¿Cuándo se debe usar la famosa diéresis, esos punticos encima de la U?

Iván Grillo, Gerardo Mesías y otros lectores han preguntado por las palabras perfilar, perfilado y perfilamiento, muy repetidas en días recientes a propósito de las chuzadas de Inteligencia del Ejército a periodistas y otras personalidades.

Perfilar es verbo registrado en el Diccionario de la lengua española, DLE, con el significado de ‘dar el perfil de alguien’. Su participio es perfilado, que sirve como adjetivo.



En periodismo se usa con frecuencia el sustantivo perfil, ‘retrato escrito’, de donde derivan perfilar, perfilado y perfilamiento. Esta última no aparece en el DLE, sino que forma parte de la terminología usada por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.



En ese escrito se define perfilamiento como ‘procesamiento automatizado de información personal que utiliza datos para analizar o predecir desempeño de la persona, situación económica, ubicación, salud, preferencias, intereses, etc.’. Se usa en procesos de selección y en mercadeo. El reglamento dice que quien esté perfilado debe saberlo, puede objetarlo y tiene el derecho a exigir que se elimine su perfilamiento. El escándalo surge por el uso secreto del recurso, pues todo consumidor está autorizadamente perfilado.

Diéresis

Cita: “Cüando nace ün bebé, nace también üna mamá y con ella ün mündo nüevo lleno de düdas” (aviso de BabyGü)



Comentario: Hay quien no sabe que la diéresis existe; hay quien algo ha oído, y la llama diálisis; hay quien sabe que existe, pero dice que ya no se usa; hay quien reconoce que se usa, pero que no forma parte de su estilo personal de escribir, y hay quien la usa cuando no se necesita. Ejemplos de esto último son los letreros de anticuarios que ofrecen muebles antigüos y vajillas antigüas (diéresis innecesarias), por analogía con la diéresis de antigüedad (necesaria).



Sin embargo, el mejor ejemplo, por su exceso, es el citado texto publicitario. Desde luego, cumple el objetivo de llamar la atención. Si no fuera así, no estaríamos comentándolo. Y seguramente tiene un buen respaldo conceptual, que convenció a los estrategas de mercadeo de Alpina, pero ortográficamente es innecesario.



La diéresis solo se marca hoy en las sílabas güe y güi, para indicar que la u suena, como en bilingüe, agüero, pingüino, Itagüí. Las sílabas gue y gui, sin diéresis, tienen u muda, guerra, Guevara, guitarra, guiso.

Gazapos

“20’000.000 millones de dólares (valor del Parque Biodinámico)”.



Mejor: “20 millones de dólares”.



“Yo creo que Valeria recoge un poco la crisis de los años 30”.



Mejor: “… la crisis de los 30 años”.



“Agassi cumple hoy 50 años dedicados al tenis” (enviado por el lector Germán Eduardo Pino Moreno).



Mejor: “El tenista Agassi cumple hoy 50 años”.

FERNANDO ÁVILA

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co