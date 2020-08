Cuando Cerati se preparaba para su último show en Bogotá

Fue una conversación muy breve para lo mucho que tardo en concertarse. El ídolo argentino Gustavo Cerati, que este 11 de agosto estaría cumpliendo 61 años, venía a Colombia de gira para presentar en vivo el show de su álbum Fuerza Natural, que había visto la luz en septiembre del año anterior, así que era prácticamente un disco nuevo. Haría conciertos en Medellín y Bogotá, el 11 y 13 de mayo de 2010, antes de tomar el avión a Caracas donde realizaría su concierto final.

Desde casi un mes atrás, la agencia de prensa del concierto en Bogotá trataba de concertar la entrevista de Cerati con EL TIEMPO. Y la habían aplazado varias veces. La primera, porque antes de salir a ese tramo de su gira, estaba grabando un video musical que no saldría a la luz y del cual solo se han conocido hasta ahora las imágenes de Cerati vestido con una colorida ruana.



Después se aplazaba porque había salido de gira y su agenda se complicaba. Finalmente, la charla se dio un sábado por la noche, el artista argentino que hacía una exitosa carrera en solitario, años después de haber dejado atrás su etapa con Soda Stereo (que finalizó oficialmente en 1997, aunque la banda se reunió para una gira más en el 2007), estaba en Miami y ya tenía la atención puesta en sus conciertos en Colombia.

"El próximo concierto en la agenda de Gustavo Cerati es el de hoy, en Medellín -publicaría EL TIEMPO en su edición del 11 de mayo del 2010- , seguido por su actuación en Bogotá el jueves 13 de mayo. El objetivo del espectáculo es la presentación en vivo de su álbum Fuerza natural, aunque el ex líder de Soda Stereo (agrupación disuelta en 1997) alternará sus nuevas canciones con los éxitos de su carrera como solista".

Una muy breve síntesis de la charla sobre la que se basó este artículo se publicó en ese momento. La conversación se había centrado en el video y el show que estaba por venir, puesto que meses antes, en septiembre del 2009, Cerati había hablado ya ampliamente del signifcado de Fuerza Natural en su carrera.



"Me parece que es un disco en donde exploro más colores diferentes en sonidos. Hay más psicodelia, blues y viaja por otros lugares. Lo tímbrico es importante, pero también las letras", dijo en una corta evaluación del álbum.



Sobre el show, en una declaración que no se publicó en su momento dijo: "Como la mayoría de veces, al salir un disco nuevo, en la primera parte del concierto en general se tiende a incluir varios temas de este disco. Pero también hay una segunda parte de la gira: ensayamos temas diferentes. El show se divide en dos partes, con una puesta en escena que cambia, cambia de vestuario, al comienzo retoma la imagen del CD, el personaje de la portada de Fuerza natural, y cada vez va tomando más color y me siento más cómodo".



Ante una pregunta sobre sobre si interpretaría también canciones de Soda Stereo, algo que siempre era la expectativa de los seguidores más antiguos de su carrera, el cantante respondió:



"En realidad, hay aglutinadas una cantidad de conexiones en este disco con mis otros trabajos en solitario, que me permiten más de dos horas de show. No necesito echar mano de la música de Soda Stereo. No porque tenga algo en contra -nunca tuve prejuicios. Al principio cuando nos separamos buscaba hacer diferencia-, sino porque no me da tiempo para interpretar también esos temas. Por otro lado, la sensación que tengo, es que el show de Fuerza natural fluye de una manera, en el que todo eso que también es parte de mí podría usarlo o no en esta gira".

Y confirmó que efectivamente había estado grabando el video de la canción Magia, porque pensaba hacerle uno a cada canción de Fuerza Natural (este habría sido el tercero), casi como una película por capítulos (hace diez años que un artista hiciera un video para cada sencillo de su álbum no era la regla general, era más bien una rareza) y algo le decía a Cerati que quizás no alcanzaria a grabarlos todos.

"Se trata de Magia -afirmó sobre ese video que, de haberse terminado, habría seguido el camino trazado por Deja vu y Rapto-. La idea es que de alguna forma, como el disco, hay un trayecto hacia algún lugar, con esta situación de que se mueve en relación con la fuerza natural del movimiento. También, en lo tímbrico trato de darle esa forma. Más que videoclips, son también, de alguna forma, capítulos y escenas de un movie, que se va a conformar, con todos los temas. Aunque, algo que dice que quizás no alcance a grabarlos todos".



¿Por que no?



"¿Todos? Es lo que espero. Lo que no sé es cuando. En realidad, si tuviera el tiempo de hacerlos de corrido sería más fácil. Pero hasta el momento, todo ha sido cosa de encontrar los huecos en la agenda. Aunque ya filmamos un montón de escenas".

El artículo de EL TIEMPO mencionado agregaba: "Por lo pronto, (Cerati) no adelanta mucho sobre lo que le pasa a su personaje, que en el video anterior, Rapto, acababa de liberarse de un incómodo viaje dentro del baúl de un carro. Cerati sólo dice: "El trayecto sigue, aparezco en un lugar que es un poco más surrealista y ocurren situaciones un poco tragicómicas. Esto tiene más que ver con un viaje interno e imaginativo".

Y finalmente, Cerati llegaría al país procedente de Miami (había cantado antes en Lima). Se presentó en Medellín, tal como indicaba la agenda y en la mañana de su show en Bogotá, los fans que habían averiguado su paradero en un hotel de Usaquén, trataban de indagar "dónde sería la fiesta post concierto", después de la presentación en el Coliseo Cubierto El Campín (hoy, Movistar Arena). Informes posteriores indicaron que sí la hubo. Incluso culparían a esta fiesta y hasta a la altura de Bogotá por su posterior tragedia.

Después de un espectáculo sin mayores contratiempos, en el que Cerati se encontró por última vez con sus devotos en Bogotá, el fundador de Soda Stereo, una de las leyendas del rock en español suramericano, tomó su rumbo hacia Caracas a realizar el que sería el último concierto de su vida. Su equipo primero le diría al público que había sufrido una descompensación. Pero, ya hospitalizado, Cerati sufrió la lesión cerebral que lo dejó en coma a lo largo de cuatro años.



Tal como lo dijo, quedaba inconcluso su proyecto de videos musicales. Pero su gran legado ya iluminaba a generaciones de latinoamericanos.



La suya había sido una valiosa e inspiradora carrera musical, primero con Soda Stereo, con canciones como De música ligera (un tema que está cumpliendo ya 30 años, junto con las demás piezas de Canción animal) o Cuando pase el temblor, que hasta los niños aún hoy conocen y cantan. De su carrera como solista había hecho hasta sonidos sinfónicos. Temas como Siempre es hoy, Crimen, o la famosa Te llevo para que me lleves, grabada aparte cuando aún era parte de Soda Stereo, y su colaboración con Bajofondo, El Mareo, siguen sonando todos los días para recordarle al mundo la fuerza de su legado.

