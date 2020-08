Murió el músico Trini López por complicaciones de covid-19

El cantante, guitarrista y actor Trini López falleció en el Centro Médico Regional Desert en Palm Springs, California, según lo reveló el cineasta P. David Ebersole, quien recientemente terminó de filmar un documental sobre él.



López nació en Dallas, el 15 de mayo de 1937, pero sus orígenes eran mexicanos. Se hizo famoso en 1962 cuando interpretó la canción 'If I Had a Hammer'.

En el cine,. Trinidad López III compartió créditos con Frank Sinatra y Dean Martin en la película 'Marriage on the Rocks', en 1965.



También interpretó 'Lemontree' y 'La bamba' en la película 'Poppies are also flowers', de 1966, en la que trabajó con actores de gran fama como Omar Sharif, Rita Hayworth, Marcello Mastroianni y Grace Kelly.



López se negó a cambiarse el nombre a uno más internacional, y siempre se sintió orgulloso de sus raíces mexicanas. Tenía 83 años de edad.

