¿Cuándo se escriben Se lo, de De la Espriella,  pichurria y por qué?

Cita: “Cuenta la historia de Sandro que cuando sus padres fueron a bautizarlo con ese nombre no se los permitieron las autoridades, y por eso le tocó inicialmente ser Roberto Sánchez”.

Comentario: Veamos la frase en orden lógico para entender el error, “Las autoridades (sujeto) no permitieron (verbo) ese nombre (complemento directo) a sus padres (complemento indirecto)”. “Ese nombre”, singular, exige que el pronombre que lo reemplaza sea también singular, “lo”, y no plural, “los”. La forma correcta es “… no se lo permitieron las autoridades”. “Lo” no se refiere a “las autoridades”, sino a “ese nombre”.

Meira de De la Espriella

En las condolencias por María Cristina Meira de De la Espriella aparece el apellido de casada repetidas veces con minúscula inicial (de de la Espriella). La norma general indica que preposiciones (de), artículos (la) y conjunciones (y) de los nombres propios van con inicial minúscula, si se trata de instituciones, Organización de las Naciones Unidas, Universidad de la Sabana, Instituto Caro y Cuervo, o de personas, Abelardo de la Espriella, Vanessa de la Torre, José Ortega y Gasset.



Se exceptúa de esta regla la preposición (De) cuando se omite el nombre de pila y se deja solo el apellido, generalmente en segunda referencia, “De la Espriella agregó…”, “De la Torre también pregunto”, y cuando coinciden la proposición de casada y la del apellido del esposo, Rosalba Restrepo de De la Calle, María Cristina Meira de De la Espriella.

Por qué

Cita: “No sé porque algunos periodistas se prestan para decir que soy el entrenador”. Comentario: Se trata de una frase del director técnico Reinaldo Rueda. Él no dijo “porque”, que equivale a ‘debido a que’ (because, en inglés), sino ‘por qué’, que equivale a 'por qué razón' (why, en inglés): “No sé por qué algunos periodistas se prestan para decir que soy el entrenador”. “Por qué” puede ir en pregunta directa, “¿Por qué lo dicen?”, o en indirecta, “No sé por qué lo dicen”.

Pichurria

En la entrevista a Tini, la Violetta de Disney, del Juanpis Live Show (YouTube) aparte de las características voces que hacen de Riaño el arribista Juanpis o hijo de papi, se incluyó la palabra pichurria, de la que Tini preguntó el significado, sin lograr respuesta satisfactoria.



Esta palabra tiene registro en el Diccionario de americanismos, 2010, como término espontáneo y despectivo usado en Colombia, tanto en el lenguaje popular como en el culto. Pichurria es ‘cosa insignificante, de poco valor’.



Juanpis usa este adjetivo para referirse a un Echeverri, al que califica también de asalariado y esclavo en distintos momentos del programa.



