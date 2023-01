Narrar el barrio es un reto que muchos raperos han tomado, pero pocos son los que han asumido el deber de transformarlo. Crew Peligrosos es una agrupación de hiphop de Aranjuez, en la comuna 4 de Medellín, que, a través de los elementos de esta cultura, le ha apostado a darles una alternativa de vida artística a los jóvenes frente a las problemáticas sociales con el proyecto 4 Elementos Skuela, premio Womex de España a la excelencia profesional en 2016.

Henry Arteaga (JKE –jeque–) fundó el Crew luego de dejar a un lado el sueño de ser futbolista, como su ídolo René Higuita, para probar suerte en colectivos de breakdance donde, paso a paso, fue naciendo la escuela de hiphop en el Liceo Gilberto Alzate Avendaño, en el que han surgido talentos como Sergio Esteban Ospina (P. Flavor), Cristian Montoya (Rat Race) y Alexis Giraldo (Hunter), quienes se han destacado en las letras y la música desde 2009 y luego conquistaron escenarios en Francia, Suiza y Estados Unidos.



Hoy en día son alrededor de 200 jóvenes los que asisten semanalmente a esta academia que, antes de la emergencia sanitaria, logró acoger a cerca de 700 talentos locales como Luma, una bailarina de breakdance, que se proyecta como una de las grandes artistas nacionales en este arte. EL TIEMPO conversó con Henry Arteaga (JKE) y Sergio Esteban Ospina (P. Flavor) acerca de todas sus experiencias.



En los 90, a los jóvenes de Medellín los llamaban ‘peligrosos’. ¿Cómo resignifican ese término a través del hiphop?

JKE: Cuando teníamos unos 16 o 17 años, la escasez de oportunidades era muy tesa. Uno de joven necesitaba buscar trabajo para reivindicar su vida y hacer las cosas positivamente, pero tocábamos a las puertas y nos decían: ‘¿Ustedes de dónde son? ¿De Aranjuez? No, la gente de allá es peligrosa’. Así que cuando decidí crear Crew Peligrosos, en 1999, tenía la intención de que en el futuro, cuando se escribiera en internet “Aranjuez Peligrosos”, saliéramos nosotros y no los sicarios de ese entonces. Fue transformar la palabra ‘peligrosa’ en poderosa. Eso es hip-hop: convertir lo negativo a positivo.

Suelen usar samples de música tradicional, ¿son una herencia de lo que se escuchaba en sus casas?

JKE: El Crew se distingue mucho porque nosotros empezamos a ‘samplear’ nuestras cumbias, gaitas y tamboras de nuestro Pacífico, el Caribe y Atlántico que ha escuchado nuestra familia. Los trajimos de vuelta para que las nuevas generaciones también lo aprecien. Por ejemplo, la música de diciembre de hace 30 o 40 años, como Lucho Bermúdez o Fruko y sus Tesos. Por eso, cuando la gente escucha canciones como Mera vuelta o Herederos latinos, les suena a Colombia. Cuando hicimos nuestra primera gira internacional eso era lo que nos decían, por nuestra energía.

¿Cómo ha sido el intercambio cultural en el exterior?

JKE: Lo más importante es lo que nos traemos de allá, es una lectura del territorio, de lo que está sonando en el mundo. Si escuchan el álbum Madafunkies, es un carrusel ni el berraco, y nuestro cuarto trabajo, La ciudad del rap, es una recopilación de los sonidos del mundo, por eso colaboraciones con artistas como Mad Lion, de Estados Unidos; Akil Ammar, de México; Youssoupha, de Francia, o el maestro Kase.O, de España.

Kase.O los inspiró para hacer música con canciones como En el cielo no hay alcohol...

JKE: El día que escuché ese tema, se creó Crew Peligrosos. Me cambió la vida, porque escuchar a un español hablando de esa forma y cómo se dirigía al rey de España fue una manera de decir: ‘Hermano, existen propuestas muy serias, pero muy responsables con la audiencia y con lo que está pasando en Latinoamérica a través de la fiesta, del análisis político, el egotrip y del conocimiento de los territorios’. Nos marcó.

Crew Peligrosos en la grabación de 'La Ciudad del Rap'. Foto: Cortesía del artista

¿Cómo fue grabar La ciudad del rap junto a él?

JKE: En otra ocasión que regresó a Medellín me llamó y me dijo: “¿Vamos a hacer un tema?”. Y yo le decía que no jugara con nosotros y que si era en serio. Él ahí me dijo que sí porque nos respeta mucho y nos ama. También me dijo que quería alguien que le hiciera unos arreglos de una manera muy tesa y fue cuando sumamos a Juancho Valencia, un maestro musical acá en Colombia y que tiene el lenguaje de nosotros porque hicimos un sinfónico con él. En 2017 grabamos la canción en el estudio (...). Cuando escuchamos la rima de Kase dijimos: se llama La ciudad del rap y, muy respetuosamente, encajaba con todo lo que nosotros habíamos vivido en el mundo con otros artistas. La sesión duró como nueve horas hasta que quedó la maqueta, empezamos a escribir P. Flavour y yo, se la mostramos a Kase.O. Y nos dijo: “Me identifico totalmente”. Ahí grabamos, mezclamos y ya en el 2019 sale el álbum, que venía recopilado desde el 2015.



¿Cómo es el hiphop una herramienta de transformación social con proyectos como 4 Elementos Skuela?

P.Flavour: Cuatro Elementos Skuela es lo más grande que hemos podido hacer a través de lo que aprendimos en la música y en nuestras propias experiencias. Es muy elegante ver cómo los jóvenes de muchas partes de Medellín quieren conectarse con esa energía y aquí lo tienen todo en un solo lugar.



JKE: Una de las grandes satisfacciones es que esa generación de pelados nos está representando. En sus pasaportes tienen más de 40 países y van a competencias mundiales; la Skuela, más que un hobby, ha creado profesionales en el arte.

Más allá de lo que sabemos y se comenta de la calle, ¿cómo se vive la ternura en el barrio?

P.Flavor: Somos muy bendecidos porque en nuestro barrio hay unas historias demasiado difíciles y que nosotros podamos contar nuestra versión a través del arte es poder plantarles una semillita a otra persona y que crea que hacer buenas cosas es posible. Eso es amoroso y esperanzador.

Jke: El barrio es súper tierno, parce. De lo agreste que es tiene su ternura. Todos estamos en una constante lucha para poder vivir. No hay oportunidades para todos, pero todos tienen que comer; hay que rebuscarsela a diario. Entonces, ahí hablamos del talante que tiene el barrio, del amor que tiene la gente para luchar, de la manera en cómo construyen sus casas, de la forma en cómo se habla y en cómo se parrandea, ese es el romance del barrio. De cómo vive una familia en casas tan estrechas pero todos tienen ese calor para poder fortalecerse. Ese es el verdadero barrio donde hay gente que brilla con luz propia.

KEVIN STIVEN RAMÍREZ QUINTERO

Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo

