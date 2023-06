Shakira es una de las cantantes colombianas más queridas y conocidas a nivel mundial, de hecho, su separación con el exfutbolista Gerard Piqué ha dado de qué hablar, pues con el lanzamiento de sus últimas canciones como 'Te felicito', 'Music Sessions Vol. 53', entre otras, han hecho que los fanáticos estén atentos a cada paso queda en su vida personal y profesional.



(Siga leyendo: Festival Cordillera 2023: estos son los precios de las boletas y las fechas de compra).



Asimismo, algunos creían que el tema de su relación con el papá de sus hijos ya había terminado con los rumores de su presunta relación con Lewis Hamilton, pero no es así.

Hace algunas semanas se conoció que la cantante barranquillera estaba realizando una nueva canción con la colaboración de Manuel Turizo, logrando generar intriga en sus seguidores.



Después de tanta espera, Shakira hizo público por medio de su cuenta de Twitter, el pasado 28 de junio, el estreno de su nuevo tema, titulado 'Copa vacía', el cual será lanzado este jueves 29 de junio.



(Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

La canción está siendo esperada con ansias por sus seguidores, pues anteriormente se dio a conocer algunos de los fragmentos del tema, en el que presuntamente podría tener nuevas indirectas para Gerard Piqué, pues tiene frases como:



(Además: Shakira cuenta cuál fue el momento más complicado de su rompimiento con Gerard Piqué).



"Siempre tan ocupado con tanto negocio,

estaría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí en el sofá y dame tu atención".



El medio El Confidencial afirmó que la canción ya se habría lanzado en España en todas las plataformas digitales en la madrugada de este 29 de junio. De hecho, el video, el cual se encuentra en YouTube, cuenta con más de 400.000 visualizaciones.

Esta es la letra

Siempre tan ocupado con tanto negocio,

estaría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí en el sofá y dame tu atención.



No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.



Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía,

ah, ah, ah



Hace rato tengo sed hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.



Siempre tan ocupado con tanto negocio,

estaría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí en el sofá y dame tu atención

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.



Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.



Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía.

Más noticias en EL TIEMPO

Shakira: estremecedor relato sobre sus hijos tras separación de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué: la polémica cláusula que 'estropea' el futuro de Clara Chía

Salud de Charly García: cómo sigue el artista

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS