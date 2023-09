El segundo día del Festival Cordillera transcurrió en medio de rock, reggae y ritmos latinos. Los asistentes vibraron al ritmo de artistas locales e internacionales de la talla de Juanes, Andrés Calamaro, Los Enanitos Verdes, Cultura Profética, Monsieur Periné, entre otros.

La jornada del 24 de septiembre inició a la 1:30 p.m. con la presentación de Linda Habitante, una artista de música independiente, que pasó de cantar en los buses de la capital colombiana a encender el escenario Aconcagua con su canción ‘Paso’ que puso a bailar a los asistentes que poco a poco se fueron uniendo a la tarima. Además de interpretar canciones de su autoría como ‘Cambié pensar por sentir’ y ‘Mala fortuna’, también deleitó al público con temas como ‘Llorona’ y ‘Tú me dejaste de querer’.



A las 2:00 p.m. fue el turno de Juan Pablo Vega, quien abrió el escenario Cordillera, el más grande del festival. El cantautor salió al escenario acompañado de su guitarra, y escogió como su primera canción ‘Amiga Mía’, de su álbum más reciente ‘Despídeme de Todxs’. La parte delantera del escenario se llenó rápidamente, mientras muchos otros asistentes aprovechaban la buena temperatura para sentarse en el césped de los alrededores.



Vega, quien además de compositor es guitarrista, arreglista y productor musical, se lució con sus letras profundas y la diversidad en los géneros de sus canciones. Una de las más destacadas fue ‘98’, también de su último álbum, y que el artista describió como “una canción muy especial para mí, quizás de mis favoritas, para todas aquellas personas que nacieron en los 80”.



La presentación finalizó con la aparición sorpresa de Catalina García, vocalista de Monsieur Periné, con quien interpretó ‘Nada Personal’, una canción que este año cumple 10 años de lanzamiento. Justo mientras la cantante colombiana saludaba al público, los rayos del sol hicieron su aparición estelar, iluminando por completo el escenario. Los temores de los asistentes respecto a la lluvia, que había sido problemática el día anterior, se disipaban de a poco.

Festival Cordillera 2023. Segundo Día. Vicente García en la tarima Cocuy Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

A esa misma hora, Astronomía Interior inauguró el escenario Cotopaxi. ‘Estrella Fugaz’ fue la canción con la que abrieron su presentación, que no estuvo muy acompañada de público. A pesar de eso, los pocos que estuvieron ahí, cantaron y bailaron sus canciones. Los también miembros de la banda Zoé no tuvieron una cercanía con su audiencia como lo hicieron otros artistas, sin embargo, eso no les impidió cantar algunos de sus éxitos como ‘California’ y ‘Movimiento’.



Como si fuera un picnic se sentaron, en grupos, algunos de los asistentes en el pasto del Simón Bolívar esperando ansiosos la salida de Ile. El escenario Cocuy fue el elegido para recibir a esta artista que a las 2:45 p.m. salió a la tarima acompañada de silbidos y aplausos. El sol, picante, como si anunciara que viene la lluvia no fue molestia para poder disfrutar de la cálida voz que interpretaba ‘A la deriva’. La cantante y compositora puertorriqueña también aprovechó el Festival Cordillera para presentar su más reciente disco ‘Nacarile’.

Festival Cordillera 2023. Segundo Día. Ambiente general Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Eran las 3:00 p.m., y el grupo de Las Áñez, conformado por las hermanas gemelas Juanita y Valentina Añez, aparecieron en el escenario Aconcagua. Completamente vestidas de negro, los adornos coloridos en sus cuellos ayudaban a resaltar la ilusión de profundidad en el escenario.



Las hermanas destacaron porque, en medio de la simpleza, lograron producir un gran universo sonoro a partir del uso de un pedal de ‘loops’, pequeños instrumentos que evocaban sonidos de la naturaleza y la armonía de sus voces. Su interpretación, además, evocó el folclore, el respeto por la naturaleza y el espíritu. La última canción que interpretaron, ‘De Curvo Cuerpo’, habla sobre el empoderamiento femenino y fue altamente vitoreada por el público.



