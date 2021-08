¿Cuándo se debe escribir haya y halla?

Cita: “Aguas de Bogotá asegura que las puede utilizar para puntos críticos donde hayan residuos voluminosos”.



Comentario: El régimen especial del verbo haber hace que solo se conjugue en plural cuando es auxiliar de otro verbo, “cuando hayan llegado”, “si hubieran venido”, “habrían entrado”, “habrán delegado”, “han terminado”.

Cuando no es auxiliar, sino que se usa con el sentido de ‘existir’, el verbo haber siempre va en singular, “había un problema” y “había muchos problemas” (no “habían”), “donde haya un residuo” y “donde haya residuos” (no “donde hayan”).



Esta norma se extiende a las frases en las que el verbo haber tiene otro verbo como auxiliar, “suele haber un policía” y “suele haber diez policías” (no “suelen haber”), “tiene que haber una solución” y “tiene que haber soluciones” (no “tienen que haber”).



En esa línea, es bueno aclarar también que habemos no existe, “habemos cuatro”, pues la inflexión verbal correcta es hemos, “hemos dicho”, “hemos triunfado”. Sin embargo, la corrección de “habemos cuatro” no es “hemos cuatro”, pues, como queda dicho, las formas plurales de este verbo solo se usan como auxiliares de otros verbos. Así las cosas, lo más indicado es decir “hay cuatro”, y si el hablante precisa incluirse tendrá que cambiar de verbo, “estamos cuatro”, “llegamos cuatro”, “quedamos cuatro”..., según corresponda. Lo que gritan en Roma, cuando sale humo blanco de la Capilla Sixtina es “Habemus papam!”, en latín; no “habemos”.



En cambio, sí existe hubieron, contra todo lo que han dicho profesores y correctores, solo que en nuestro país y en nuestra época no se usa. El ejemplo que da la Academia es: “Apenas hubieron traspasado el umbral, la puerta se cerró de golpe”, que hoy se diría “Apenas traspasaron el umbral, la puerta se cerró de golpe”. Lo que a todas luces está fuera de lugar es “hubieron muchos pacientes”, “hubieron tres ganadores”…



En cuanto a haiga, inflexión burda o rupestre para frases como “cuando haiga tiempo”, es claro que se trata de una errónea deformación de haya, “cuando haya tiempo”, pero una curiosidad de la lengua es que el sustantivo haiga sí existe y figura muy orondo en el Diccionario de la lengua española, 2014, para diversión de tomapelistas. Se trata de una forma coloquial e irónica usada hace años en España para referirse a ‘un automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano’: “¡Mirad el haiga que se ha conseguido Paco!”.



Las locuciones “ha lugar” y “no ha lugar”, que dicen los jueces en las cortes gringas de las películas de Hollywood, se construyen con una inflexión del verbo haber, que es ese ha, equivalente a hay (‘hay lugar’).

Un cuentico para entender mejor las palabras 'aya', 'halla' y 'haya'

Allá (adverbio de lugar) en Londres, el ocupadísimo banquero y su no menos ocupadísima mujer, buscan un aya (sustantivo femenino) para que cuide a sus hijos. Aparece, entonces, no se sabe de dónde, un hada que vuela con su sombrilla y saca de su maletín inesperados cachivaches y enormes muebles.



Mientras el banquero asiste a las juntas y su mujer, a los tés de las damas de la sociedad londinense, sus hijos van al parque y con Mary Poppins se meten en los cuadros que pinta pero no vende el deshollinador. En su viaje por uno de los cuadros, que se halla (inflexión del verbo hallar) en el suelo, bailan con los pinginos y corren por el hipódromo en los caballos del carrusel.



Mary Poppins asegura que nadie que haya (inflexión del verbo auxiliar haber) dicho supercalifragilisticuespialidoso ha dejado de obtener lo que quiere. Así que todos se dedican a repetir la complicadísima palabra y ríen tanto, tanto, que el presidente del banco muere de la risa.



En Londres y en Santa Fe de Bogotá, muchos se preguntan por qué si Mary Poppins es un hada y un aya, no se dice que es una hada y una aya y hasta los pinginos del deshollinador se preguntan por qué se dice aya buena, hada bondadosa (todo en femenino) y se anteponen a aya y a hada artículos masculinos... En realidad, ni la misma Mary Poppins, que casi todo lo sabe, ha podido explicárselo.



Algunos quisieron preguntárselo a Disney, pero la respuesta la tenían Marroquín, Cuervo y Bello. Ellos explicaron una y otra vez que haya, hada, agua, ala, etcétera, son palabras que comienzan por a tónica, es decir, a acentuada. Y, por eso, habría cacofonía, es decir, sonido desagradable, si se les anteponen los artículos la y una. Así, no se dice ni se escriben una aya, una hada, la agua, la agua, la ala, sino un aya, un hada, el agua, el ala, sin que por eso estas palabras dejen de ser femeninas.



Allá en Londres siguen bailando, por los techos llenos de chimeneas, los niños, el deshollinador y su aya, Mary Poppins. No hay quien haya podido establecer de dónde llegó Mary, pero, lo cierto es que quien se halla con ella siempre halla cómo pasarla bien, aunque nunca se haya muerto de la risa con las ocurrencias de su propia aya, ni aquí ni allá.





FERNANDO ÁVILA*

*Experto en redacción y creación literaria

@fernandoav

Preguntas: feravila@cable.net.co