Once chefs comparten sus mejores consejos para que este fin de año sea una fiesta gastronómica.



Es así, como la edición de la Revista Credencial de diciembre trae una versión del 'mac and cheese', pero con cangrejo; una salmuera perfecta para suavizar las carnes antes de cocinarlas; una ‘arrechera’ del Pacífico, con pescado fresco y hierbas de azotea; un ponche para la noche de Navidad, inspirado en una rima; el vino caliente más sencillo de preparar; la mejor manera de saborizar un suero costeño…



Este grupo está encabezado por María Villegas –cocinera profesional, autora de libros de cocina, escritora de best sellers para niños y, como si fuera poco, terapeuta certificada–, y también están figuras clave de la nueva ola de la gastronomía colombiana, que hoy hacen de nuestro país un destino de buena mesa.



Entre ellos figuran Álvaro Clavijo, chef de El Chato, en Bogotá, galardonado entre los 100 mejores restaurantes del mundo en un reciente conteo internacional; Juan Carlos Quintero, de La Comitiva, en Cali; Anita Basilio, de La Cocina de Pepina, en Cartagena; Tom Hydzik, de Mesa Franca, en Bogotá; Fabián Rodríguez, de Guásimo, en Santa Marta; Jean Trinh, del Bar Alquímico, en Cartagena, y Sara Barrientos, de Kaime, en Medellín, entre otros.



Además, la revista tiene una alegre reflexión de Ricardo Silva –ilustrada por Juan Gaviria– sobre lo que significa la Novena de Aguinaldos para los colombianos, y también con una entrevista exclusiva con la actriz española Penélope Cruz acerca de dos estrenos recientes protagonizados por ella: la comedia Competencia oficial y el drama Madres paralelas, esta última dirigida por Pedro Almodóvar.

(Tal vez quiera leer: La inacabable obra de Alejandro Obregón en un nuevo libro)



En el análisis, Revista Credencial viene con uno sobre la baja popularidad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escrito por el exembajador en ese país, Carlos Urrutia, así como con un artículo en el que Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, describe su visión sobre la necesaria diversificación energética de la nación.

(Le puede interesar: Steven Spielberg: 'E.T fue mi amigo imaginario')



A ello se suma una entrevista con Juliana Velásquez, reciente ganadora de un Grammy; una galería sobre el colectivo mundial Urban Sketchers; una revisión a la aplicabilidad en Colombia del concepto de la “ciudad de los 15 minutos” y el fascículo de Credencial Historia, ‘Siglo XIX: cartografiar, contar y alumbrar’.