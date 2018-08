Fechas clave en la vida de Aretha Franklin

Aretha Franklin, la hija de un predicador cuya poderosa voz la convirtió en la "reina del soul" con éxitos como 'Respect' y 'Chain of Fools', murió este jueves a los 76 años.



Franklin, quien ganó 18 premios Grammy y logró cerca de 25 discos de oro, falleció en su casa en Detroit rodeada de su familia y sus seres queridos, según informó su representante.



Repaso por los momentos claves de su vida.

25 de marzo de 1942:

Aretha Louise Franklin, hija de un predicador bautista, nació en Memphis, Tennessee.



1956: 'Spirituals', la primera grabación de Franklin, salió a la luz en un sello local.



1960: La casa Columbia Records publicó el álbum 'The Great Aretha Franklin'.



1967: Gana el primero de 18 premios Grammy por su versión de 'Respect', el clásico de Otis Redding, que se convirtió en himno feminista.



1968: Canta 'Precious Lord, Take My Hand', en el funeral del ícono de los derechos civiles Martin Luther King Jr.



1987: Se convierte en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll.



1991: Recibe el Premio Grammy Leyenda por su influencia en la industria de la música de Estados Unidos.



2005: Recibe la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta condecoración que Estados Unidos otorga a un civil, de manos del expresidente George W. Bush.



2009: Canta 'My Country 'Tis of Thee' en la toma de mando del presidente Barack Obama, primer mandatario negro en Estados Unidos.



2017: Anuncia en febrero que se retirara de las giras. En noviembre canta en la gala por el aniversario de la fundación Elton John de lucha contra el sida, donde se la ve muy delgada.



2018: Franklin muere a los 76 años en Detroit el 16 de agosto.



AFP y Reuters