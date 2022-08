“Cierra el pico, que ya estamo’ hartos en Puerto Rico”, dice en uno de sus versos el rapero Cosculluela, quien le dedicó una canción de casi seis minutos a su colega y compatriota Residente. Bajo el título de ‘René, renuncia’, compuso una ‘tiradera’, es decir, una pista para lanzar fuertes críticas e improperios contra el exintegrante de Calle 13.

Residente no solo ha tenido rencillas con J Balvin, a quien incluso le escribió ‘BZRP Music Sessions #49’, en la cual lo calificó de “bobolón”, “pendejo” y “mentiroso”. Ahora, tiene una pelea cazada con Cosculluela.

¿Por qué Cosculluela le ‘tira’ a Residente?

El pleito inició por un beso que se dieron las artistas Tokischa y Villano Antillano en un concierto, pues en su momento José Fernando Cosculluela Suárez, conocido como Cosculluela, rechazó la acción.

Luego, en redes sociales circuló una imagen de Residente y Tokischa que, aparentemente, era una muestra de apoyo del intérprete de ‘Atrévete-te-te’.

No obstante, Cosculluela se llenó de ira y la emprendió contra ambos, pero en especial contra el puertorriqueño. “No me desafíes! Q te voy a dar pa llevar!! El miedo se lo inventó el diablo, vamo a darle a la gente un round pa q se curen. Esto es White Lion! De amistad pa curarnos (sic)”, escribió en los comentarios de la foto.

Residente, cuyo nombre de pila es René Jiménez, no se mantuvo en silencio: “Al homofóbico ese lo voy a reventar”. Además, lo tildó de inculto y “bobolón”.



Al rapero solo le bastaron algunos días para hacer cumplir su promesa. Así estrenó antes de que finalizara este mes de agosto ‘René, renuncia’, en la que se despachó contra el cantante de ‘Bellacoso’.

🚨🚨 Asi esta la situacion entre Cosculluela y Residente. Cosculluela pide hacer 1 Round X la cultura y Residente le dice q Cosculluela no tiene cultura y que White Lion lo salvo la ultima vez. Darell le dice a Elias que si se mete en el problema se va de White Lion ¿que pasara? pic.twitter.com/ECG675zXu0 — Trap Updates (@Trap_Updates) August 25, 2022

‘Bo, no aporta’ un carajo’

Cosculluela, de 41 años, en la ‘tiradera’ desprestigia a su coterráneo porque, asegura, compone canciones y participa en movimientos sociales sin conocer en realidad la situación de Puerto Rico.

“Tú no puede’ criticar al candidato sin vivir bajo el gobierno (Ajá), no puede’ criticar que no hay trabajo si no vive’ en el 100x35”, le dice haciendo referencia a los privilegios que, según él, Residente ostenta al vivir en Estados Unidos.

No estuvo en el huracán (Nah), tampoco en los terremoto’

Él bajó en una Macan (Ajá) como siempre pa’ la foto

Pa’ grabarse criticando y señalando tubo roto

¿PR (Puerto Rico) pa’ ti es tan m*erda? Pues no viva’ con nosotro’.

En la pista incluso salió a flote el ‘rifirrafe’ con el reguetonero colombiano: “Le tira’ a Balvin, no le tira’ al Siervo”.

Otros de los versos están enfocados en arremeter contra su personalidad: “El estilo inteligente que tú usa’ (Oh, sh…), con esa m…da ya tú no engatuza” o “como ya hiciste la película esa de humilde, de pendejo, de las camisita’ y las cola’ no puede’ hacer na’”.

‘René, renuncia’ ya supera el millón de reproducciones en YouTube. Miles de internautas han aplaudido la creación y otros miles, en cambio, se han mostrado molestos ante la pelea. Tras su lanzamiento, el rapero dijo estar listo para ver qué responderá el cantante. “Desentiérrate y me llamas”, le propuso.



El exintegrante de Calle 13 no ha constatado las peticiones. ¿Habrá ‘segundo round’ o nueva ‘tiradera’?

