El 'Papel Periódico Ilustrado, fundado en Bogotá en 1881 y editado hasta 1888, ocupa un lugar sobresaliente en el conjunto de publicaciones seriadas creadas en Colombia durante el siglo XIX. Esto se debe a que en cada uno de sus 116 números se publicaron ilustraciones, hecho que convirtió al periódico en el primer medio de comunicación del país que reprodujo imágenes de forma masiva. Alberto Urdaneta (1845-1887), fundador y director de la publicación, creía que la imagen era una herramienta sumamente valiosa, puesto que tenía el poder de divulgar las ciencias, las artes, la historia y los progresos de las naciones.

Estos propósitos concuerdan con los fines del proyecto periodístico de Urdaneta, quien buscaba difundir por medio de textos e ilustraciones la idea de que Colombia era un país encaminado al progreso. En concordancia, en el periódico se registraron, por ejemplo, la construcción de grandes obras como el canal de Panamá y la modernización de ciudades y medios de transporte.



Para darle vida a su empresa, el director reunió un equipo de escritores de variados matices políticos y conformó un grupo de individuos que trabajaron en la producción, reproducción y difusión de imágenes. Estos últimos aplicaron las técnicas que, para la época, eran indispensables en la publicación de un periódico ilustrado: la fotografía y la xilografía de pie. Estos procedimientos permitían generar rápida y efectivamente una gran cantidad de copias de una misma imagen.



En la Colombia del siglo XIX, la fotografía se había empleado generalmente para hacer retratos y tarjetas de visita. En ocasiones, esta técnica también sirvió para ilustrar algunos periódicos como 'El Neogranadino' y 'El Iris'. Sin embargo, en ningún otro periódico colombiano de la época la fotografía tuvo un lugar tan significativo como el que se le otorgó en el Papel Periódico Ilustrado. Entre los fundadores de esta publicación figuran seis fotógrafos: Pedro Carlos Manrique, Pantaleón Mendoza, Vicente Restrepo, Medardo Rivas, Demetrio Paredes y Julio Racines, siendo los dos últimos los principales fotógrafos del proyecto. De acuerdo con Eduardo Serrano, de los 590 grabados publicados en el periódico, 127 son reproducciones de fotografías y los demás fueron realizados empleando técnicas de naturaleza fotográfica. Este interés por el uso de la fotografía en una publicación seriada se entiende si nos situamos en el contexto del siglo XIX. Por entonces, la imagen fotográfica era entendida como una copia fiel de la realidad, una suerte de huella del mundo que garantizaba verdad y objetividad, ya que se consideraba que el ojo técnico de la cámara permitía captar detalles invisibles al ojo humano.

Saberes y ciencias colombianos, el nuevo libro de Credencial Historia. Foto: Archivo particular

Para Urdaneta, la técnica fotográfica no solo era una herramienta crucial para cimentar su proyecto periodístico, sino que en sí misma implicaba una oportunidad para el progreso nacional. En un primer momento, el director se interesó por la fotografía como aficionado y mecenas de Demetrio Paredes, a quien apoyó para traer al país técnicas como el colodión húmedo que remplazaron al daguerrotipo. Una vez fundado el periódico, su creador también patrocinó a Julio Racines en la creación de la sociedad Racines y Compañía, a la que aportó diez mil pesos de la época. Dicha suma le permitió ampliar su estudio y viajar a Europa para aprender nuevas técnicas y procedimientos que aplicó en su trabajo en la publicación.



Cuando el 'Papel Periódico Ilustrado' estuvo en circulación, la única técnica disponible en Colombia para reproducir de forma masiva imágenes fotográficas en una publicación seriada era la xilografía o grabado en madera. Algunos autores han querido ver en el uso de una técnica tan antigua una evidencia más de lo que historiográficamente se ha señalado como la tendencia tradicionalista y conservadora del periódico, argumento que se respaldaría, entre otras razones, por la filiación política de su fundador, quien militaba en el Partido Conservador. Por ejemplo, según el investigador Tarcisio Higuera, la publicación de Urdaneta “tiene el misterioso atractivo de los gobelinos y de las porcelanas antiguas y de los incunables gutemberinos hechos, no con la complicación semicerebral de las máquinas modernas sino con el esfuerzo manual y técnico de los mejores artífices del arte”. Por su parte, la historiadora del arte Juanita Solano comenta que en el periódico se evidencia la nostalgia por el pasado y que “esto se ejemplifica con el interés de Urdaneta por usar la xilografía, primera técnica de reproducción masiva de imágenes”.



