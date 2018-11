Las críticas de Juanes y Santiago Cruz a la Ley de Financiamiento

La polémica por la Ley de Financiamiento que impulsa el Gobierno Nacional no para. Este fin de semana los cantantes Juanes y Santiago Cruz alertaron sobre otro punto de la reforma, el cual, indican, “haría trizas de Ley de Espectáculos Públicos”.



El artista colombiano Juanes compartió en sus redes sociales un mensaje que había sido publicado inicialmente por el director de la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO, Carlos Solano, en el cual señalaba el fuerte impacto que iba a tener la iniciativa legislativa.

“El proyecto arbitrariamente pretende saltar todas aquellas exenciones que han tenido largos debates y proyectos de ley para estimular que la gente vaya a más espectáculos, lea más, aprenda más. Por ejemplo, haría trizas la Ley de Espectáculos Públicos, trabajada por esmero: esta creó un régimen especial en el que modificaba la carga tributaria de eventos como conciertos para pagar un único impuesto cuyo recaudo se reinvertiría en el mejoramiento de escenarios”, indica la publicación.

Así mismo, explican que con la ley de Espectáculos Públicos el impuesto al recaudo de este tipo de eventos es del “10 % (y 0 % para eventos de boletas de menos de $ 80.000) y venía funcionando mejor que el anterior de 18 por ciento que se iba a una arca general y hasta contenía un rubro llamado ‘impuesto de los pobres’ del Siglo XXI que nunca se supo en dónde paraba”.

En este sentido, destaca el mensaje compartido por el cantante antioqueño, advierten “que al eliminar la exención quedaría vigente el de la Ley de E. P. (10 %) –que ya estaba en el valor de la boleta que paga un asistente-, más el IVA (18 %) para un 28 % de carga tributaria en la boleta, es decir, la más alta en toda la región para hacer conciertos”.



Lo cual, señalan, iría en “contravía” de la economía naranja que promueve el presidente Iván Duque desde que era candidato.



Esta publicación también fue compartida por el cantante Santiago Cruz, quien aseguró en su cuenta de Instagram que la “Ley de Financiamiento en curso es un sinsentido”. “Obviamente no está en discusión el principio de recaudo de impuestos, lo que creo que es un sinsentido es seguir clavando a la gente a punta de impuestos, mientras el desangre de la corrupción sigue impune, es completamente absurdo”, aseveró.

Y aseguró que “la música colombiana está pasando por uno de sus momentos más prolíficos a nivel de cantidad de artistas y de reconocimiento a nivel internacional, y hasta mundial, de muchos de nosotros. La música, nuestra música, es parte de nuestra identidad como Nación, y es uno de nuestros principales productos de exportación, y sería nefasto retroceder en el camino que ya hemos avanzado”.



Por último, el artista ibaguereño también resaltó el impacto que tendrá para las “clases media y baja” la reforma tributaria al “soportar la carga impositiva en productos sobre los que realmente se sostiene el diario vivir”.



“Más impuestos sobre útiles escolares, sobre libros, sobre la cultura, sobre los huevos y la leche, mientras los corruptos siguen saqueando las arcas de la nación sin que se tomen medidas realmente contundentes para enfrentarlos? Por ahí no es la vuelta, definitivamente no (sic)”, reflexionó Cruz.



Este no es el único punto de la Ley de Financiamiento que ha generado voces de rechazo, la propuesta de gravar la mayoría de la canasta familiar, al pasar del 53 por ciento al 80 por ciento, ha recibido duras críticas, entre estas de varios congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, ‘la U’ y recientemente, el Centro Democrático.

