Desde el 18 de abril y hasta el 2 de mayo, estarán abiertas las puertas de Corferias al público amante de los libros, con su versión número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, (FilBo).



En concordancia con los relanzamientos de varios autores, la escritora Cristina Rojas presenta la segunda edición de su libro Civilización y Violencia: La Búsqueda de la Identidad en el siglo XIX en Colombia.

Cristina Rojas es colombiana, doctora en Ciencia Política, profesora, investigadora... pero sobre todo, apasionada por lo que le gusta.



Hace 20 años publicó la primera edición de su libro Civilización y Violencia: La Búsqueda de la Identidad en el siglo XIX en Colombia, en el que se abordan temas de sociedad, violencia y diversidad en Colombia.



EL TIEMPO entrevistó a la autora para contar los nuevos matices que involucra esta segunda edición y la relevancia que tiene el análisis de la escritora, aplicado en el contexto actual.

¿De qué trata la segunda edición de su libro Civilización y Violencia: La Búsqueda de la Identidad en el siglo XIX en Colombia?

Este libro en el fondo, es una buena herramienta para interpretar el pasado y el presente. Me fijé en el tema de la diferencia, pero más desde el siglo XIX en Colombia, porque la diversidad se consideraba un problema. Todo el discurso se construía sobre la civilización e incluso los académicos compraron la idea de que para progresar como país, debíamos civilizarnos. Lo que ignoraban de la historia es que las raíces de los artesanos, indígenas, afrodescendientes y demás culturas, son la clave para la paz, especialmente porque la civilización también produce violencia.

¿La FilBo puede considerarse un espacio para ampliar el alcance de las soluciones en torno a la violencia en Colombia?

Me parece que hay una convergencia. La Feria Internacional del Libro es un espacio pensado en la dignidad, en las raíces y en la diversidad. Sin un espacio de diálogo e intercambio de ideas como este, los libros no cumplirían su rol.

Jesús Martín-Barbero escribió el prólogo de su libro. ¿Qué es lo que más recuerda del momento en que lo redactó? ¿Alguna de sus palabras la hace reflexionar?

Lo primero que debo decir es que no hubiera podido escribir tan bien y tan lindo como lo hizo él. Siempre que me dicen "queremos leer tu libro", lo que les digo es: "léanse el prólogo de Jesús Martín porque es precioso". Siento que captó ese momento tan importante de la cultura colombiana, pero sobre todo la pasión que tenía por la gente. Recuerdo en este momento la invitación que me hicieron a la Universidad del Valle en Cali. Ese día estaba temerosa porque imaginaba que nadie conocía mi libro y mucho menos que se interesarían por él, pero cuando llegué, el recibimiento fue increíble. Se sabían el libro de memoria. Con unas copias me señalaban lo que querían analizar. Fue una de las experiencias mas gratificantes, ahí entendí la importancia de darle cada vez más protagonismo a la diversidad del país.



Cristina Rojas, escritora colombiana. Foto: GJ Comunicaciones.

Su libro promueve la diversidad cultural como estrategia de paz. ¿Por qué?



​El ejemplo más claro son los indígenas. Parte de la violencia en Colombia la han sufrido estas comunidades étnicas por ser diferentes, por no ser "civilizadas". Sin embargo, en los últimos años se ha visto que ya no quieren ser representados por otros, más que por ellos mismos. El que esta comunidad haya tomado la decisión de hablar significa mucho para los procesos de violencia que enfrenta el país. El que hablen significa que ya no están dispuestos a ser vistos desde el mundo que los rodea, sino desde su propio ángulo. Se convierten en defensores de la vida, de los recursos, de la diversidad, y eso permite que haya paz. El reconocimiento y la aceptación. Una frase que siempre recuerdo y que me parece interesante dice que cuando una población pierde sus derechos, es ahí cuando corre peligro.

¿Qué significado tiene la portada de su libro?

Creo que lo más difícil de todo el proceso fue la portada. Me enviaron seis opciones y dije "qué horror", no porque no me gustaran, sino porque no me decidía por una. Finalmente escogí a un grupo de artesanas que están acompañadas de un negociador y representan la cultura del siglo XIX. Considero que debemos darle más importancia al rol de las mujeres en la sociedad, y también por eso, está la bandera morada como símbolo del feminismo.

¿Qué otros proyectos tiene en curso? ¿Habrá otra publicación pronto?

De todas las violencias, la última de la que escribí fue la del periodo de Uribe y casi no termino. Me dije a mí misma: "si sigo en esto, me voy a enfermar". Entonces decidí no escribir más sobre Colombia. Últimamente he estado analizando a Bolivia. Tengo varias publicaciones sobre ese país, no cantidades porque es un país tan difícil de entender como Colombia, pero estoy tratando de hacer un análisis comparativo entre Colombia y Bolivia, especialmente porque Bolivia, aunque es un país muy pobre y diverso, nunca ha tenido la violencia que vive Colombia.

¿Cuál es el mensaje principal que quiere transmitirle a los lectores en esta nueva edición?

Creo que que si uno quiere vivir en paz, tiene que respetar la diversidad, tiene que entender que hay muchas maneras de hacer las cosas. El mundo y Colombia necesitan pensar en alternativas que ya existen, no en las que no.



SUSANA RIBERO DUARTE

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