Con la promesa de hacer bailar al público, llegó Dorian, la banda española que vino a Colombia a traer su propuesta de música electrónica mezclada con rock y pop. Acompañados de aplausos cantaron ‘La Isla’ y les agradecieron a los asistentes. “Muy orgullosos de estar en el festival cordillera y de compartir escenario con varios compañeros. Con todo el corazón Dorian para Bogotá".Recorra esta galería de fotos con los mejores detalles:

Llegó el rock al Cordillera

En el escenario Cordillera, a las 3:45 p.m. se dio cita el rock en español en todo su esplendor. Los Enanitos Verdes iniciaron su presentación con ‘La Muralla Verde’, una canción que data de su segundo álbum, lanzado en 1986, y que es un clásico del rock latinoamericano.



El guitarrista Felipe Stati es el vocalista de la banda desde el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022. Stati es, además, el único miembro original de la banda que se mantiene en ella desde 1979. A lo largo de la presentación, su guitarra fue la protagonista de las interpretaciones, agregándole varios solos a muchas de sus canciones, como ‘Cordillera’ y ‘Guitarras Blancas’.



Durante temas como ‘Eterna Soledad´, ‘Amores Lejanos’ y ‘Por el resto’, el público se unió a la banda coreando las letras y aplaudiendo al unísono. Después de ‘Luz de día’, Stati le compartió a los asistentes sus sentimientos: “Qué maravilloso público, la verdad mi corazón se estremece. Cuando Los Enanitos vinimos por primera vez a Colombia dejamos algo acá y cada vez que vengo me muevo con este país cósmico”, expresó.

El rock se desató por completo con ‘Lamento Boliviano’, los gritos y saltos del público demostraron por qué es una de las canciones más escuchadas del género en español. Por último, la interpretación de ‘Tu Cárcel’ logró que cientos de espectadores saltaran al ritmo de la banda, desde la primera a la última fila. Stati se despidió de los colombianos diciendo: “Gracias maravillosas, los amamos con todo el corazón, nos vemos pronto”. Además, el músico elogió el festival: “sigan disfrutando de este festival maravilloso, increíble, de lo mejor que hay en América”.

Eran las 4:22 p.m. y la temperatura ya iba bajando. Las nubes negras empezaban a asomarse amenazando con llover, pero al ritmo de la música y acompañados de saltos y bailes el público se animaba cada vez más y hacían llevadera la fría tarde capitalina.



Los sonidos de gaitas, tamboras, maracas, teclado y sintetizador le dieron la entrada a la propuesta de Ácido Pantera, una mezcla de sonidos folclóricos y techno. La banda bogotana cantó uno de sus últimos éxitos ‘Llueve encima de mí’ y también invitaron al escenario a la artista puertorriqueña Calma Carmona con la que cantaron ‘Entre el techno y el amor’.

Pop y amor

Con los cerros orientales despejados y la luna asomándose a las 5 p.m. Monsieur Periné deleitó al público con grandes éxitos como 'Nuestra canción' y 'Bailar contigo', lo recientes nominados a los premios Latin Grammy crearon una atmosfera llena de sentimiento en la tarde del 24 de septiembre.



Uno de los momentos más memorables fue cuando cantaron 'Mi libertad' como una metáfora del momento que estaba compartiendo con su público. Tras esta canción, reconocida por ser parte de la banda sonora de la serie de Netflix 'Distrito Salvaje', pidió a los asistentes que hicieran temblar el Festival Cordillera con un salto masivo en el que se volvieron uno solo.

El tiempo del reggae

Ya entrada la tarde, a las 4:45 p.m. cientos de personas llenaban en su totalidad el escenario Cotopaxi para ver a Los Cafres. La banda argentina logró hacer bailar a su público con canciones icónicas como 'Aire', 'Tus Ojos' y 'Suena la alarma'. La presencia arrolladora de Guillermo Bonetto, vocalista, fue fundamental para el éxito del grupo en conectar con la audiencia a través del reggae.



No eran aún las 5:45 p.m. y ya el escenario Cordillera estaba repleto de fanáticos de Cultura Profética. ‘Nadie se atreve’ fue la primera canción con la que Willy Rodríguez, vocalista de la banda puertorriqueña, abrió uno de los eventos más esperados. Al ritmo de las canciones, el bajo, la guitarra y demás instrumentos se movían las personas disfrutando de la melodía serena de las canciones.



