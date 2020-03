¿Cuándo es correcto usar 'de que'? / El lenguaje en el tiempo

Bien sabemos que el apellido de la señorita Colombia 1985 es Urbina (María Mónica Urbina), pero el redactor del pie de foto dominical creó sin querer lo que Juan Gossain llamaría una diacronía, al relacionar ese apellido con otro personaje de la noticia, Álvaro Uribe Vélez, y escribió “María Claudia Daza es amiga de niñez de María Mónica Uribina”.

Donde y quien

Pregunta: ¿Son correctas las tildes de “En su psiquis solo deseaba no ser quién era, no estar dónde estaba y no saber de nadie”?, Óscar Briñez.



Respuesta: La primera podría admitirse, la segunda no, y, en todo caso, es preferible sin ninguna de las dos. Estas palabras llevan tilde cuando son interrogativas, “Debe indicar quién es su socio y dónde vive”, o exclamativas, “¡Quién fuera ángel!”, “¡Mira por dónde aparece ahora!”. Este último ejemplo está tomado del Diccionario de la lengua española, DLE, 2014.



Van sin tilde cuando son relativas, independientemente de que la frase sea afirmativa, interrogativa o exclamativa, “Puede vivir con quien quiera y donde quiera”, “¿Estará donde dijo Marta?”, “¡Vino con quien había dicho que iba a venir!”.



De que

Pregunta: ¿Cuándo es correcto “de que”?, Ricardo Gómez.



Respuesta: Con los adverbios antes y después, “Cómprelo antes de que se agote”, “Venga después de que termine”; con verbos pronominales, “Se enteró de que ayer era nuestro aniversario”; con verbos intransitivos, “Habló de que la paranoia colectiva es peligrosa”, y con sustantivos, “El hecho de que no haya venido no significa que esté enfermo”, “A pesar de que no lo contrataron, está tranquilo”, “Creen en el mito de que no quedan embarazadas si toman aspirina con limón”.



Es incorrecto con verbos transitivos de atribución, “Dijo de que estaba triste”, “Cree de que no lo van a llamar”, “Piensa de que es inepto”. Las formas correctas van sin “de”.

Presidenta

Alonso Rodríguez Jácome me pide que hable de presidenta, voz que le parece tan impropia como “valienta”, “cantanta” y “estudianta”. Respuesta: Los participios activos cantante (de cantar), estudiante (de estudiar), dirigente (de dirigir) son de género común, es decir, invariables para hombre y para mujer. Sin embargo, ya la Academia acepta presidenta, como opción para el femenino. Es lícito escribir “la presidenta”, “la expresidenta”, “la vicepresidenta”...

Anti-Photoshop

En Lecturas aparece este título: “El anti Photoshop literario”. Comentario: El prefijo anti, que significa ‘contra’, debe ir con guion ante mayúscula, “anti-Photoshop”. El artículo trae además dos voces inglesas, en cursiva, zoom y marketing. Esas dos palabras también se pueden escribir en español, zum, ‘lente para acercamiento de la imagen’ (DLE, 2014), y mercadeo, mercadotecnia (DLE, 2014) o márquetin (Diccionario panhispánico de dudas, 2005).

FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co