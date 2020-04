Industrias culturales echan mano de su creatividad

Las empresas del cine se están reinventando. Dos ejemplos son Cineplex y Babilla Ciné, que encontraron en la tecnología el espacio para mover su catálogo mientras se puede volver a las salas.



Cineplex ofrece una alternativa para disfrutar de sus películas en casa, con un catálogo de 30 producciones entre colombianas y extranjeras, que se pueden ver en www.cineplex.com.co/cineplay, donde están alojadas para alquilar a un costo cercano a los 8 mil pesos con 48 horas de vigencia, pagando inicialmente con tarjeta de crédito; o comprarlas para descargarlas en el computador, pagando cerca de 18 mil pesos.

Hay títulos colombianos como La tierra y la sombra, La sirga y toda la filmografía de Ciro Guerra y Cristina Gallego, e internacionales como Mustang o En la penumbra.

Babilla Ciné, distribuidora y con una sala de cine (Cinema Paraíso ) presenta un catálogo de películas a las que se puede acceder en cinemaparaiso.com.co.



Se pueden alquilar La vida de Adele, Amour, Una mujer fantástica, Mommy y Gloria, entre otras. El alquiler está entre 13.000 y 14.000 pesos y la compra entre 25.000 y 28.000 pesos (para descarga en el computador o tableta). El pago se hace con tarjeta de crédito o PSE.

Industria editorial muy pila

La industria editorial ha sido otro de los sectores que, desde los primeros días de la cuarentena, cuando se cerraron las librerías o se canceló la Feria Internacional del libro de Bogotá (Filbo) como actividad física en Corferias, echó mano de varias ideas creativas para no dejar caer el negocio.



EL TIEMPO adecuó su red de distribución nacional para llevarles a los lectores a sus casas, de manera gratuita, los libros que compren en su tienda virtual. De esta manera, un variado catálogo de libros de Intermedio y de otras editoriales, se le lleva a los compradores en 24 horas, para pedidos en Bogotá, y en 72 horas, en el resto del país. Y los suscriptores del periódico reciben en 15 por ciento de descuento en el precio de los libros.



Otro grupo de 11 editoriales, por iniciativa de la libreriadelau.com, activó una estrategia de promoción de libros en formato de e-book, con precios especiales por paquetes o individuales, con el propósito de incentivar este formato. La iniciativa incluye un componente social, pues una parte del las ventas se donará a la Cruz Roja Colombiana para ayudar a las personas más necesitadas en este momento.



La Cámara Colombiana del Libro, que agrupa todo el sector, también puso en marcha varias iniciativas.



Por un lado, la realización, en el mundo virtual, de la Filbo, bajo el lema #LaFilboEnCasa, con una variado programa de charlas y clubes de lectura, que mantenga vivo y aliente la compra de libros, que sin duda, se convierten en compañeros ideales para estos días.



Una de las primeras autoras en apostarle al universo virtual fue la bogotana Carolina Sanín, quien realizó una presentación de su nueva novela Tu cruz en el cielo desierto, en días pasados, en una conversación con su colega barranquillero Giuseppe Caputo, por las plataformas de Facebook Live y YouTube. Convocaron a más de 300 personas.



Pero además, su editorial, Laguna Libros, hizo una preventa a través de la página web de la distribuidora La Diligencia Libros y de otras librerías. Quien compre el libro en formato impreso durante la preventa recibirá un código para descargar el e-book mientras se hace posible la entrega física del ejemplar.



Librerías como Tornamesa, Nacional y Panamericana, entre muchas otras del país, también crearon estrategias promocionales, para seguir vendiendo de manera virtual.

Para ayudar a las más pequeñas, la Cámara del Libro puso en marcha la campaña #AdoptaUnaLibrería, que busca reunir recursos para apoyar a sus empleados.

Gastronomía: mercado de recetas

En la industria de los restaurantes, los domicilios fueron el primer recurso. Pero, la competencia con las comidas rápidas ya establecidas, llevó a empresarios de ofertas más casuales y de alta cocina a ofrecer algo más de experiencia: “Llevar el restaurante a casa” es la nueva propuesta, con el desarrollo de una idea que ya existía y que antes de la crisis era una rareza: el mercado de recetas.



