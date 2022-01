El escritor chileno-argentino Cristian Alarcón fue galardonado con el Premio Alfaguara de novela 2022, dotado con 175.000 dólares y una escultura de Martín Chirino, por la obra 'El tercer paraíso'.



En su libro, mezcla el amor por la naturaleza con la historia y el relato familiar.



Un jurado presidido por Fernando Aramburu y compuesto por los también escritores Olga Merino y Ray Loriga, la escritora y librera de Lata Peinada, Paula Vázquez, la editora y directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut, y Pilar Reyes (con voz pero sin voto), hicieron público el fallo en Madrid, destacando "el vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual".

Ambientada en parajes de Chile y Argentina, "el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal".



En esta edición del concurso se recibieron 899 manuscritos, de los cuales 408 llegaron de España, 131 de Argentina, 119 de México, 87 de Colombia, 57 de Estados Unidos,

43 de Chile, 29 de Perú y 25 de Uruguay.



Alarcón, escritor y periodista, a comienzos de los 90 se dedicó al periodismo de investigación y a las crónicas en Clarín, Página 12, Crítica de la Argentina

y en revistas como TXT, Rolling Stone y Gatopardo.



Es el autor de los libros 'Cuando me muera quiero que me toquen cumbia' (2003) y 'Si me querés, quereme transa' (2010), en los que mezcla "la literatura con la etnografía

urbana convirtiendo relatos urgentes en novelas de no ficción", dice la editorial sobre su obra.

También es el atuor de 'Un mar de castillos peronistas' (2013).



En el 2012 fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Actualmente dirige la Maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina.



EFE y Redacción local