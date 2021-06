Jessi Uribe recibe críticas por el título de su nueva canción

En su cuenta de Instagram, Jessi uribe recientemente dio a conocer el título de su próxima canción, que se estrenaría el 18 de junio. En los comentarios del video que publicó, usuarios de la red social manifestaron su inconformidad con el nombre de la pieza musical, que interpretará junto a Carín León, cantante mexicano.



Por medio de las historias de Instagram, Uribe aclaró a qué se refiere el título. Le contamos qué dijo.



"Resultó muy perra" es el nombre de la próxima canción de los intérpretes de música popular Jessi Uribe y Carín León. Mediante un video promocional, ambos revelaron dicho título y la fecha de lanzamiento: 18 de junio.



Actualmente los comentarios en las publicaciones de Jessi Uribe están limitados - lo que significa que ningún usuario puede dejar más mensajes en los posts -. Sin embargo, se alcanzan a leer las palabras de desaprobación con relación al título de la canción que dejaron algunos internautas.



"No he escuchado la canción, pero desde ya no me gusta el nombre", se puede leer. Otros usuarios de la red social tildan de "cochino" y denigrante" el título de la pieza musical.

Días después de dar a conocer el polémico nombre, Uribe publicó un nuevo video en el que se alcanza a escuchar un fragmento de la canción.



"Resultó muy perra, muy perra mi suerte. Me dejó solito...", canta el bumangués y exparticipante del reality de la televisión colombiana A otro nivel.

En las últimas horas, el cantante respondió preguntas de sus seguidores en las historias de Instagram. Una de ellas lo cuestionaba sobre el título de "Resultó muy perra". Al respecto, Uribe dijo lo siguiente:



"Teníamos varios títulos. Eran 'Mi perra suerte', 'Me trae dolido' o 'Resultó muy perra'. Ganó 'Resultó muy perra'... y no es ninguna grosería hacia ninguna mujer ni nada", afirmó.



El bumangués, que actualmente es pareja de Paola Jara, también habló sobre las fechas de sus próximas presentaciones. La última de ellas fue en la noche del 12 de junio en San Gil, Santander.