‘La Complicidad’, ‘Baja la tensión’, ‘Solo un eco’ cada una de las canciones el público las cantaba y creaban un coro que retumbaba todo el lugar. “Esta es una canción que nos acompañó en momentos difíciles y de resistencia social en ciudades como acá en Bogotá” así afirmó Rodríguez al iniciar a cantar ‘Fruto de la tierra’. Y para cerrar la noche con broche de oro llegó ‘Ilegal’ esa última canción que dejó con ganas al público de seguir escuchando al grupo que solo por complacer a los asistentes que no se cansaban de gritar ¡otra, otra, otra! Cerraron con una versión a capela de ‘Saca prende y sorprende’.

Cultura Profética. Foto: Sergio Acero Yate / El tiempo.

Los 'sudamerican rockers'

El atardecer en el Festival Cordillera, aunque nublado, sucedió sin lluvia a diferencia de la primera jornada. Desde el escenario Cocuy, fanáticos de Los Prisioneros se iban ubicando frente a la tarima mientras observaban la puesta del sol. A las 5:45 p.m., finalmente, Claudio Narea, exvocalista del grupo chileno, apareció en el escenario acompañado de otros dos guitarristas.



La presentación de Narea fue escenario para que varias generaciones se reunieran en torno a canciones clásicas del rock en español. El público acompañó a los artistas gritando sus letras durante una hora. Además, con temas como ‘Quieren Dinero’, ‘Sexo’ y ‘Pa, pa pa’, los asistentes saltaron y bailaron sin descanso.



Hacia el final de su intervención, Narea aprovechó para mandar un mensaje a su público. “Están pasando cosas en el mundo. Ojalá nuestros gobernantes tomen conciencia de que es importante gobernar a todos y no solo a las grandes empresas, si no a la gente común. Somos muchos”, afirmó.



La presentación finalizó con canciones de letras legendarias en Latinoamérica como ‘Tren al sur’, ‘El baile de los que sobran’ y ‘Lo estamos pasando muy bien’.

A las 6:45 p.m., a algunos metros de distancia, varias personas esperaban a Wos.



Durante la espera al rapero argentino, varios de ellos coreaban su nombre “¡Wooos!”. Finalmente, el artista apareció en el escenario Cotopaxi e hizo temblar el piso con los cientos de pies emocionados que saltaron llenos de fuerza ante las instrucciones del cantante.

En ese mismo momento, otro grupo de fanáticos se reunía al otro extremo del parque Simón Bolívar, en el escenario Aconcagua, para escuchar a Jorge Drexler. La primera canción interpretada por el uruguayo fue ‘El Plan Maestro’, de su último álbum ‘Tinta y Tiempo’.

Facebook Twitter Linkedin

Festival Cordillera 2023. Segundo Día. Presentación de Jorge Drexler Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

Con la capacidad para contar historias que lo identifica, Drexler logró mantener a su público conectado con su presentación a través de anécdotas y, por supuesto, de la calidad de sus composiciones. Canciones como ‘Algoritmo’, ‘Mi guitarra y vos’ y ‘Movimiento’ fueron coreadas por los asistentes, mientras que ‘Bolivia’, ‘Tocarte’ y ‘Bailar en la cueva’ fueron acompañadas por el baile.



El cantautor también aprovechó para reiterar en repetidas ocasiones la importancia de Colombia a lo largo de su carrera musical y finalizó con ‘Todo se transforma’, una canción del álbum ‘Eco’ de 2004, que le robó sonrisas y saltos al público del festival.

Algunos de los más esperados

Faltando 15 minutos para las 8:00 p.m., la canción ‘Output-Input’ era coreada por cientos de personas en el escenario Cordillera. Andrés Calamaro, uno de los principales representantes del rock en español en Latinoamérica fue vitoreado por su público en tres ocasiones: “¡Olé, olé, olé, olé, Andrés, Andrés!”.



Calamaro brindo un espectáculo con varias de las canciones que han sido más reconocidas a lo largo de su carrera como ‘Cuando no estás’, ‘Tu parte de adelante’ y ‘Tuyo siempre’. A lo largo de la presentación, el argentino alternó entre el teclado y la guitarra para acompañar su interpretación vocal.



