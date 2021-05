Conozca la canción más costosa y más escuchada en cada país del mundo

La compañía S Money realizó una novedosa investigación.



Con la ayuda de la plataforma Spotify y de Kworb, página que analiza datos musicales, quisieron encontrar las ganancias de las canciones más populares en el país de origen de varios artistas.



Es decir: analizaron el total de reproducciones, el alcance global del artista y una estimación del pago por transmisión de cada tema musical.



Con ello crearon una inusual ‘playlist’ de las canciones mejor pagadas del mundo y, además, dieron a conocer las más reproducidas en distintos territorios.



Los resultados de la investigación también fueron ilustrados en un mapa.

El mapa con las canciones más valiosas de cada país. https://t.co/3GAv7XznQ4 pic.twitter.com/a4qcXClZY1 — Lina Sandoval (@linasandoval) May 4, 2021

Es importante destacar que la investigación se realizó durante todo el mes de febrero. Los resultados se dieron a conocer a mediados del mes de abril.



Además, no hubo una temporalidad específica para el análisis, por ello, aparecen temas musicales recientes y algunos más antiguos.

¿Cuáles son las más valiosas?

El enfoque inicial del estudio se basó en conocer cuánto recaudaron los artistas con sus canciones más exitosas.



Vale recordar que los resultados se midieron a nivel local, por lo tanto, es posible que ‘no le suenen’ algunas de las canciones.



Sin embargo, las cinco primeras del listado son muy reconocidas.



En primer lugar se ubicó el Reino Unido con la canción más valiosa del mundo: 'Shape of you' de Ed Sheeran. Su ganancia en Spotify asciende a 13.347.665 dólares (más de 51 billones de pesos).



shape of you Shape of you fue un éxito mundial en 2017 y compitió con Despacito por el primer lugar en los listados. Fue la canción con más recaudaciones. Foto: Ed Sheeran

En segunda posición apareció Estados Unidos con 'Rockstar', de Post Malone, la cual ganó 10.409.424 de dólares (39.989 billones de pesos colombianos).

Rockstar Estados Unidos fue segundo con este tema. Foto: Post Malone

En el tercer lugar de las canciones más valiosas aparece el tema 'Dance Monkey', de la cantante australiana Tones and I. Este tema ganó 10.298.960 dólares ( 39.458 billones de pesos).

TONES AND I - DANCE MONKEY TONES AND I - DANCE MONKEY (OFFICIAL VIDEO) El ritmo pegadizo de esta canción la posicionó bien en la lista. Foto: Tones and I

En el cuarto lugar se ubicó el rapero canadiense Drake, con su canción 'God' s plan'. Con esta ganó un total de 8.310.198 dólares (más de 31 billones de pesos colombianos).



Drake - God's Plan Drake - God's Plan Fue la más escuchada en Canadá. Foto: Drake

El quinto lugar lo obtuvo el DJ noruego Alan Walker, con su popular tema 'Faded', el cual recolectó 6.617.745 dólares (25.354 billones de pesos).

Faded - Alan Walker Faded - Alan Walker Fue lanzada en 2015. Foto: Alan Walker

En sentido de ventas, la canción que más dinero recaudó en Colombia, y la que ubicó al país en la onceava casilla, fue 'Déjala que vuelva', del reconocido grupo musical Piso 21 en colaboración con Manuel Turizo.



La recaudación estimada fue de 2.669,425, (más de 10 billones de pesos).



Piso 21 - Déjala Que Vuelva (feat. Manuel Turizo Piso 21 - Déjala Que Vuelva (feat. Manuel Turizo Fue la que más dinero recaudó en Colombia Foto: Piso 21

Una canción que, indudablemente, puso a bailar a más de un colombiano y a muchas personas alrededor del mundo.

¿Y las reproducciones?

En temas de cuántas veces fueron escuchadas las canciones no se tuvo en cuenta la procedencia de los artistas. De hecho, las melodías se repitieron en algunos países.



Este conteo, más que organizar de forma piramidal, dio a conocer un balance de los ‘gustos’ musicales generales de diversos territorios.



En términos generales, el primer puesto de la canción más escuchada se lo llevó Post Malone con 'Rockstar'. Este tema subió una casilla en comparación a la otra categoría.



Tuvo un total de 714,996,533 reproducciones, además, fue la más escuchada en Canadá, Bulgaria y Letonia.



'Me rehúso', de Danny Ocean, fue la segunda canción más reproducida. Tuvo 276.788.253 reproducciones. Canción que también fue el más reproducido en Colombia, pues lo escucharon 31,242,956 veces.



Danny Ocean - Me Rehúso Danny Ocean - Me Rehúso La canción con más reproducciones en Colombia. Foto: Danny Ocean

Otra de las más escuchadas fue 'Shape of you', de Ed Sheeran, la cual tuvo una cantidad de 195.966.436 reproducciones en Reino Unido. Además, fue la más escuchada de Australia, Dinamarca, Singapur, Nueva Zelanda, Costa Rica y Malta.



'Dance Monkey' se llevó el mayor número de reproducciones en Francia, Bélgica, Suiza, Austria, Hungría, Eslovaquia, Lituania, Luxemburgo y Chipre.



Una de las canciones con más números fue 'Tusa', de Karol G. Según el estudio, se convirtió en la más escuchada de España gracias a que obtuvo 111.895.773 reproducciones.



También fue la primera en Uruguay y Bolivia.



KAROL G, Nicki Minaj - Tusa KAROL G, Nicki Minaj - Tusa En España fue la número uno. Foto: KAROL G

