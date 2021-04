'Coronababy', 'Covidmusic' y otras palabras derivadas del covid-19

Si hay algo tan vivo como los seres humanos y los animales eso es, sin duda, el idioma español, que se renueva y se reiventa a la velocidad de los acontecimientos diarios de la humanidad y de los avances tecnológicos.



Y claro, esta tendencia no podría ser ajena a la crisis de la pandemia mundial, originada por el covid-19. Como ya se oye en el habla popular, en los chats de los WatsApps, en la radio y los otros medios, muchas palabras han surgido, derivadas de esta coyuntura existencial.



Palabras que podrían clasificarse en dos grupos. Las usadas para definir lo que viven y enfrentan a diario los seres humanos, que podríamos llamar "serias" -con rigor científifo- y reconocidas de manera formal por la Real Academia de la Lengua (RAE) de España, ente rector de nuestro idioma, encargado de enriquecer el diccionario, y otras más populares, más de corte "chistoso".



En un simpático artículo, que se titula 'Coronaplauso, covidiota... El virus también se extiende por el idioma', el diario español El País, reveló las nuevas palabras que entran al Diccionario Histórico de la RAE, en su décima actualización revelada esta semana, que incluye la etimología de la palabra que designa la pandemia y sus derivadas.

Valga aclarar que este Diccionario solo se puede consultar en línea y es elaborado por la RAE, junto con sus 22 academias hermanas de la lengua española en América Latina.



"El diccionario remozado añade 715 términos, para sumar 6.325. Entre ellos, la palabra probablemente más temida en todo el planeta desde hace un año, coronavirus. Esta voz, dice el Diccionario histórico, se documentó por primera vez en 1980, con la acepción de 'virus de la familia Coronaviridae, que causa enfermedades respiratorias e intestinales en personas y animales'. Así lo recogió la Guía de enfermedades de los cerdos, de J. A. Chipper.", explica el rotativo madrileño.



Y luego de las palabras formalmente científicas y de la enfermedad, la RAE comienza a destacar algunas simpáticas como 'coronababy', 'coronaplauso', 'covidioma', 'covidiota', etc.

"De coronavirus, se incluye como voz derivada 'coronaplauso', o lo que sucedía a las 20.00 cada día en las primeras semanas de pandemia: 'Aplauso sincronizado de la población para agradecer la labor de los trabajadores esenciales durante la pandemia del coronavirus'. Se usó en agosto de 2020, en un artículo publicado en Epidemias y Salud Global, blog de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. ¿Habrá un covidioma? Al menos ya está la palabra: “Se documenta con la acepción de vocabulario creado durante la pandemia de la covid”. Fue en junio de 2020, en el periódico Última Hora, de Paraguay. De otra publicación, The New York Times, se calcó la palabra coronababy, para formar coronabebé: “Bebé nacido durante la pandemia”. En marzo de 2020 lo incluyó el diario digital argentino Infobae", explica el diario El País.



En Colombia, en la radio, por ejemplo, hizo carrera el año pasado la famosa 'covidmusic', que significaba la música y composiciones derivadas de la situación existencial de enfermedad y encierro que vivíamos. Periodistas como Gustavo Gómez, de Caracol Radio, sorprendían cada semana a sus oyentes con canciones originales, algunas con mensajes esperanzadores, pero otras que invitaban a "esconderse debajo de la cama", como le bromeaba su colega D'Arcy Quinn. Había para todos los gustos.



Y claro, en esta nueva actualización no podía faltar la definición oficial de covid-19. "El Diccionario Histórico reseña que es la 'enfermedad infecciosa aguda, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, que afecta a las vías respiratorias'. Primero se nombró como covid-19 'para dar nombre a la enfermedad que surgió en 2019'", explica El País.



El diario finaliza con otro toque de humor: "Entre las voces que suma se puede señalar covidiota. ¿Quién no se ha topado con la “persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la covid”? En marzo de 2020 se usó en el diario 20 Minutos. Y con ella, autocovid (lo que viene a ser hacerse la prueba del virus en el coche), covidianidad (la vida que llevamos cada día desde que esto empezó) y covidioma (vocabulario de la pandemia), que se podría clasificar en un covidiccionario".