Aunque hubo poca interacción con el público por parte del artista, los oyentes acompañaron a Calamaro en varias oportunidades. Algunas de las más sonadas fueron ‘Sin Documentos’, ‘Dulce Condena’ y la legendaria ‘Flaca’. Con todo, el roquero abandonó el escenario 20 minutos antes de lo previsto, sin despedirse del público, lo que ocasionó una serie de chiflidos y caras de decepción entre sus fanáticos.



Desde otro escenario, también llegaba la hora esperada. Vicente García subió al escenario a las 8 en punto con ‘Carmesí’ uno de sus mayores éxitos. Acompañado de la armónica y ritmos del caribe transcurrió la presentación. ‘Desde mi balcón’, ‘Dulcito e coco’ fueron algunas de las canciones que no pudieron faltar.



El público la pedía a gritos y ya llegaba el final, García había salido del escenario y los asistentes pensaron que se iban a ir sin escucharla. El piano empezó a sonar y ese era el signo de que todavía faltaba más. “Siento que la vida me ha cambiado, desde que el matiz lo adorado, he perdido tantas cosas tanta sensibilidad” Esa fue la frase de la canción con la que todos supieron que no se irían sin escuchar ‘Te soñé’.

Los antiguos visitantes

Al ritmo del rock hicieron vibrar el suelo y la estructura que cubría el escenario. Vetusta Morla llegó a las 9:15 p.m. y luego de iniciar a cantar recordaron que en 2015 en el rock al parque fue la primera vez que se enfrentaban a tantas personas. ‘Finisterre’ y ‘Copenhague’ fueron algunas de las canciones con las que la banda española celebró. “Es un placer estar acá celebrando nuestro 25 cumpleaños”, le expresaron a su público.



Por su parte, el rapero y compositor Nach se lució con su público en el festival. A través de un recorrido histórico por su carrera, el artista español aprovechó para agradecerle a su audiencia colombiana por el apoyo durante estos 30 años.



A lo largo de su presentación, mantuvo la energía en su punto más alto y no despreció la oportunidad para expresarse respecto a la experiencia. “¡Vaya festival, me la estoy pasando increíble, de vedad!”, anunció. Los gritos de quienes lo escuchaban corroboraron que el sentimiento fue mutuo.

Un cierre colombiano

Fuegos artificiales, luces de diferentes colores y vestido con la camisa negra así pisó el escenario Juanes para cantar ‘Gris’. Con un solo de guitarra la siguiente canción con la que alentó a la gente a corearla junto a él fue ‘Mala gente’. Demostrando la alegría de estar en el lugar afirmó “que chimba volverte a ver Bogotá” para así darle paso a ‘Volverte a ver’.



No solo se escucharon canciones como ‘Es por ti’, ‘Yerbatero’, ‘Gotas de agua dulce’ sino que aprovechó la oportunidad para dedicarles una canción a sus hijos ‘Para tu amor’ afirmando que el amor más grande que puede existir es el de un hijo. También devolvió al público a sus épocas cuando hacia parte de Ekhymosis cantando ‘De madrugada’ y ‘Solo’.



Catalina García volvió a aparecer como acompañante esta vez en la tarima cantando ‘Fotografía’. Luego, Juanes, animó a los espectadores a encender las linternas de sus celulares y así iniciar a cantar ‘La luz’. Luego de más de una hora de concierto en las que las personas bailaron y cantaron cerró con ‘La tierra’ despidiéndose así de su país.



Desde el escenario Cocuy, Rawayana puso a bailar a los asistentes del festival con varias de sus canciones más recientes. ‘Véngase’, ‘Feriado’, ‘Binikini’ y ‘Dame un break’ fueron recibidas con vítores y mucho ritmo. La banda venezolana sorprendió a sus fanáticos con la aparición de Apache, como invitado en ‘High’ y de Monsieur Periné, en ‘Hora Loca’.



La noche terminó con las presentaciones de Cypress Hill y Cuarteto de Nos. Con ‘Insane in the brain’ y ‘Tequila sunsire’ saltaron y disfrutaron los asistentes al festival. Por otro lado, con ‘Lo malo de ser bueno’ los amantes del rock se dieron su último gusto para concluir esta jornada de música. Desde el hip hop y el rock, el público del Festival Cordillera obtuvo un último derroche de energía para terminar la segunda edición del festival que une a la música latinoamericana.



MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ Y LUISA VELA

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO