¿Se aplazará el lanzamiento del nuevo disco de J Balvin?

La posibilidad de aplazar el lanzamiento del próximo disco de la estrella del reguetón, no tiene que ver con la prevención por el contagio del coronavirus, pues no se han anunciado fechas de giras o conciertos.

La razón por la que el paisa le pregunta a su público si cree que es mejor posponerlo tiene que ver con el ánimo con el que se recibiría en medio de un momento de angustia general.



El pasado 12 de marzo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que les pregunta a sus seguidores qué opinan de la posibilidad de detener el lanzamiento: “¡Mi gente!, ¿Paramos la salida del álbum Colores este 20 de marzo o salimos a dar colores en este momento gris? ¿Salimos?, ¿No salimos?”, escribió Balvin.



Con el estreno del sencillo Blanco en noviembre del año pasado, comenzó la espera de los seguidores del cantante para oír su nuevo proyecto, quizás el más propositivo: Colores.

Desde entonces, ha estrenado dos canciones más y ha dado muchas pistas de cuál será el concepto del proyecto: estará compuesto por diez temas y cada uno de ellos se titula con el nombre de un color.



Se reveló que se trataba de un proyecto y de una canción individual cuando se estrenó Morado, después de Blanco, en enero de este año. Recientemente el reguetonero lanzó Rojo, que ha tenido una gran acogida por el público, pues acumula 42 millones de reproducciones en dos semanas.



La expectativa de saber cómo sonarán las otras siete canciones y de cómo se verán los videos, que hasta ahora han sido coloridos y con grandes propuestas escenográficas, ha crecido entre más se acerca la fecha de estreno, que está prevista para este 20 de marzo. Sin embargo, la coyuntura relacionada con el coronavirus ha agitado el mundo de la cultura de tal forma, que el artista está considerando posponer el estreno de Colores. Sus redes sociales han sido la plataforma en la que el paisa ha propuesto la discusión al respecto.

Mi gente !!! Paramos la salida del álbum colores este 20 de marzo o salimos a dar colores en este momento gris ? Salimos 🙏No salimos 😷 #colores https://t.co/K5ytFXt0YX — J BALVIN (@JBALVIN) March 12, 2020

En sus historias de Instagram hizo una encuesta en la que les preguntaba a sus fanáticos si quieren que el disco salga este 20 de marzo o no. Cuando la historia llevaba 18 horas al aire, las respuestas se inclinan por el ‘sí’, con 96 por ciento de los votos frente a un cuatro por ciento que preferiría que el estreno no se diera en esa fecha.



El artista también subió un video a su cuenta de Instagram en el que explica las razones por las que contempla tomar esa medida.



“Con todo este caos que está pasando, me estoy preguntando si sacamos el álbum Colores o no. Si la gente está con la vibra para escuchar Colores o no están para escuchar Colores. No sé. ¿Qué opinan? Qué dicen, cómo se sienten. ¿Esperamos a que pase todo esto? ¿O salimos con él (el disco)?”, pregunta, finalmente Balvin.

Hasta ahora no ha dado ninguna comunicación oficial de qué es lo que puede pasar con el lanzamiento del disco. Ambas posibilidades están abiertas, a pesar de que sus seguidores rechacen la propuesta del aplazamiento de Colores.



