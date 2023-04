Un famoso poema del dramaturgo alemán Bertolt Brecht se inicia con la siguiente pregunta:



“Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó?

En los libros figuran los nombres de los reyes.



¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?...”.

Esta composición, titulada no por casualidad Preguntas de un obrero que lee, apunta dos realidades indiscutibles. Primero, que las narraciones históricas a las que nos han acostumbrado usualmente explican la historia como resultado de la voluntad y los actos de varones ilustres, de reyes, generales y estadistas que supuestamente han decidido el devenir de la humanidad. Y, segundo, que en realidad la historia la han hecho las gentes del común con sus acciones cotidianas.



(Lea además: ‘Tarantela’: tonada familiar con el mexicano de la autora Abril Castillo)



Aunque este poema vio la luz en 1935, sigue siendo de una actualidad excepcional. Desde entonces, las preguntas del obrero de Brecht se convirtieron también en interrogantes de muchos historiadores a lo largo y ancho del planeta, que con sus investigaciones han intentado develar cuál ha sido el rol de las personas de a pie en diversos periodos de la historia, y Colombia no ha quedado al margen.



Desde hace décadas, hombres y mujeres dedicados al estudio de nuestro pasado han venido señalando, por ejemplo, que la independencia no hubiera sido posible sin el pueblo llano, que las mujeres han sido protagonistas en la conquista de derechos sociales y políticos, o que las reivindicaciones de las gentes trabajadoras del campo y de la ciudad han contribuido decisivamente a la ampliación de la democracia. Sin embargo, el público en general queda al margen de los avances que viene haciendo la ciencia histórica desde la academia, y así, los presidentes y demás personajes notables siguen siendo los principales protagonistas de la historia que nos cuentan en la escuela y en los medios de comunicación.

Facebook Twitter Linkedin

El libro de Credencial Historia Foto: archivo particular

La historia de Colombia, que, como lo sabemos, ha estado signada por la violencia, es mucho más rica de lo que los relatos tradicionales nos han dicho. Nuestro pasado no puede ser visto como una colección de fechas sobre la sucesión de gobiernos bipartidistas. Nuestra sociedad ha sido marcada por los más profundos anhelos de libertad y justicia, que se han expresado de formas diversas: en las comunidades palenqueras, que desde el siglo XVI desafiaron abiertamente la esclavitud; en las luchas indígenas por la defensa de sus tierras y tradiciones; en las primeras huelgas obreras, cuyas demandas constituyeron algunos de los derechos sociales fundamentales de los que hoy gozamos; en los épicos procesos de colonización, en los cuales las familias campesinas integraron a la frontera agrícola cantidades ingentes de tierra, haciendo posible, entre otras cosas, la economía cafetera.



En fin, nuestra historia ha sido moldeada por la acción de personas del común, que con su acción colectiva, y desde sus aspiraciones y deseos, han conformado movimientos sociales que han intervenido activamente en los sucesos fundamentales de la vida nacional.



(Le puede interesar: David Machado y sus historias absurdas para los niños)



De esta manera, con el nuevo libro de Credencial Historia queremos familiarizar al público con la trayectoria de los principales movimientos sociales en Colombia, y así aportar al conocimiento de una faceta de nuestra historia que aún es relativamente desatendida en la enseñanza impartida por las instituciones educativas de formación básica y secundaria.



Esta iniciativa editorial no pretende ser un relato histórico totalmente opuesto de la historia política tradicional, sino que aspira a complementarla, haciendo justicia a la pluralidad y diversidad de los actores partícipes en el desarrollo de los procesos históricos que han configurado la sociedad colombiana.



JOSÉ ALEJANDRO CIFUENTES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO