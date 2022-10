Vuelvo al tema de la contaminación sonora debido a que en Bogotá no se ha hecho ningún esfuerzo por controlar el creciente abuso de los ruidosos y su desprecio por la convivencia ciudadana. Es un problema que seguirá creciendo mientras no se tomen medidas drásticas para contenerlo. Empiezo por el perifonéo de los chatarreros y vendedores ambulantes que con sus estridentes megáfonos anuncian sin parar sus productos, servicios y ofertas, sin nadie que nos defienda de esa insistente alharaca. Sigamos con los establecimientos de rumba nocturna que se saltan varias de las normas de insonorización, de capacidad de aforo y otras reglas como la descarada invasión de los andenes.

El alto volumen de sus amplificadores afecta las viviendas cercanas impidiendo el tan necesario descanso de los vecinos que tienen que madrugar. Al gremio de Asobares se le anota que ha hecho algunos esfuerzos por no afectar tanto a sus vecinos, pero aún le falta controlar la rumba.



Las caravanas nocturnas de motociclistas que modifican sus motores para que truenen por encima del límite tolerable son lo peor. Aprovechan las pocas rectas de la circunvalar que aún no tienen policías acostados para hacer piques escandalosos hasta pasada la media noche. Se ha demostrado que uno solo de esos motociclistas interrumpe el sueño de unas diez mil personas atravesando un corto tramo de la ciudad con sus rugir desconsiderado. En algunas capitales del mundo han instalado cámaras que registran a los infractores sonoros con sofisticados medidores de decibeles y les aplican una costosa multa por destruir la convivencia ciudadana con su estruendo siguiendo esta lógica: el que daña, responde.



Cierro con una de las escenas que más me impactó de la serie Narcos México, es la secuencia de la tortura que el capo mexicano le aplican a gringo en una celda durante varios días con música a altísimo volumen. No podía dejar de comparar ese sufrimiento con el que nos imponen los ruidosos en nuestro país. Solo calculen el maltrato auditivo que las chivas rumberas le aplican a todo el que se les atraviese en cualquiera de nuestras calurosas ciudades. Invito a los lectores a completar esta lista con casos similares en sus comunidades. Con su ayuda podremos elevar una petición para que se castigue a los contaminadores sonoros.