Sin embargo, estas apreciaciones no le hacen justicia al proyecto visual del 'Papel Periódico Ilustrado', especialmente si tenemos en cuenta que la xilografía que en esta publicación se trabajaba no era la versión tradicional, sino una variación llamada xilografía de pie. Dicha técnica, inventada a finales del siglo XVIII, fue muy popular durante el siglo XIX dado que permitía producir toda clase de impresos ilustrados a escala industrial. Este procedimiento se realiza sobre la madera obtenida del árbol de boj, mucho más resistente que la empleada en la xilografía tradicional. Al ser más firme, pero a la vez lo suficientemente suave como para permitir un trazo libre, el boj puede cortarse con un buril, instrumento punzante con el que se realiza el grabado en cobre, y no con la navaja empleada comúnmente en la xilografía. El buril obedece a la mínima presión de la mano y posibilita extraer de la madera partículas diminutas, razón por la cual el grabador podía ser minucioso y producir imágenes mucho más detalladas. Además, las ilustraciones por grabar se trasladaban a la madera mediante una técnica inventada por el británico Thomas Bolton en 1860. En vez de dibujar previamente sobre la madera para grabarla a continuación, se fotografiaban las obras que posteriormente se transferían a un bloque de madera debidamente emulsionado –es decir, cubierto con los químicos necesarios para que se formara la imagen fotográfica– y luego se revelaban. Estas posibilidades técnicas le ayudaron a Urdaneta en su proyecto de producir y divulgar imágenes fieles y exactas. Sin embargo, la tan anhelada objetividad no dependía solamente de las posibilidades de los procedimientos técnicos, también estaba afectada por la pericia del grabador. Este debía interpretar la imagen original y producir, en palabras de Urdaneta, una obra “bella” –es decir, “verdadera”–, objetiva y útil para transmitir conocimiento.



El uso de la xilografía de pie también permitía la difusión rápida y efectiva de las ilustraciones del periódico. La madera de boj soporta muy bien la presión de la imprenta, lo que facilitaba la reproducción de imágenes en serie a partir de un único modelo. Además, este era el único material disponible en la época que permitía imprimir el texto y las ilustraciones en un mismo proceso, reduciendo así los tiempos de producción. Por todas estas ventajas, la xilografía de pie fue la técnica empleada en publicaciones de renombre mundial como The English Illustrated Magazine y Le Monde Illustré. Esta variación del grabado en madera mantuvo su vigencia hasta la invención y popularización de procesos como el fotograbado, el cual posibilitaba reproducir directamente imágenes fotográficas. En Colombia este procedimiento se aplicó por primera vez en la Revista Ilustrada, fundada por Pedro Carlos Manrique en 1898.

Ricardo Moros Urbina (1859-1949), Alto Magdalena, vista de un champán. Papel Periódico Ilustrado, año III, número 67. Foto: cortesía Marta Ayerbe/ Credencial Historia

Urdaneta también consideraba que la xilografía de pie tenía el potencial de convertirse en una industria útil para el país y en un medio que contribuiría a la consolidación del periodismo ilustrado y la difusión masiva de imágenes en Colombia. Por esta razón, buscó el apoyo del Gobierno para proyectos como la creación de la escuela de grabado y, además, quiso instaurar una fábrica de materiales para este oficio, empresa que lo llevó a la búsqueda de materiales nacionales que pudiesen sustituir al boj. Sin embargo, aunque experimentó con maderas como el arrayán guayabo, el naranjillo y el guacaco del Tolima, ninguna de estas llegó a remplazar al boj de origen turco.



(Además: Las imágenes narradas de Juliana Castro V., que reflexionan sobre la vida)



Alberto Urdaneta falleció el 29 de noviembre de 1887. Con su muerte, sus variados proyectos culminaron y solamente se publicaron tres números más del 'Papel Periódico Ilustrado' como homenaje a su fundador. En seis años este periódico se había destacado por ser una empresa moderna e inspirada por el ideal del progreso. En esta publicación no solo aparecieron representaciones de los adelantos del país, también figuraron imágenes y artículos en los que ciertamente se evidencia la nostalgia por un pasado idealizado que estaba en riesgo de desaparecer ante el avance de los procesos de modernización. Esto, más que ser una evidencia del tradicionalismo del periódico, es una muestra más de su modernidad, visible tanto en sus contenidos e ilustraciones como en las técnicas con las que se estas se produjeron, reprodujeron y divulgaron en la llamada por el filósofo Walter Benjamin época de la reproductibilidad técnica de la imagen.



ANAMARÍA TORRES RODRÍGUEZ*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* Historiadora y magíster en historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Curadora de los museos Colonial y Santa Clara.