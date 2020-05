Silepsis, coma vocativa, chichipato, otro

Cita: “... cuando las personas vivimos solos”.



Comentario: La cita forma parte de una pregunta del presentador radial a su entrevistada. Usa al comienzo el sustantivo personas, que es femenino, y luego cambia al adjetivo solos, que es masculino, quizá instado por la necesidad de marcar su género, y no el de la palabra usada. Suele pasar. No falta quien dice “la víctima fue ultimado por...”, para dejar claro que el muerto es hombre, o “es un pepo”, voz inexistente, para referirse a un estudiante excelente, elogiado por sus amigos como “una pepa”, palabra coloquial tercamente femenina.

Existe la figura llamada silepsis, que admite saltarse la concordancia de género entre adjetivo y sustantivo. El ejemplo que ofrece el Diccionario de la lengua española, DLE, es “vuestra beatitud es bondadoso”, locución en la que vuestra es femenino, y bondadoso, masculino, ejemplo de falta de concordancia, que, en este caso, referido generalmente al obispo de Roma, constituye una respetuosa licencia lingüística.



Sin embargo, la silepsis del presentador radial citado resulta forzada. No es de buen recibo que el hombre diga, por ejemplo, “yo soy la persona indicado”. No suena. Todo parece indicar que lo más adecuado es corregir la cita: “... cuando las personas vivimos solas”, así lo diga un hombre, así lo diga un grupo de hombres.

Vocativa

Me pide Jaime Lopera que mencione ejemplos de buen uso del idioma y no solo errores. Lo complazco aquí. Un caso de buen uso del idioma es el título de la película Te quiero, imbécil (Netflix), en el que aparece la coma vocativa, como debe ser, pues esa es la forma como la chica enamorada le expresa sus sentimientos al objeto de sus desvelos. Así le dice, “¡Te quiero, imbécil!”. La coma separa el mensaje, “te quiero”, del destinatario, “imbécil”. Si no se hubiera escrito la coma habría quedado la manifestación de un raro deseo, “Te quiero imbécil”, algo así como, “Vuélvete imbécil, para que yo pueda quererte”, definitivamente, otra idea.

Chichipato

Otra serie de Netflix se llama Chichipato, vocablo que aparece en el DLE como voz usada en Colombia para referirse a la ‘persona que hace pequeños negocios’, definición fácil de controvertir y mejorada en el Diccionario de americanismos, ‘individuo tacaño’ y ‘cosa de mala calidad’, y superada por El Malpensante, ‘pobretón’, ‘avaro’, ‘nimio’, ‘insignificante’.

Otro

El lector Juan Palacio Salcedo se queja de la locución “otro caso más”, usada con frecuencia en medios informativos, “otro caso más de corrupción”, “otro caso más de contagio”, etc. Mejor: “otro caso de corrupción” u “otro caso de contagio”, “un caso más de corrupción” o “un caso más de contagio”.