Un ejemplo: no se esperaba ver a Rausch en Rappi. Ahora están con el proyecto ‘Rcta by Rausch’. Se pide por la aplicación y por 23.900 pesos llegan a la casa dos porciones de pechuga y los ingredientes para elaborarla: harina, huevo y miga de pan para apanarla; salsa pomodoro y queso rallado para cubrirla y gratinarla, y algo de rúgula y tomates cherry para la ensalada. El cliente sigue las instrucciones de esta y otras preparaciones y tiene platos de estos cocineros.



El grupo Zona K, que reúne las marcas de Leo Katz (Luna, Barra Chalaca, Amarti, a Mar, Balzac y otras) tenía su página de domicilios daportare.com.co, para pedir cualquier plato de sus cartas. Ahora, incluyó la línea “chef en casa”, también con ingredientes listos para pizza (combo de cuatro pizzas por 76.800 pesos), sushi, pasta (cuatro porciones por 46.800 pesos), BBQ o incluso un postre, el babarois. De paso está su línea de ‘Kongelados en casa’ con gyozas, empanadas, milanesas y más.



El mercado de recetas es una idea a la que suman cada vez más restaurantes (Seratta y Viva la Vida, a través de clubdelgourmand.com; El Chato), Otros, hacen videos (vía redes sociales) para preparar sus productos y otros tantos les dan la mano a sus provedores de carnes, frutas y hortalizas al vender los ingredientes en sus páginas. Es el caso de Despensa Takami o Curaduría Gastronómica, de Oculto.



Dice el chef Tomás Rueda, de Tábula y Donostia, en Bogotá, que con la crisis se esfumaron los brillos de pasarela y queda la cocina real. Por eso, su estrategia fue centrarse en un menú diario. Cada día anuncia en redes lo que cocinará al siguiente. Solo entrega pedidos hechos en la víspera.



La crisis, además, hizo más necesario controlar el viaje de la comida y el mismo público exige domicilios propios. A esto, muchos se adaptan. Rueda cuenta que hoy sus antiguos meseros llevan la comida.

Lanzamiento de canciones y conciertos

Además de hacer conciertos para acompañar a sus seguidores, muchos músicos del mundo han seguido lanzando canciones y Colombia no ha sido la excepción.



Desde Carlos Vives hasta Reik, Aterciopelados, Gusi, JBalvin y Maluma, entre muchos otros, han hecho presentaciones de sus nuevos temas, y esto está relacionado no solo con su calendario de novedades sino también con la necesidad de seguir en el panorama sonoro y dándole continuidad a su carrera.



Uno de estos casos es el del músico bogotano Andrés Cepeda, quien ya puso a disposición de sus seguidores su Concierto en casa, espectáculo acústico que presentó el pasado 29 de marzo en su canal de Youtube,



“Nosotros les preguntamos a la gente qué canciones quería oír y desde ahí escogimos el repertorio. Hubo unas conocidas que solicitaron y otras no tanto, que incluimos. Estamos muy contentoporque ya lo ha visto mucha gente, más de 1’200.000 personas lo han disfrutado”, le dijo Cepeda a EL TIEMPO.



En sus primeras 24 horas al aire, el concierto logró un alcance de 500.000 personas.

Serenata y clases en línea

Varias son las escuelas de música independientes del país que ahora ofrecen sus servicios en línea.



Una de ellas es la Academia Sinfonía de Cali.



Alejandro Coello , licenciado en música y docente; Mónica Kremer, comunicadora social y cantante, y Santiago Coello, cantante, compositor y estudiante de producción musical en Icesi, en familia, se encargan de enseñar a tocar distintos instrumentos.

Fue así como pasaron sus clases presenciales a virtuales y buscando más alumnos, ofrecen jornadas de enseñanza de piano, guitarra, violín y ukulele, entre otros, cuyos costos son de acuerdo a la intensidad horaria y las necesidades del alumno.



Por su parte, la serenata en línea se hace a través de la plataforma de skype o por WhatsApp. El grupo Allegro, de Sinfonía, se encarga de la música. El fin es sorprender a quien cumple años o la pareja que celebra un aniversario de bodas, o a quien quiera ratificar su amor por su pareja, entre otros momentos.



El tiempo de la serenata, las canciones que se quieren incluir y los costos son pactados con anterioridad. El pago se hace a través de una transferencia bancaria.



REDACCIÓN CULTURA Y ENTRETENIMIENTO DE EL TIEMPO