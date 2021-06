Critican al hijo de Kaleth Morales por cantar las canciones de su papá

Desde muy pequeño Samuel Miguel Morales demostró su sensibilidad hacia la música y las ganas de no dejar perder el legado de su padre, que falleció en un trágico accidente en carretera el 24 de agosto de 2005.

Por eso participó en concursos- En el 2018 el menor de los Morales participó en el programa la Voz Kids y siempre ha compartido que fue una de las mejores experiencias de su vida- y fue labrando poco a poco una carrera que está creciendo.



Contexto: Kaleth Morales estaría cumpliendo 38 años



Sin embargo, muchos fanáticos de Kaleth Morales lo han criticado por cantar las canciones de su progenitor. El mismo Samuel lo reconoció en el programa de farándula y entretenimiento ‘Lo sé todo’.

“La gente me dice tú como extrañas a tu papá si ni siquiera lo conociste (…) Pero si lo extraño y me hubiese gustado compartir tiempo con él, que él me guiará en esto de la música, hubiese sido muy chévere, muy bonito”, fue el comentario que dio al respecto.



Pero sigue apostando por la música y recordando a su padre en redes sociales y en un tributo que le rindió el año pasado en el que grabó canciones como ‘La purita verdad’, ‘Mis cinco sentidos’, ‘Derrotado en el dolor’,‘A blanco y negro y ‘El guante’.



