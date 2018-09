Hippie / El lenguaje en el tiempo

Paulo Coelho se le habían subido los humos en sus últimas novelas. Era el hombre más importante del cotarro. Ahora, con su nuevo libro, Hippie, vuelve a ser humilde. Es un muchacho de veintipocos años en plan de aprender, de conocerse a sí mismo, de hacer el viaje que le permita descubrir su alma.



Repite la línea narrativa de sus dos más grandes éxitos, El alquimista y El peregrino de Compostela. En el primero viaja a conocer las pirámides de Egipto, y en el segundo hace el mismo recorrido que los peregrinos medievales para llegar al santuario del apóstol Santiago. En Hippie, va a Katmandú, capital de Nepal.

He aquí algunas observaciones a estas páginas de papel Edad Media, forradas en un colorido pastiche de Alceu Nunes:



Mucho inglés en cursiva, hippies, jeans, snob, marketing, palabras ya adaptadas al español, jipis, yines, esnob, mercadeo, o traducibles, como shock, que puede cambiarse con ganancia semántica por choque emocional. También hay algo de turco, yogurt, que en español es simplemente yogur, y de francés, escargots, en el idioma de Cervantes, caracoles.



Cursivas innecesarias, en vocablos ya registrados en el Diccionario de la lengua española, como autostop…Prefijos separados, ex espía, ex director. Desde el 2010 son formas univerbales, exespía, exdirector.

Frases mejorables

“… había tratado de conversar con un padre sobre ese pasaje… (p. 69)”. Mejor: “… con un sacerdote …”.

“… en mesitas con páneles atrás…” (p. 89). Mejor: “… paneles …”.

“… siempre alegaban que las actividades culturales eran deficientes ” (p. 104) Mejor: “… deficitarias ”.

“ Se la vive diciéndome eso” (p. 134). Mejor: “ Se la pasa …”.

“… Ignacio de Loyola, quien había hecho lo mismo , viajado por una parte del mundo, y fundado la orden de los jesuitas” (p. 193). Es mejor repetir el auxiliar: “ había viajado …” y “… había fundado …”.

“Todo lo que había hecho en la vida fue superar a los demás” (p. 214). Mejor: “… era superar…”.

“Y donde el agua viva los conservara como si recién los hubiera recogido” (215). Mejor: “… como si apenas los hubiera recogido”.

“… vio que el sol conversaba con él, no tratando de enseñarle nada” (p. 227). Mejor: “… sin tratar de enseñarle nada”.

Intertextualidad

Con La casa del sol naciente como música de fondo, hay guiños a Cien años de soledad, Las cenizas de Ángela y Drácula, aparte de las infaltables citas bíblicas, en especial de Job y de las cartas de san Pablo. Y, aunque usted no lo crea, hay capítulos de excelente factura narrativa, como el que comienza en la p. 113.



Fernando Ávila.

*Experto en redacción y creación literaria.

Twitter: @Fernandoavila52

