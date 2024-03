¿Cuáles fueron los cinco artistas más vistos durante el Festival Estéreo Picnic 2024?

El Festival Estéreo Picnic de 2024 se corona como la segunda versión con más asistentes de la historia con casi 160.000 asistentes durante los cuatro días, siendo superada únicamente por la del 2023, que tuvo una asistencia de 173.000 personas.

Y aunque es imposible dar el número exacto de personas presentes en cada tarima, las aproximaciones de Páramo (organizador del evento) arrojaron los 5 artistas que llenaron e incluso rebasaron sus espacios asignados durante sus presentaciones.

La visita de Blink182 tuvo que cancelarse en 2023 por problemas de salud de su baterista Travis Barker

5. Kings Of Leon

La banda de rock estadounidense fue la encargada de cerrar el primer día del festival, al que acudieron 32.000 personas. Se estima que más de 29.000 estuvieron durante su presentación. Algunos la describieron como sobria, otros como tranquila a comparación de otras bandas que se presentaron más temprano como Limp Bizkit y Thirty Seconds to Mars, sin embargo, los más fanáticos (que conocen el estilo de la banda) quedaron satisfechos al escuchar éxitos clásicos como ‘Sex on Fire’, ‘Use Somebody’, ‘Radioactive’, ‘Pyro’, entre otras.

4. Sam Smith

No le asignaron el escenario principal, sin embargo, Sam Smith no tuvo problemas para rebasar el escenario Adidas con (aproximadamente) más de 30.000 personas. Sus trajes coloridos y brillantes resaltaron entre todas las presentaciones y dejó contentos a quienes iban por las canciones clásicas, como ‘Stay With Me’ y ‘Im Not the Only One’, y a quienes siguen su carrera actual, en la que ha podido expresarse más libremente con canciones como ‘Unholy’ y ‘How do you sleep’.

Feid durante su presentación en el escenario Johnnie Walker del Festival Estéreo Picnic

3. Feid

El artista colombiano hizo una fiesta en el escenario Johnnie Walker en el día tres del festival. De los 42.000 asistentes, se estima que más de 40.000 personas vieron su presentación en la que también brillaron artistas como Tiny. Con drones, baile y colaboraciones, ‘el Ferxxo’ interpretó éxitos como ‘Luna’ y ‘La inocente’.

2. The Offspring

Llegaron al escenario a alejar la lluvia y derrochar punk en el cuarto día del Estéreo Picnic, que recibió a 52.000 asistentes. En redes sociales la banda recibió elogios de los fanáticos y los que no los conocían gracias a su energía en el escenario, que puso a saltar y cantar a (aproximadamente) más de 45.000 personas. La banda interpretó canciones como ‘All I Want’ y ‘Bad Habit’.

1. Blink 182

No es una sorpresa. El año pasado la banda había anunciado su gira por Latinoamérica, la cita era el jueves de Estéreo Picnic 2023 y las entradas se vendieron rápidamente en Colombia, agotando las etapas de venta. Este año sucedió lo mismo: el domingo, día en el que se presentó la banda, fue el único día que pudo cantar el total de ventas. El humor particular de la banda, su energía y la interpretación de clásicos como ‘All the Small Things’ y ‘Stay Together for the Kids’ hizo que el grupo reuniera a más de 50.000 personas en el público.

Loren Buitrago – Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo

