tercera persona hace bien (el canal me ha ayudado mucho). El tercero, qué (y no “que”) pues es palabra tónica, ya que se trata del pronombre interrogativo (la gente se pregunta qué pasó con Caracol) y no de la conjunción átona (ya sé lo que pasó con Caracol).



Algunas personas creen que la palabra que se tilda solamente cuando va entre signos de interrogación, “¿Qué le dijo el jefe?”. Sin embargo, ese mismo qué puede ir en pregunta indirecta, sin signos de interrogación, “Le pregunté qué le dijo el jefe”, o en una frase exclamativa, “¡Qué alegría que estés mejor!”. Y un “que, sin tilde, átono, puede ir en una pregunta entre signos de interrogación, “¿Sabía usted que…?”, incluso al comienzo de la pregunta, “¿Que le dé mi teléfono?”, casos en los cuales se trata de una conjunción. También va sin tilde, cuando es pronombre relativo, que se puede referir a persona, “Juan, que suele venir temprano, no ha llegado”; animal, “Rex, que ladra mucho, está hoy silente”, o cosa, “Mi computador, que es buenísimo, no me sirve para eso”.

Cópialos



Cita: “Copéalos aleatoriamente” (de diapositiva, durante taller de poesía en la Filbo).



Mejor: “Cópialos…”. Del sustantivo copia (no “copea”) sale el verbo copiar (no “copear”), que se conjuga en imperativo “copia tú” (no “copea tú”), y con el pronombre enclítico queda “cópialos (no “copéalos”). El error es frecuente. Y se comete también con fotocopia, que se cambia por el erróneo “fotocopea”. Similar a lo que pasa con “negocia tú”, que viene del sustantivo “negocio” (no “negoceo”), y se suele cambiar por “negocea”. Es frecuente en discursos de entrenadores personales, “Negocea con tus hijos…”. Lo correcto es: “Negocia con tus hijos”.

Exprés



Cita: “Mañana Express es un programa de televisión colombiano tipo magazín”.



Mejor: “Mañana exprés…”, pues la forma con doble s, express, es propia del inglés y del francés. En español nos referimos a lo ‘que se hace con gran velocidad o en muy poco tiempo’ con la palabra exprés, con una sola s. Lleva tilde por ser palabra aguda terminada en -es, como revés, Andrés, Pentecostés. La doble s dejó se usarse en español hace unos tres siglos. Por eso, la doble s de vocablos extranjeros se reduce a una s en la versión española, baipás (del inglés bypass), dosier (del francés dossier), expreso (en italiano, espresso). Muy buen servicio le prestaría RCN a nuestro idioma si cambia “Express” por “exprés” en el cabezote de su programa.

Grafiti



Cita: “Distrito Graffiti” (Bogotá). Mejor: “Distrito grafiti”, dado que en español no hay doble f, como sí la hay en italiano. La palabra italiana graffiti tiene como adaptación al español la forma grafiti.



