Guía para comenzar a leer cómics

Pocos lo pondrían en duda: hoy por hoy las películas más taquilleras, así como las novedades de servicios como Netflix, Amazon o Disney+, se nutren en gran medida de una avalancha de contenidos basados en cómics. Ya sean héroes de siempre como Batman y Superman o descubrimientos más o menos recientes como The Boys, cada vez más personas descubren el atractivo de esta clase de historias.

Hay cómics que se han vuelto éxitos en TV, como The Walking Dead, y éxitos de TV que se han vuelto cómics, como Buffy, la caza-vampiros. Sin que muchos lo supieran, películas como Oldboy y From Hell se basaron, cómo no, en cómics, y las aventuras de John Wick en el cine dieron origen a un cómic, que amplia ese universo transmedia.



Pero, aunque ciertamente no lo parezca para quienes adquirieron el hábito a temprana edad, entrar al mundo de los comics puede ser intimidante. Sagas como las de Spider-Man o la Mujer Maravilla se han extendido por décadas y existe entre los no iniciados un razonable temor a no escoger bien por dónde empezar.



Si ese es su caso, ya puede relajarse: Nadie dice que haya que empezar con Pax Americana o Acme Novelty Library. La buena noticia es que no hay que leer 50 años de revistas individuales para poder entrar al universo de The Avengers, hay colecciones seleccionadas, obras únicas y sagas autocontenidas, dotadas por sus autores de comienzos y finales, que pueden servir como punto de partida.

Sagas como las de Spider-Man o la Mujer Maravilla se han extendido por décadas y existe entre los no iniciados un razonable temor a no escoger bien por dónde empezar.

Considere, por ejemplo, iniciar con novelas gráficas como ‘Hush’ o ‘The Long Halloween’, que crean historias completas para Batman en las que la ilustración es de primera. Si busca algo por fuera de los héroes más conocidos, aventúrese con Watchmen o V de Vendetta. Y si quiere sorprenderse, busque cosas como Saga o Maus.



El año pasado, EL TIEMPO comenzó a publicar una selección de novelas gráficas de Marvel de 60 tomos en la que se podían hallar verdaderas joyas como 1602, Guerra Civil, Spider-Man: Blue o Marvels. Aunque no todas son oro, las obras que componen esta clase de colecciones tienen la ventaja de resultar considerablemente más baratas que las ediciones individuales y traer, como era el caso de la de Marvel, material extra interesante y relevante.



Finalmente, recuerde que hay mucha gente dispuesta a ayudarle. Si no sabe cómo dar el primer paso, busque recomendaciones amigables.



Incluso si no hay en su círculo familiar o de amigos un fan de los cómics con quién hablar, o incluso si no existiera Internet, en donde abundan los grupos, foros y canales de YouTube dedicados al tema, en las principales ciudades hay distribuidores movidos por la pasión por este arte que gustosamente acompañan a quien quiera comenzar a explorarlo. Olvídese del estereotipo del vendedor de Los Simpson, la mayoría son infinitamente amables y pacientes.

Mujer Maravilla 1984, con Gal Gadot, se iinspiró en el famoso cómic de DC Cómics Foto: Warner Bros.

Olvídese del estereotipo del vendedor de Los Simpson, la mayoría son infinitamente amables y pacientes.

Un consejo final: siga autores, no personajes. Leer a Batman o a Linterna Verde puede ser una experiencia distinta dependiendo de quién lo escriba y quién lo ilustre. Si descubrió que le gustó algo de Gaiman, o de Straczynski, busque más de ese autor. Si lo descrestó el arte de Jim Lee, busque qué más ha hecho.



Solo hay que tomar la decisión y dejarse guiar por sus propios gustos. Y si no le molesta el medio digital, aproveche la cantidad de ejemplares gratuitos o muy baratos que se consiguen en la red.



Wilson Vega

@WilsonVega

Especial para EL TIEMPO