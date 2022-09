La 'batalla musical' entre Cosculluela y Residente rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. El enfrentamiento entre los boricuas se dio a raíz de que hace pocos días Cosculluela criticó a Tokischa (amiga de René López) por sus shows, su música y sobre todo luego de un vídeo que se viralizó de la cantante besándose con Villano Antillano en uno de sus conciertos.



La confrontación musical inició cuando Cosculluela publicó una canción atacando a René López llamada 'Residente Renuncia'.

Acto seguido, residente respondió con 'Cosquillita', una canción que dura 9 minutos. El video ya suma más de seis millones de reproducciones.



El cantante cuenta los orígenes de Cosculluela, a quien califica como un privilegiado por pertenecer a una “familia de doctores, arquitectos y de bienes raíces”. Remata diciendo que lo que Cosculluela tiene es heredado y no “sudao”.

Todo parecía indicar que hasta ahí llegaría el asunto, hasta que hace pocas horas el cantante Coscuella anunció en su cuenta de Instagram que estaba preparando una segunda “tiradera” en respuesta a Residente.



En su cuenta el cantante escribe el siguiente mensaje: “Resi vamo arriba baby, qué pajo?”



'René, Renuncia', dice Cosculluela

Cosculluela, de 41 años, en la primera ‘tiradera’ desprestigia a su coterráneo porque, asegura, compone canciones y participa en movimientos sociales sin conocer en realidad la situación de Puerto Rico.



“Tú no puede’ criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno (Ajá), no puede’ criticar que no hay trabajo si no vive’ en el 100x35”, le dice, haciendo referencia a los privilegios que, según él, Residente ostenta al vivir en Estados Unidos.



En la pista incluso salió a flote el ‘rifirrafe’ con el reguetonero colombiano: “Le tira’ a Balvin, no le tira’ al Siervo”.



Otros de los versos están enfocados en arremeter contra su personalidad: “El estilo inteligente que tú usa’ (Oh, sh…), con esa m…da ya tú no engatuza” o “como ya hiciste la película esa de humilde, de pendejo, de las camisita’ y las cola’ no puede’ hacer na’”.

