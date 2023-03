La ceremonia de Latin American Music Awards 2023 se llevará a cabo el próximo 20 de abril en el MGM Grand Garden Arena, ubicado en Las Vegas, además de ser transmitida a través de UniMás, Galavisión y Univision, según como se lee en el medio de comunicación Prensario Música.



Esta gala tiene como objetivo reconocer el trabajo de aquellos artistas, que cantan en alguno de los dialectos perteneciente a países de América Latina, a través de nominaciones como: el artista del año, el artista streaming del año, el nuevo artista del año, el álbum del año, la colaboración del año, la colaboración crossover del año, el mejor artista crossover, la canción del año, entre otras.

De acuerdo a la revista digital Billboard, el pasado 13 de marzo se conocieron los nominados para Latin Amas en donde Bad Bunny lidera la lista con 11 nominaciones, seguido de Becky G y Daddy Yankee, quienes cuentan con 9 cada uno.

Las votaciones se abrieron desde el 13 de marzo hasta el 26 de marzo. Foto: Facebook: Latin American Music Awards 2023

Los nominados son:

Becky G es la mujer que lidera la lista . Foto: EFE

Artista del año

Bad Bunny

Becky G

Daddy Yankee

Eslabon Armado

Farruko

Ivan Cornejo

Karol G

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Rosalía

Nuevo Artista Del Año

Bizarrap

Blessd

Eden Muñoz

Grupo Frontera

Los Lara

Luis Figueroa

Luis R Conriquez

Quevedo

Santa Fe Klan

Yahritza y su Esencia

Canción Del Año

‘Bebé Dame’ – Fuerza Regida y Grupo Frontera

‘Despechá’ – Rosalía

‘Dos Oruguitas’ – Sebastián Yatra

‘Está Dañada’ – Iván Cornejo

‘La Bachata’ – Manuel Turizo

‘Mamiii’ – Becky G y Karol G

‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny y Chencho Corleone

‘Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap y Quevedo

‘Sus Huellas’ – Romeos Santos

‘Te Felicito’ – Shakira y Rauw Alejandro

Álbum Del Año

‘Ahora Me Da Pena EP’ – Buena Vista Social Club

‘Dañado’ – Ivan Cornejo

‘Esquemas´ - Becky G

‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos

‘Jose’ – J Balvin

‘La 167’ – Farruko

‘Legendaddy’ – Daddy Yankee

‘Motomami’ – Rosalía

‘Nostalgia’ – Eslabon Armado

‘Un Verano Sin Ti’ – Bad Bunny

Colaboración Del Año

‘Bebé Dame’ – Fuerza Regida y Grupo Frontera

‘El Incomprendido’ – Farruko, Víctor Cárdenas y DJ Adoni

‘Mamiii’ – Becky G y Karol G

‘Mayor Que Usted’ – Natti Natasha, Daddy Yankee y Wisin y Yandel

‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny y Chencho Corleone

‘Medallo’ – Blessd, Justin Quiles y Lenny Tavárez

‘Que Vuelvas’ – Carin León y Grupo Frontera

‘Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap y Quevedo

‘Te Espero’ – Prince Royce y María Becerra

‘Te Felicito’ – Shakira y Rauw Alejandro

Colaboración Crossover Del Año

‘Arhbo’ (Music from the Fifa World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack) – Ozuna, GIMS, Redone y Fifa Sound

‘Borracho’ – Sech y DJ Khaled

‘La Fama’ – Rosalía y The Weeknd

‘Sigue’ – J Balvin y Ed Sheeran

‘Sin Fin’ – Romeo Santos y Justin Timberlake



Mejor Artista Crossover

DJ Khaled

DJ Snake

Ed Sheeran

Fatman Scoop

GIMS

Justin Timberlake

Lil Jon

Megan Thee Stallion

Mr. Vegas

The Weeknd



Artista Streaming Del Año

Bad Bunny

Chencho Corleone

Grupo Frontera

Ivan Cornejo

Karol G

Foto: Cortesía Warner Music Colombia

Gira Del Año

‘Enfiestados y Amanecidos Tour’ – Grupo Firme

‘La Última Vuelta World Tour’ – Daddy Yankee

‘Papi Juancho World Tour’ – Maluma

‘$trip Love Tour’ – Karol G

‘World’s Hottest Tour’ – Bad Bunny



Mejor Dúo o Grupo Pop

Jesse & Joy

Los Enanitos Verdes

Maná

Mau y Ricky

Reik

Mejor Artista – Pop

Anitta

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Ricky Martin

Rosalía

Sebastián Yatra

Shakira



Mejor Álbum – Pop

‘@Dannocean’ – Danny Ocean

‘De Adentro Pa Afuera’ – Camilo

‘Dharma’ – Sebastián Yatra

‘Esquemas’ – Becky G

‘Motomami’ – Rosalía



Mejor Canción – Pop

‘Bailé Con Mi Ex’ – Becky G

‘Junio’ – Maluma

‘Provenza’ – Karol G

‘Tacones Rojos’ – Sebastián Yatra

‘Te Amo y Punto’ – Chayanne



Mejor Artista – Urbano

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

Farruko

J Balvin

Jhayco

Karol g

Natti Natasha

Ozuna

Rauw Alejandro



Mejor Álbum Urbano

‘Jose’ – J Balvin

‘La 167’ – Farruko

‘Legendaddy’ – Daddy Yankee

‘Saturno’ – Rauw Alejandro

‘Un Verano Sin Ti’ – Bad Bunny

Facebook Twitter Linkedin

La canción de Shakira alcanzó a romper el récord en reproducciones. Foto: YouTube: Shakira

Mejor Canción Urbano

‘Desesperados’ – Rauw Alejandro & Chencho Corleone

‘Envolver’ – Anitta

‘Remix’ – Daddy Yankee

‘Sensual Bebé’ – Jhayco

‘Titi Me Preguntó’ – Bad Bunny



Mejor Colaboración – Pop/Urbano

‘Buenos Días’ – Wisin, Camilo & Los Legendarios

‘El Incomprendido’ – Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni

‘Hot’ – Daddy Yankee & Pitbull

‘Mamiii’ – Becky G & Karol G

‘Mayor Que Usted’ – Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel

‘Me Porto Bonito’ – Bad Bunny & Chencho Corleone

‘Medallo’ – Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez

‘Punto 40’ – Rauw Alejandro & Baby Rasta

‘Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52’ – Bizarrap & Quevedo

‘Te Felicito’ – Shakira & Rauw Alejandro



Mejor Artista – Tropical

Carlos Vives

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Víctor Manuelle



Mejor Álbum – Tropical

‘Ahora Me Da Pena EP’ – Buena Vista Social Club

‘Cumbiana II’ – Carlos Vives

‘Fórmula, Vol 3’ – Romeo Santos

‘Pa’lla Voy’ – Marc Anthony

‘The Ultimate Bachata Collection’ – Héctor Acosta Él Torito’



Mejor Canción - Tropical

“Despechá” – Rosalía

“Después de la playa” – Bad Bunny

“La bachata” – Manuel Turizo

“Pegao” – Camilo

“Sus huellas” – Romeo Santos



Mejor colaboración - Tropical

‘Baloncito viejo’ – Carolos Vives y Camilo

‘El pañuelo’ – Romeo Santos y Rosalía

‘Monotonía’ – Shakira y Ozuna

‘Soy yo’ – Don Omar, Wisin y Gente de Zona

‘Te espero’ – Prince Royce y Maria Becerra



Mejor Artista – Regional Mexicano

Ángela Aguilar

Carin León

Chiquis

Christian Nodal

Edén Muñoz

Gerardo Ortiz

Iván Cornejo

Junior H

Luis R Conriquez

Pepe Aguilar



Mejor Dúo o Grupo – Regional Mexicano

Banda Los Recoditos

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Los Ángeles Azules

Yahritza y Su Esencia

Facebook Twitter Linkedin

El cantante Jessi Uribe alcanzó a estar nominado gracias a su colaboración con Luis Conriquez. Foto: Youtube: Jessi Uribe

Mejor Álbum - Regional Mexicano

‘Dañado’ – Ivan Cornejo

‘Del Barrio Hasta Aquí, Vol. 2’ – Fuerza Regida

‘Mi Vida En Un Cigarro 2’ – Junior H

‘Nostalgia’ – Eslabón Armado

‘Obsessed Deluxe’ – Yahritza y Su Esencia



Mejor Canción - Regional Mexicana

‘Chale’ – Edén Muñoz

‘La boda del huitlacoche (live)’ – Carin León

‘No se va (en vivo) – Grupo Frontera

‘Que te vaya bien’ – Julión Álvarez y su Norteño Banda

’Si me duele que duela’ – Intocable



Mejor Colaboración – Regional Mexicano

‘Billete grande (en vivo)’ – Fuerza Regida y Edgardo Nuñez

‘Brindo’ – Mario Bautista y Banda El Recodo

’Calidad’ – Grupo Firme y Luis Mexia

’Con un botecito a pecho’ – Adriel Favela y Carin León

’Hay que dinero’ – Banda MS de Sergio Lizárraga y Edén Muñoz

’Jugaste y sufrí’ – Eslabón Armado y DannyLux

’Que vuelvas’ – Carin León y Grupo Frontera

’Se acabó (en vivo)’ – Lenin Ramírez, Fuerza Regida y Banda Renovación

’Si ya hiciste el mal’ – Luis R Conriquez y Jessi Uribe

’Ya acabó’ – Marca MP y Becky G



Los ganadores se definen por medio de la votación que deberán realizar los fanáticos a la música a partir del 13 de marzo hasta el 26 de marzo, por medio de la página web www.lamasvota.com/vota, según se lee en el medio Univision.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS