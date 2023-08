La carrera musical de Carlos Vives fue otra, mucho más exitosa, después de haber interpretado al compositor vallenato Rafael Escalona, en la serie de televisión sobre la vida del legendario autor, en 1991.

Tanto que ahora suena increíble pensar que pudo no ser Vives quien hiciera el papel del autor de La casa en el aire y El testamento. No podemos imaginar a alguien más actuando en la famosa serie que fue dirigida por Sergio Cabrera para Caracol TV.



Después de Escalona, Vives dejó su intento de ser cantante de balada y rock para convertirse en el abanderado de la modernización del vallenato, en un defensor de la música local y en uno de los artistas más exitosos que ha tenido el país en las últimas décadas.



Pero antes de la producción su representante y manager de aquella época, Elisa, no pensaba que ese fuera el camino. Así lo recordó el cineasta Sergio Cabrera -hoy embajador de Colombia en China- en una entrevista en la W, con Julio Sánchez Cristo.

“Me reuní con Carlos para ultimar detalles -relató Cabrera- y me dijo que tenía una mala noticia. Que su representante de aquella época, Elisa, había dicho que no le convenía hacer ese personaje”.



Vives, que había hecho también carrera como actor, había lanzado su tercer álbum de baladas, Al centro de la ciudad (1989). Siempre se pensó en él para el protagónico y él mismo inicialmente había aceptado.

'Escalona'. Cuenta la vida y obra del cantautor vallenato Rafael Escalona. Fue estrenada en 1991 y su protagonista fue el cantante Carlos Vives. Foto: Archivo particular

Con eso en mente, los preparativos habían avanzado. Mompox había sido elegido como locación, para recrear a Valledupar en los años 40. Los libretistas Bernardo Romero Pereiro y Daniel Samper Pizano se habían reunido a lo largo de ocho mañanas con Rafael Escalona en Valledupar y le habían hecho recontar su historia. “Bernardo y Daniel hicieron magia con estos recuerdos de Escalona”, afirmó Cabrera.



Fue entonces, cuando Carlos Vives le anunció que tenía que echar atrás la decisión de participar. Su manager pensaba que interpretar a Escalona no encajaba en su carrera.



Antes de buscar a otro actor, Cabrera buscó a Elisa, viajó hasta Miami para negociar. Allí ella tenía una lista de exigencias: La serie no podía salir de Colombia, tampoco permitía grabar un álbum con la banda sonora, y exigió ponerlo por escrito.

La grabación duró ocho meses y la serie fue todo un éxito. Tanto que la manager de Vives quiso después echar atrás sus propias exigencias.



Pero en algo tenía razón: la imagen del cantante romántico quedó atrás. Surgió la del renovador del folclor colombiano. Fue inspirador de movimientos de rock local, como el que en Colombia conocemos como “el tropipop” y llevó a los artistas a revalorar las raíces y estar orgullosos de ellas.



Y, por supuesto, se hizo el álbum Escalona, precursor de Los Clásicos de la Provincia, que forjó el exitoso sendero de Vives en adelante. Y la producción se pudo ver fuera de Colombia. Ahora está entre la oferta de producciones del catálogo al aire de Netflix.



Como dato curioso adicional, Cabrera relató que años después, en un especial hecho con el maestro Escalona, el mismo maestro había mezclado en sus relatos los recuerdos de verdad y los de la ficción representados en la serie.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET