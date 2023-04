No es un mito que la música expresa, por medio de melodías, los sentimientos de los artistas, de hecho, muchos aseguran que escriben canciones partiendo de sus historias y vivencias.



Así las cosas, las letras que componen terminan por identificar a muchas personas alrededor del mundo y, además, se convierten en referentes de las situaciones que narran; historias de amor, de despecho o que conmemoran alguna fecha en específico.

Le contamos algunas de las historias que se esconden tras canciones icónicas que seguramente ha escuchado.



Tears in Heaven / Eric Clapton

Eric Clapton - Tears In Heaven

Eric Clapton, de 78 años, es un reconocido músico inglés que lanzó una de las canciones más desgarradoras y sentimentales de los últimos años.



‘Tears in heaven’ tiene una letra muy diciente, es una dedicatoria a un ser amado que falleció y dejó un vacío en la vida. Es una letra desgarradora que cobra más significado cuando se sabe que Clapton la compuso en memoria de su hijo Conor, quien murió accidentalmente a la edad de cuatro años al caer desde el piso 53 de un rascacielos de Manhattan, en 1991.



Hasta que me olvides /Luis Miguel

Hasta que me olvides / Luis Miguel

OficialLuisMiguel

Uno de los cantantes latinoamericanos más reconocidos es Luis Miguel, el mexicano, de 52 años, es famoso por sus rancheras y baladas.



La carrera artística de ‘Luismi’ ha sido tan exitosa que cuenta con su propia serie producida por Netflix, en la cual se dieron a conocer detalles inéditos de cómo surgió el ‘Sol de México’. Uno de ellos es que fue muy amigo del cantautor dominicano Juan Luis Guerra.



Según el locutor Jorge Van Rankin, quien también fue un gran amigo de los cantantes, él presenció el momento en que se creó la famosa canción ‘Hasta que me olvides’.



“Hace 25 o 30 años yo estaba con Luis Miguel y ahí también estaba Juan Luis Guerra. Él se sentó y le dijo: 'Mickey, ven' y en la escalera de la casa le escribió en una servilleta una canción que traía en la mente, era la de ‘Hasta que me olvides’”, comentó al aire en el programa Miembros al aire.



Show must go on / Queen

The Show Must Go On

Queen ha sido una de las bandas de rock más reconocidas de los últimos tiempos, pues el grupo le regaló al mundo icónicas canciones como: ‘We will rock you’, ‘I Want To Break Free’, ‘Love of my life’, Bohemian Rhapsody, entre otras.



No obstante, ‘Show must go on’ guarda tras sus letras la verdad de los últimos años del cantante de la banda, Freddie Mercury.



Según comentó Brian May en el documental ‘Days of our Lives’, Mercury mantuvo una gran actitud frente a las complicaciones de salud que sufrió por el Sida que padecía.



“Nunca gimió, nunca dijo: ‘esto es terrible, lo odio’. Tenía una fuerza y una paz increíbles", puntualizó May, quien aseguró que la canción reflejaba la actitud que tuvo el reconocido cantante a pesar de cargar con la dura enfermedad que terminó por quitarle la vida en noviembre de 1991.



Te busco / Celia Cruz

Te busco / Celia Cruz . Foto:

Celia Cruz grabó esta icónica canción entre el año 1992 y 1993 para su disco Azúcar Negra.



Sin embargo, esta inmortal pieza fue escrita por el compositor Víctor Víctor, un reconocido referente de la bachata en Republica Dominicana.



Originalmente la canción no es un bolero, ese es el estilo que Celia decidió darle; los acordes, con los que se pensó hacer esta obra maestra de la música, eran al estilo de una bachata lenta.

Wake me up when september ends / Green Day

Wake me up when september ends

Green Day es una banda estadounidense de pop punk​​​ y punk rock​​, una de sus canciones más icónicas es ‘Wake me up when september ends’, la cual, además, está cargada de un enorme significado para Billie Joe Armstrong, el cantante de la agrupación.



De acuerdo con ‘Songfacts’, el papá de Armostrong falleció de cáncer en septiembre de 1982. Según explican, el artista, que tenía 10 años en ese momento, se encerró en su habitación a llorar y cuando su mamá lo fue a buscar respondió “despiértame cuando acabe septiembre”, de ahí el nombre.

Everlong /Foo Fighters

Everlong

Dave Grohl, el líder de la agrupación de rock Foo Fighters, es reconocido por ser el exbaterista de Nirvana.



Recientemente, Grohl explicó en un video cómo surgió la letra de una de las canciones más conocidas de su actual banda. Comentó que ‘Everlong’ llegó a su mente luego de una ruptura amorosa con su novia de aquel momento.



Explicó que los acordes llegaron a él de repente y en varias ocasiones en las que solo sentía la música fluir. Así las cosas, la canción surgió de lo más profundo de su corazón.



For the love of a daughter/ Demi Lovato

For the love of a daughter

La cantante estadounidense ha comentado en varias ocasiones la difícil relación que tuvo con su padre durante su niñez. De hecho, ha realizado un par de canciones que reflejan esa situación.



En una entrevista con ‘Excélsior’, un medio mexicano, la artista comentó que “en ‘For the Love Of a Daughter’ cuento la relación con mi padre, con el que no hablé en 5 años”.



Además, en ‘New York Daily News’ declaró: "traté de tener fe en él, aún cuando eres la única persona que le cree, pero cuando te deja caer después de ser la única en apoyarlo tantas veces, ya no sabes qué más hacer, tuve que cortar la comunicación con él, y eso me lastimó mucho".



Patrick Lovato falleció en 2013 debido a un cáncer que le fue detectado en 2011.



