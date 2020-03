Aplazan conciertos de Juanes, Alejandro Sanz y Raphael en Bogotá

Este miércoles 11 de marzo las autoridades de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, anunciaron que se firmará un decreto para que se aplacen todos los eventos masivos que congreguen a más de 1.000 personas. Esta determinación, informaron, se toma para evitar contagios y propagación del nuevo coronavirus, Covid-19.

La decisión aplicaría para las actividades que ocurran en la capital durante los próximos dos meses y, oficialmente, se firmaría este jueves 12 de marzo. "Será de obligatorio cumplimiento", dijo la mandataria.



Ante esa decisión, los organizadores de distintos eventos se han pronunciado. Entre ellos, la empresa Colombiana De Escenarios y el Movistar Arena, que anunciaron a través de un comunicado que acatarán las medidas dispuestas por la alcaldía.

"Los eventos programados para el 12, 13 y 14 de marzo de 2020 en el Movistar Arena quedan aplazados por el momento hasta nuevas instrucciones de los organizadores de cada uno de los eventos", informaron.



Se trata entonces del aplazamiento de los conciertos de los cantantes españoles Alejandro Sanz (12 de marzo) y Raphael (13 de marzo), así como del concierto del colombiano Juanes (14 de marzo).



Minutos más tarde, Juanes confirmó que, en efecto, él y su equipo acatarán la instrucción de Claudia López. "Lo más importante es cuidarnos y seguir las recomendaciones de las autoridades con respecto al Covid-19. Vamos a reprogramar y cumplir nuestra cita. Bogotá, te amo, pronto nos reuniremos de nuevo", afirmó el paisa en un comunicado.



Alejandro Sanz, a través de su cuenta de Twitter, lamentó el aplazamiento. "Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria —escribió—.Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones... cuando se pueda yo vuelvo y les canto con to, no importa cuando sea. Os quiero con el alma".

Me da mucha tristeza comunicarles que el concierto de Bogotá ha sido pospuesto por seguridad sanitaria. Esto pasará, pero debemos hacer caso a las recomendaciones... cuando se pueda yo vuelvo y les canto con to, no importa cuando sea. Os quiero con el alma. 😞 — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 12, 2020

Otros conciertos

Uno de los primeros en anunciar su cancelación fue 'Ricardo Villalobos + Raresh', evento que iba a llevarse a cabo el 20 de Marzo en el Chamorro City Hall, en Bogotá. La gente del evento, Flora Music, informó que trabajará en una nueva fecha y pronto dará noticias al respecto.



Sin embargo, otras compañías han informado que sus eventos se mantienen. Ese es el caso de Ocesa Colombia, que confirmó "el normal desarrollo" del concierto de la banda Maroon 5 programado para este sábado 14 de marzo del 2020, en el Parque Salitre Mágico, de Bogotá.



La compañía aseguró que ha "reforzado todos los protocolos y las medidas necesarias para velar por la seguridad del publico en general con el fin de garantizar el mejor espectáculo".



Páramo Presenta e ISLA Presenta, los organizadores del Festival Estéreo Picnic 2020, informaron en un comunicado que "se acoplarán a las medidas dispuestas por la alcaldesa Claudia López".



Y añaden: "Estamos analizando la situación con artistas, locaciones, tiqueteras, y todas las partes implicadas, de manera que en el menor tiempo posible podamos informar sobre las medidas a tomar con respecto a cada uno de nuestros eventos en Bogotá".

